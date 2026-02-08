Ταξίδι 08.02.2026

Το κόλπο με την θέση στο αεροπλάνο που κάνει το ταξίδι πιο άνετο χωρίς extra κόστος

Με ένα σωστό κλικ την ώρα του check-in, μπορείς να κάνεις την πτήση σου αισθητά πιο ευχάριστη, χωρίς καν να το καταλάβει… το πορτοφόλι σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν υπάρχει ένα πράγμα που μπορεί να απογειώσει (κυριολεκτικά) την εμπειρία ενός ταξιδιού χωρίς να κοστίσει ούτε ευρώ παραπάνω, αυτό είναι η σωστή επιλογή θέσης στο αεροπλάνο. Κι όμως, δεν χρειάζεται να πληρώσεις για έξτρα παροχές ή business class για να ταξιδέψεις πιο άνετα, αρκεί να ξέρεις ένα απλό αλλά πανέξυπνο hack.

Το μυστικό κρύβεται στις θέσεις δίπλα στα φτερά και κοντά στις εξόδους κινδύνου. Σε πολλά αεροσκάφη, αυτές οι θέσεις προσφέρουν περισσότερο χώρο για τα πόδια, καλύτερη στήριξη και λιγότερη ενόχληση από το μπρος-πίσω των επιβατών. Αν είσαι από αυτούς που νιώθουν κούραση ή πιάσιμο ακόμη και σε σύντομες πτήσεις, αυτή η επιλογή μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.

Ένα ακόμη έξυπνο tip είναι να επιλέγεις θέση στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, στον διάδρομο, ειδικά αν ταξιδεύεις μόνος. Συχνά, αυτές οι σειρές γεμίζουν τελευταίες και δεν είναι λίγες οι φορές που η μεσαία θέση μένει κενή, χαρίζοντάς σου περισσότερο χώρο χωρίς να το έχεις πληρώσει. Επίσης, οι θέσεις πάνω από τα φτερά προσφέρουν συνήθως πιο σταθερή πτήση, κάτι που μειώνει τις αναταράξεις και κάνει το ταξίδι πιο ξεκούραστο, ειδικά αν δεν είσαι fan των πτήσεων.


Το συμπέρασμα; Η άνεση στο ταξίδι δεν είναι πάντα θέμα χρημάτων, αλλά γνώσης. Με ένα σωστό κλικ την ώρα του check-in, μπορείς να κάνεις την πτήση σου αισθητά πιο ευχάριστη, χωρίς καν να το καταλάβει… το πορτοφόλι σου.

