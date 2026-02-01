Mad Bubble
Mad Bubble
Ταξίδι 01.02.2026

Δεν είναι οι αναταράξεις: Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί στο αεροπλάνο

Μπορεί οι αναταράξεις ή η αδιαθεσία να φαίνονται τρομακτικές, αλλά το πιο συνηθισμένο και εκνευριστικό σενάριο είναι κάτι τελείως διαφορετικό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όταν σκεφτόμαστε τις δυσάρεστες στιγμές στον αέρα, οι αναταράξεις έρχονται πρώτες στο μυαλό: ξαφνικά τινάγματα, ζώνες σφιχτά δεμένες, και κάποιοι ανήσυχοι αναστεναγμοί γύρω σου. Κάποιοι σκέφτονται την αδιαθεσία χωρίς άμεση ιατρική βοήθεια. Όμως, σύμφωνα με τους συχνούς ταξιδιώτες, κανένα από αυτά δεν είναι η πραγματικά χειρότερη εμπειρία που μπορεί να έχεις σε ένα αεροπλάνο.

Μια έρευνα της Daily Mail σε εκατοντάδες επιβάτες αποκάλυψε κάτι πιο ύπουλο, αλλά πολύ συχνό: το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί στον αέρα είναι… να κολλήσεις στον διάδρομο! 

πτήσεις
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Έχεις άγχος στο αεροπλάνο; Τότε πρέπει να κάτσεις οπωσδήποτε σε αυτή τη θέση

Γιατί είναι τόσο ενοχλητικό να μένεις εγκλωβισμένος στον διάδρομο

Κατά την αποβίβαση, το χάος ξεκινά: οι ζώνες σβήνουν, οι επιβάτες σηκώνονται, ανοίγουν ντουλαπάκια, ψάχνουν μπουφάν ή βαλίτσες, και προσπαθούν να κερδίσουν λίγα εκατοστά ελεύθερου χώρου. Αν εσύ βρίσκεσαι στη μέση του διαδρόμου, είσαι παγιδευμένος, χωρίς δυνατότητα να κινηθείς μπροστά ή πίσω. Η έλλειψη ελέγχου κάνει την εμπειρία σχεδόν βασανιστική.

Στην έρευνα, άλλες ενοχλήσεις που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν:

  • Αγενές προσωπικό
  • Συνεχείς ανακοινώσεις που δεν αφήνουν κανένα λεπτό ησυχίας
  • Την περίφημη «μάχη του μπράτσου», όπου οι επιβάτες αθόρυβα παλεύουν για το μπράτσο που χωρίζει τις θέσεις
αεροπλάνο ζαλάδα
Pinterest.com

Και παρ’ όλα αυτά, τα τσιρίγματα παιδιών φαίνεται πως δεν αποτελούν το κορυφαίο πρόβλημα!

Μπορεί οι αναταράξεις ή η αδιαθεσία να φαίνονται τρομακτικές, αλλά το πιο συνηθισμένο και εκνευριστικό σενάριο είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά σε εκατοντάδες επιβάτες: η παγίδευση στον διάδρομο. Το επόμενο ταξίδι σου, λοιπόν, ίσως αξίζει να σκεφτείς θέση κοντά στο παράθυρο ή στο διάδρομο πιο κοντά στην έξοδο, αν θέλεις να αποφύγεις αυτόν τον καθημερινό εφιάλτη των αεροπλάνων.

αεροπλάνο
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Διάβασε επίσης: Χάθηκε η βαλίτσα σου στο αεροδρόμιο; Δες τι να κάνεις πριν πανικοβληθείς

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

αεροπλάνο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το νέο red flag στις φιλίες λέγεται «contrarian friend» – Τι είναι και ποια είναι τα σημάδια

Το νέο red flag στις φιλίες λέγεται «contrarian friend» – Τι είναι και ποια είναι τα σημάδια

01.02.2026

Δες επίσης

Το απλό hack που κρατά το αβοκάντο κρεμώδες κάθε φορά
Life

Το απλό hack που κρατά το αβοκάντο κρεμώδες κάθε φορά

01.02.2026
Βαριέσαι το γυμναστήριο; 4 είδη χορού που μπορείς να ξεκινήσεις αύριο και καίνε τις ίδιες θερμίδες
Fitness

Βαριέσαι το γυμναστήριο; 4 είδη χορού που μπορείς να ξεκινήσεις αύριο και καίνε τις ίδιες θερμίδες

01.02.2026
Το Pattern Drenching είναι η πιο δυνατή τάση διακόσμησης για το 2026 – Πώς να το εφαρμόσεις
Life

Το Pattern Drenching είναι η πιο δυνατή τάση διακόσμησης για το 2026 – Πώς να το εφαρμόσεις

01.02.2026
Πώς να καθαρίσεις σωστά το τζάκι σου πριν και μετά το μαγείρεμα
Food

Πώς να καθαρίσεις σωστά το τζάκι σου πριν και μετά το μαγείρεμα

01.02.2026
10 εμφανίσεις από το red carpet των Grammys που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
Fashion

10 εμφανίσεις από το red carpet των Grammys που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

01.02.2026
Τα prints που θα φόρεσουμε ξανά και ξανά μέσα στο 2026
Fashion

Τα prints που θα φόρεσουμε ξανά και ξανά μέσα στο 2026

01.02.2026
Τα catwalks του 2026 φέρνουν πίσω την κοτσίδα στο πλάι των 80’s
Beauty

Τα catwalks του 2026 φέρνουν πίσω την κοτσίδα στο πλάι των 80’s

01.02.2026
Η Rihanna παίζει με τις αντιθέσεις σε ένα unexpected look
Fashion

Η Rihanna παίζει με τις αντιθέσεις σε ένα unexpected look

01.02.2026
4+1 λόγοι που κάνουν τον Κριό τον χειρότερο πρώην του ζωδιακού
Life

4+1 λόγοι που κάνουν τον Κριό τον χειρότερο πρώην του ζωδιακού

01.02.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία