Δεν είναι οι αναταράξεις: Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί στο αεροπλάνο

Όταν σκεφτόμαστε τις δυσάρεστες στιγμές στον αέρα, οι αναταράξεις έρχονται πρώτες στο μυαλό: ξαφνικά τινάγματα, ζώνες σφιχτά δεμένες, και κάποιοι ανήσυχοι αναστεναγμοί γύρω σου. Κάποιοι σκέφτονται την αδιαθεσία χωρίς άμεση ιατρική βοήθεια. Όμως, σύμφωνα με τους συχνούς ταξιδιώτες, κανένα από αυτά δεν είναι η πραγματικά χειρότερη εμπειρία που μπορεί να έχεις σε ένα αεροπλάνο.

Μια έρευνα της Daily Mail σε εκατοντάδες επιβάτες αποκάλυψε κάτι πιο ύπουλο, αλλά πολύ συχνό: το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί στον αέρα είναι… να κολλήσεις στον διάδρομο!

Γιατί είναι τόσο ενοχλητικό να μένεις εγκλωβισμένος στον διάδρομο

Κατά την αποβίβαση, το χάος ξεκινά: οι ζώνες σβήνουν, οι επιβάτες σηκώνονται, ανοίγουν ντουλαπάκια, ψάχνουν μπουφάν ή βαλίτσες, και προσπαθούν να κερδίσουν λίγα εκατοστά ελεύθερου χώρου. Αν εσύ βρίσκεσαι στη μέση του διαδρόμου, είσαι παγιδευμένος, χωρίς δυνατότητα να κινηθείς μπροστά ή πίσω. Η έλλειψη ελέγχου κάνει την εμπειρία σχεδόν βασανιστική.

Στην έρευνα, άλλες ενοχλήσεις που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν:

Αγενές προσωπικό

Συνεχείς ανακοινώσεις που δεν αφήνουν κανένα λεπτό ησυχίας

Την περίφημη «μάχη του μπράτσου», όπου οι επιβάτες αθόρυβα παλεύουν για το μπράτσο που χωρίζει τις θέσεις

Και παρ’ όλα αυτά, τα τσιρίγματα παιδιών φαίνεται πως δεν αποτελούν το κορυφαίο πρόβλημα!

Μπορεί οι αναταράξεις ή η αδιαθεσία να φαίνονται τρομακτικές, αλλά το πιο συνηθισμένο και εκνευριστικό σενάριο είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά σε εκατοντάδες επιβάτες: η παγίδευση στον διάδρομο. Το επόμενο ταξίδι σου, λοιπόν, ίσως αξίζει να σκεφτείς θέση κοντά στο παράθυρο ή στο διάδρομο πιο κοντά στην έξοδο, αν θέλεις να αποφύγεις αυτόν τον καθημερινό εφιάλτη των αεροπλάνων.

