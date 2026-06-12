Fun shoe era: Γιατί οι «παντόφλες της γιαγιάς» είναι η τάση του 2026

Με μια ματιά Το καλοκαίρι του 2026 η μόδα στρέφεται στην εποχή του «fun shoe» με εκκεντρικότητα και αμφιλεγόμενα σχέδια.

Οι διχτυωτές παντόφλες με κεντήματα, γνωστά ως «παντόφλες της γιαγιάς», είναι η κυρίαρχη τάση.

Η τάση αυτή συνδυάζει άνεση, νοσταλγία και maximalism, μετατρέποντας παραδοσιακά είδη σε high-fashion.

Φοριούνται με αντιθέσεις, όπως με cargo σορτς ή για να δώσουν χαρακτήρα σε απλά σύνολα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ξέχνα για λίγο τα μίνιμαλ σύνολα και την αυστηρή αισθητική του quiet luxury που κυριάρχησε τον τελευταίο καιρό. Το καλοκαίρι του 2026 η μόδα αλλάζει πορεία και υποδέχεται επίσημα την εποχή του «fun shoe», όπου το αμφιλεγόμενο γίνεται το νέο «cool» και η εκκεντρικότητα είναι ο μοναδικός κανόνας που έχει σημασία.

Τα παπούτσια που προκαλούν συζητήσεις έχουν πάρει τα ηνία και ανάμεσά τους ξεχωρίζει μια τάση που ίσως σου θυμίζει κάτι πολύ οικείο. Οι διχτυωτές παντόφλες με τα περίτεχνα κεντήματα είναι το αξεσουάρ που πρωταγωνιστεί φέτος, συνδυάζοντας την άνεση με μια δόση νοσταλγίας που η Gen Z αναβίωσε με τεράστια επιτυχία, μετατρέποντας κάτι παραδοσιακό στο απόλυτο must-have της σεζόν.

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Η μεγάλη επιστροφή της διχτυωτής παντόφλας

Αν και οι οίκοι μόδας πειραματίστηκαν με αυτό το σχέδιο εδώ και μια δεκαετία, σήμερα η τάση αποκτά μια εντελώς νέα δυναμική. Αυτά τα «παντοφλάκια της γιαγιάς» δεν είναι πια κρυμμένα μέσα στο σπίτι, αλλά βγαίνουν στο δρόμο και κατακτούν τις πιο ενημερωμένες εμφανίσεις. Η ιστορία τους είναι μακρά και ταπεινή, όμως η σημερινή τους μετάλλαξη σε high-fashion item αποδεικνύει ότι το στυλ κρύβεται συχνά εκεί που δεν το περιμένεις.

Γιατί το maximalism είναι η νέα σου εμμονή

Η επιτυχία τους οφείλεται στην ικανότητά τους να ισορροπούν ανάμεσα στο extravagant και το άνετο. Η διαφάνεια του υλικού και τα έντονα στολίδια καλύπτουν απόλυτα την ανάγκη σου για υπερβολή, ενώ η flat σόλα και η ανοιχτή φτέρνα σου επιτρέπουν να κινείσαι με απόλυτη ελευθερία. Είναι ο πιο αβίαστος τρόπος να προσθέσεις χαρακτήρα σε ένα σύνολο χωρίς να νιώθεις ότι η εμφάνισή σου είναι στημένη ή υπερβολικά υπολογισμένη.

Πώς να απογειώσεις το outfit σου με έντονο χρώμα

Ο καλύτερος τρόπος για να τις φορέσεις είναι να παίξεις με τις αντιθέσεις. Δοκίμασε να τις συνδυάσεις με cargo σορτς και αθλητικά tank tops για ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στο streetwear και το εκκεντρικό. Αν θέλεις να τραβήξεις όλα τα βλέμματα, διάλεξε ένα ζευγάρι σε έντονο κόκκινο ή φούξια και άφησέ το να δώσει ζωή στο κλασικό σου τζιν. Είναι το αξεσουάρ που μεταμορφώνει ακόμη και το πιο απλό ντύσιμο σε μια εμφάνιση που έχει προσωπικότητα.