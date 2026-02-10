Μουσικά Νέα 10.02.2026

Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

eurovision
Το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%)
Η μουσική δυναμώνει, η αγωνία κορυφώνεται! Το «Sing for Greece 2026» έρχεται στην ΕΡΤ για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Οι 28 υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, διεκδικούν την πρόκριση στον Τελικό, η οποία καθορίζεται αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας: * Χρέωση: 0,68€ ανά SMS. Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%. Κάθε SMS πέραν των 10 ανά τηλεφωνικό αριθμό, θα χρεώνεται, αλλά δεν θα προσμετράται στην ψηφοφορία. Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας το κοινό θα μπορεί να καλεί στη γραμμή βοήθειας 210 947 2166 της Newsphone Hellas.

** Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω της online πλατφόρμας, ακολουθείτε τα εξής βήματα: Συνδέεστε στο sfg.vote. Μπορείτε να ψηφίσετε από μία φορά δίνοντας έως και 10 ψήφους με τη χρήση κάθε τραπεζικής κάρτας. Κάθε τραπεζική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Μπορείτε να δώσετε 10 ψήφους σε έναν καλλιτέχνη ή μπορείτε να μοιράσετε τους ψήφους σας σε περισσότερους καλλιτέχνες. Χρέωση: 0,68€ ανά online vote με μέγιστο σύνολο 10 ψήφους ανά τραπεζική κάρτα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ισχύοντες φόροι. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της online ψηφοφορίας είναι διαθέσιμοι εδώ: https://sfg.vote/terms-and-conditions


Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΕΡΤ
