Ταξίδι 10.02.2026

Ακυρώθηκε η πτήση σου; Δες τι να κάνεις για να φτάσεις στον προορισμό σου χωρίς πανικό

«Μάθε πώς να επαναπρογραμματίσεις την πτήση σου γρήγορα και να αξιοποιήσεις τα δικαιώματά σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όταν η πτήση σου ακυρωθεί, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στα ταξιδιωτικά σου σχέδια, ειδικά αν πρόκειται για σύνδεση αργά το βράδυ ή αν έχεις να πας σε κάποια σημαντική εκδήλωση. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, γι’ αυτό είναι καλό να ξέρεις τις επιλογές σου εκ των προτέρων.

Ακυρωμένη πτήση: επείγουσα ή μη επείγουσα;

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να αξιολογήσεις αν η ακύρωση είναι επείγουσα για σένα. Αν η καθυστέρηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις υποχρεώσεις σου ή τις συνδέσεις σου, μπορείς να περιμένεις την επαναπρογραμματισμένη πτήση. Αν όμως κινδυνεύεις να χάσεις ένα σημαντικό γεγονός ή μια σύνδεση, η κατάσταση είναι επείγουσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να επαναπρογραμματίσεις αμέσως την πτήση σου με την ίδια ή άλλη εταιρεία.

Ποιος φταίει και τι δικαιώματα έχεις

Αν η ακύρωση οφείλεται σε ευθύνες της αεροπορικής εταιρείας (όπως υπερκράτηση, αλλαγές δρομολογίων ή έλλειψη προσωπικού), η εταιρεία είναι υπεύθυνη να σε επαναπρογραμματίσει ή να σε αποζημιώσει. Αν η ακύρωση οφείλεται σε καιρικά φαινόμενα, τεχνικά προβλήματα ή θέματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η εταιρεία δεν υποχρεούται σε αποζημίωση, αλλά συνήθως σε επαναπρογραμματισμό της πτήσης. Αν η εταιρεία φταίει και η κατάσταση είναι επείγουσα, μπορείς να κλείσεις άλλη πτήση και να περιμένεις αργότερα την αποζημίωση από την αρχική εταιρεία.

Πώς να επικοινωνήσεις γρήγορα με την αεροπορική

Ο πιο γρήγορος τρόπος δεν είναι να περιμένεις στο γκισέ ή στα κιόσκια του αεροδρομίου. Χρησιμοποίησε την εφαρμογή της εταιρείας ή το διεθνές τηλέφωνο επικοινωνίας. Έτσι μπορείς να επαναπρογραμματίσεις άμεσα την πτήση σου. Αν έχεις ταξιδιωτική ασφάλιση, έλεγξε αν καλύπτει ακυρωμένες πτήσεις. Η ενεργοποίηση των αντίστοιχων παροχών μπορεί να σε βοηθήσει να βρεθείς γρήγορα σε νέα πτήση χωρίς επιπλέον έξοδα.

Οδηγός βήμα-βήμα για ακυρωμένες πτήσεις

  • Κατέγραψε τον λόγο της ακύρωσης και τυχόν στοιχεία για να ξέρεις τις επιλογές σου και να διεκδικήσεις αποζημίωση αν χρειαστεί.
  • Απόφασε αν μπορείς να περιμένεις για την επαναπρογραμματισμένη πτήση ή αν χρειάζεσαι άμεση λύση.
  • Αν δεν μπορείς να περιμένεις και η εταιρεία φταίει, κλείσε άλλη πτήση και ζήτησε αποζημίωση αργότερα. Αν η ακύρωση οφείλεται σε καιρικά ή τεχνικά προβλήματα, η αποζημίωση δεν ισχύει.
  • Αν μπορείς να περιμένεις, επέλεξε την καλύτερη επιλογή για σένα. Αν η εταιρεία φταίει, μπορείς να ζητήσεις μετρητά αντί για voucher, ώστε να επανακλείσεις με άλλη εταιρεία χωρίς επιπλέον κόστος.
  • Αποδέξου την προσφορά της εταιρείας ή κλείσε νέα πτήση.
  • Αν η ακύρωση γίνει αργά το βράδυ, φρόντισε να βρεις πρώτα διαμονή πριν γεμίσουν τα ξενοδοχεία.
