Χάθηκε η βαλίτσα σου στο αεροδρόμιο; Δες τι να κάνεις πριν πανικοβληθείς

Από τη δήλωση στον υπάλληλο μέχρι την αποζημίωση - όλα όσα πρέπει να ξέρεις αν η βαλίτσα σου εξαφανιστεί.

Κάθε ταξίδι ξεκινά με ενθουσιασμό: η θάλασσα στο μυαλό, ένα δροσερό ποτό στο χέρι και η σκέψη της χαλάρωσης. Μέχρι που φτάνεις στον ιμάντα παραλαβής αποσκευών και το χαμόγελό σου αρχίζει να εξαφανίζεται. Περιστρέφεται ξανά και ξανά… αλλά η δική σου βαλίτσα δεν εμφανίζεται. Κι εκεί, ανάμεσα στις φωσφοριζέ ροζ και τις μαύρες βαλίτσες, σε κυριεύει η σκέψη που κανείς ταξιδιώτης δε θέλει να κάνει: «Μήπως έχασα τη βαλίτσα μου;»

Μην πανικοβάλλεσαι: αυτό συμβαίνει πολύ πιο συχνά απ’ όσο φαντάζεσαι. Σύμφωνα με το BBC, περίπου 25 εκατομμύρια βαλίτσες χάνονται κάθε χρόνο παγκοσμίως. Ας δούμε πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα με ψυχραιμία, στυλ και αποτελεσματικότητα.

Γιατί χάνονται οι βαλίτσες;

Δεν υπάρχει μόνο ένας λόγος, είναι συνδυασμός παραγόντων:

Πτήσεις με ενδιάμεσες στάσεις και μεταφορές

Πολυσύχναστα και κορεσμένα αεροδρόμια

Ξεπερασμένα συστήματα σήμανσης, όπως οι γραμμωτοί κώδικες

Βιαστικοί ή απρόσεκτοι υπάλληλοι

Επιβάτες που παίρνουν κατά λάθος τη λάθος βαλίτσα

Κάθε βαλίτσα περνά από πολλά χέρια, αεροπορικές εταιρείες, υπεργολάβους, εργαζόμενους του αεροδρομίου, και όσο περισσότεροι άνθρωποι τη χειρίζονται, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να χαθεί ή να μπερδευτεί.

Τι να κάνεις αν συμβεί

Μείνε στην περιοχή αφίξεων. Μην απομακρυνθείς από τον ιμάντα.

Βρες έναν υπάλληλο της εταιρείας. Εκείνος θα σε κατευθύνει στο γραφείο εξυπηρέτησης αποσκευών.

Συμπλήρωσε τη φόρμα δήλωσης. Θα χρειαστείς: ταυτότητα, boarding pass, απόδειξη παραλαβής βαλίτσας και τον αριθμό της πτήσης σου.

Περιέγραψε προσεκτικά τη βαλίτσα σου. Το χρώμα, το μέγεθος, τα υλικά και ακόμη και τα σημαντικά αντικείμενα μέσα. Μην υπερβάλεις: οι πληροφορίες πρέπει να είναι ρεαλιστικές και αποδεδειγμένες.

Από εκείνη τη στιγμή, η εταιρεία έχει 21 ημέρες για να εντοπίσει και να επιστρέψει την βαλίτσα σου. Αν αποτύχει, βάσει νομοθεσίας οφείλει να σε αποζημιώσει.

Η χαμένη βαλίτσα δεν είναι το τέλος του κόσμου, είναι απλώς μια αναποδιά που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία, οργάνωση και λίγη υπομονή. Με σωστές κινήσεις από την αρχή, η πιθανότητα να την ξαναδείς σύντομα αυξάνεται, και το ταξίδι σου μπορεί να συνεχιστεί χωρίς επιπλέον άγχος.

