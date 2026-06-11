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Fashion 11.06.2026

Εσπαντρίγιες: Το καλοκαιρινό σου «διαβατήριο» για κάθε περιπέτεια

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Οι εσπαντρίγιες βγαίνουν από τη βαλίτσα των διακοπών σου και γίνονται το απόλυτο παπούτσι για κάθε περιπέτεια στην πόλη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι εσπαντρίγιες δεν είναι πλέον μόνο για διακοπές, αλλά και για καθημερινή χρήση στην πόλη.
  • Fashion icons και influencers τις ενσωματώνουν σε casual και formal εμφανίσεις, αποδεικνύοντας την ευελιξία τους.
  • Προσφέρουν άνεση και στυλ, προσθέτοντας ανεμελιά και γαλλική φινέτσα στο ντύσιμο.
  • Υπάρχουν πολλές νέες εκδοχές και σχέδια, από κλασικά μέχρι μοντέρνα, για κάθε γούστο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιος είπε ότι οι εσπαντρίγιες προορίζονται αποκλειστικά για τις ημέρες των διακοπών και τις βόλτες στην αμμουδιά; Αν μέχρι πρότινος τις είχες φυλαγμένες στη βαλίτσα σου περιμένοντας τον επόμενο προορισμό, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Οι κλασικές εσπαντρίγιες, με τη χαρακτηριστική σχοινένια σόλα τους, κατάφεραν να αποδράσουν από το παραθαλάσσιο πλαίσιο και να γίνουν το απόλυτο καθημερινό παπούτσι για την πόλη, προσφέροντάς σου άνεση και στυλ σε κάθε περίσταση, από τον καφέ μέχρι το γραφείο.

espantrigies
https://www.instagram.com/leasy_inparis/?g=5

Τα τελευταία καλοκαίρια, παρατηρούμε μια εντυπωσιακή στροφή στη μόδα, με τα πιο επιδραστικά fashion icons του Παρισιού να ενσωματώνουν τις εσπαντρίγιες στα καθημερινά τους looks. Influencers και λάτρεις του στυλ, σου δείχνουν τον δρόμο, συνδυάζοντας κομψά ζευγάρια, όπως αυτά από το γνωστό brand Sézane, με casual ή και formal σύνολα. Αυτή η τάση αποδεικνύει ότι το παραδοσιακό ισπανικό παπούτσι μπορεί να σταθεί επάξια σε κάθε urban σκηνικό της καθημερινότητάς σου.

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Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε: οι εσπαντρίγιες είναι πλέον ένα ισχυρό fashion statement για τα Σαββατοκύριακά σου, αλλά και για τις εργάσιμες ημέρες, αρκεί φυσικά ο επαγγελματικός σου χώρος να επιτρέπει ένα πιο χαλαρό dress code. Η ευελιξία τους είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους, καθώς προσθέτουν μια αίσθηση ανεμελιάς και γαλλικής φινέτσας στο ντύσιμό σου, χωρίς να θυσιάζουν την άνεση που αναζητάς καθώς κινείσαι στους γρήγορους ρυθμούς της πόλης.

Αν και οι γνώστες της μόδας επιμένουν στα αυθεντικά, κλασικά σχέδια, η αγορά έχει πλέον «ανθίσει» με δεκάδες νέες εκδοχές. Σχεδιαστές υψηλής ραπτικής αλλά και προσιτά high-street brands παρουσιάζουν συνεχώς αναβαθμισμένες εκδοχές, προσθέτοντας ιδιαίτερες λεπτομέρειες, δερμάτινα τελειώματα ή έντονα χρώματα. Έτσι, μπορείς να βρεις το ζευγάρι που ταιριάζει απόλυτα στη δική σου αισθητική.

espadrigies
https://www.instagram.com/castanerofficial/

Είτε προτιμάς τις κλασικές flat εκδοχές είτε τα μοντέλα με πλατφόρμα που σου χαρίζουν μερικούς πόντους ύψους, οι εσπαντρίγιες είναι μια επένδυση που θα λατρέψεις. Μην διστάσεις να τις συνδυάσεις με ένα λινό κοστούμι, ένα αέρινο midi φόρεμα ή ακόμα και με το αγαπημένο σου τζιν. Είναι ο ευκολότερος τρόπος να φέρεις λίγο από τον αέρα του καλοκαιριού στην καθημερινότητά σου, αποδεικνύοντας ότι το στυλ δεν γνωρίζει γεωγραφικά όρια.

5 σχέδια που θα αγαπήσεις:

Migato 

Μπεζ εσπαντρίγιες με κορδόνια για το πόδι, ιδανικές για τις καλοκαιρινές σου περιπέτειες.

Luigi

Καφέ εσπαντρίγιες με κορδόνια που δένουν στον αστράγαλο, ιδανικές για κάθε καλοκαιρινή περιπέτεια.

Toms 

Εσπαντρίγιες με λεοπάρ σχέδιο και κορδόνια, ιδανικές για τις καλοκαιρινές σου περιπέτειες και κάθε σου εμφάνιση.

DKNY

Μπεζ εσπαντρίγιες με μαύρες κορδέλες και λογότυπο, ιδανικές για κάθε καλοκαιρινή περιπέτεια.

Tsoukalas

Εσπαντρίγιες με στρας και σχέδια, ιδανικές για τις καλοκαιρινές σας περιπέτειες και εμφανίσεις.

 

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Fashion Εσπαντρίγιες Καλοκαίρι 2026
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