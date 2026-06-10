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Fashion 10.06.2026

Η Rihanna μεταμορφώνεται σε «La Reine» για το ee72 – Backstage από το shoot

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Η Rihanna πρωταγωνιστεί στο νέο τεύχος του ee72 ως «La Reine», μέσα από 11 haute couture looks που συνδυάζουν μόδα, τέχνη και θεατρικότητα
Πόπη Βασιλείου

Η Rihanna επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της μόδας μέσα από το νέο τεύχος του ee72, όπου εμφανίζεται ως «La Reine», σε ένα εντυπωσιακό editorial που συνδυάζει υψηλή ραπτική, τέχνη και θεατρική αισθητική. Παράλληλα με το επίσημο φωτογραφικό υλικό, η ίδια ανέβασε και backstage στιγμές από το shoot, δίνοντας στο κοινό μια πιο αυθόρμητη και «ανθρώπινη» ματιά πίσω από την απόλυτα επιμελημένη εικόνα.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Αν παρακολουθείς τη Rihanna όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις ότι δεν περιορίζεται ποτέ σε ένα απλό fashion moment. Κάθε της project είναι μια ολοκληρωμένη αφήγηση, όπου η εικόνα της λειτουργεί σαν εργαλείο έκφρασης και όχι απλώς ως αισθητικό αποτέλεσμα. Στο «La Reine», αυτή η φιλοσοφία φτάνει στο απόγειό της, καθώς μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη βασίλισσα που κινείται ανάμεσα στο μύθο και την πραγματικότητα.

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Το editorial του Edward Enninful και του φωτογράφου Szilveszter Makó χτίζεται γύρω από 11 διαφορετικά looks υψηλής ραπτικής, με δημιουργίες από οίκους όπως Valentino, Dior, Schiaparelli, Chanel, Givenchy, Alexander McQueen και Savage x Fenty. Κάθε εμφάνιση δεν λειτουργεί απλώς ως styling επιλογή, αλλά ως ξεχωριστή σκηνή μέσα σε ένα μεγαλύτερο οπτικό αφήγημα.

Εκεί όμως που το project αποκτά ακόμη πιο ζωντανή διάσταση είναι στα backstage που μοιράστηκε η Rihanna. Σε αυτά, η αυστηρή θεατρικότητα του editorial δίνει τη θέση της σε πιο χαλαρές στιγμές, όπου φαίνεται η διαδικασία πίσω από τη δημιουργία, οι αλλαγές looks και η ενέργεια του set. Αυτές οι εικόνες λειτουργούν σαν αντίστιξη στο τελικό αποτέλεσμα, δείχνοντας τι συμβαίνει πριν ολοκληρωθεί η «τέλεια» εικόνα.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Η φωτογράφιση του Makó, με τη χαρακτηριστική του προσέγγιση που συνδυάζει ζωγραφικά φόντα και σκηνοθετημένη ατμόσφαιρα, ενισχύεται ακόμη περισσότερο μέσα από αυτά τα backstage στιγμιότυπα. Το κοινό δεν βλέπει μόνο το τελικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά και τη διαδικασία που το δημιουργεί. Παρά τη θεατρικότητα και την υπερβολή των looks, η Rihanna παραμένει στο κέντρο κάθε εικόνας με απόλυτο έλεγχο της παρουσίας της. Είτε μπροστά στον φακό είτε πίσω από αυτόν, η ενέργειά της καθορίζει το αποτέλεσμα και δίνει συνοχή σε όλο το project.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Τα backstage που ανέβασε δεν λειτουργούν απλώς ως συμπληρωματικό υλικό, αλλά ως μέρος της συνολικής αφήγησης του «La Reine». Μιας αφήγησης όπου η εικόνα δεν είναι ποτέ στατική, αλλά συνεχώς εξελισσόμενη, από την προετοιμασία μέχρι το τελικό κάδρο.

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RIHANNA μόδα
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