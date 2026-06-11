Δέρμα το καλοκαίρι; Η Kaia Gerber μας δείχνει τον πιο chic τρόπο για το τολμήσεις

Πώς η Kaia Gerber υιοθετεί τον minimal chic στυλ και γιατί το νέο της look αποτελεί την απόλυτη έμπνευση του καλοκαιριού

Με μια ματιά Η Kaia Gerber υιοθέτησε ένα dark chic στυλ με φούστα Alaïa και δερμάτινο τοπ.

Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ελαφρώς ατημέλητα μαλλιά, φυσικό μακιγιάζ και δερμάτινα mules.

Το σύνολο αποτελεί μια νέα προσθήκη στο στυλ της Gerber, που αγκαλιάζει σκούρες αποχρώσεις.

Παρόλα αυτά, στις casual εμφανίσεις της, παραμένει πιστή στο κλασικό στυλ της Καλιφόρνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kaia Gerber έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι το κομψό, minimal στυλ μπορεί να προσαρμοστεί με άνεση σε κάθε περίσταση, από μια καθημερινή βόλτα μέχρι ένα επίσημο event. Το πρόσφατο σύνολό της, μια δημιουργία του οίκου Alaïa, πρόσθεσε μια ιδιαίτερη αιχμηρότητα στο dark και chic στυλ που υιοθετεί τελευταία, δίνοντας μια νέα διάσταση στην εμφάνισή της.

Στο Παρίσι, με αφορμή το event για την καλλιτεχνική παρέμβαση του JR στη γέφυρα Pont Neuf, το μοντέλο μαγνήτισε τα βλέμματα. Το σύνολο αποτελούνταν από μια πλισέ καφέ φούστα από jersey ύφασμα και ένα strapless δερμάτινο top σε μαύρο χρώμα. Το μπούστο του top, με τις κομψές κάθετες λεπτομέρειες στο κέντρο, πρόσθεσε μια δόση αισθησιασμού, διατηρώντας παράλληλα την αυστηρή και minimal αισθητική που χαρακτηρίζει τον οίκο.

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Οι λεπτομέρειες που απογειώνουν το look

Για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της, η Kaia Gerber επέλεξε ένα «αβίαστο» hair look με ελαφρώς ανακατεμένα μαλλιά και ένα διακριτικό γαλλικό πεντικιούρ. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φυσικούς τόνους, με ένα απαλό ρόζ-nude κραγιόν, μια διαχρονική απόχρωση που παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων μεγάλων brands καλλυντικών.

Στα πόδια, το μοντέλο επέλεξε μαύρα δερμάτινα mules με ανοιχτή μύτη. Τα λεπτά λουράκια και το στιλέτο τακούνι προσέφεραν μια minimal βάση που ταίριαζε απόλυτα με τους σκούρους χρωματικούς τόνους του υπόλοιπου outfit. Πρόκειται για ένα σχέδιο που η ίδια επιλέγει συχνά στις red carpet εμφανίσεις της, αποδεικνύοντας ότι τα κλασικά κομμάτια είναι πάντα η ασφαλέστερη λύση για ένα άψογο στυλ.

Η εξέλιξη του στυλ της Kaia Gerber

Το συγκεκριμένο look της Alaïa αποτελεί μια νέα προσθήκη στο fashion ρεπερτόριο της Gerber, η οποία φέτος έχει αγκαλιάσει μια πιο dark ουδέτερη παλέτα, επιλέγοντας συχνά δαντελένια φορέματα και crop top sets από οίκους όπως Givenchy και Jacquemus. Παρόλα αυτά, στις off-duty στιγμές της, παραμένει πιστή στις ρίζες της από την Καλιφόρνια, επιλέγοντας κλασικά λευκά t-shirts και denim, ένα στυλ που θυμίζει έντονα τη μητέρα της, Cindy Crawford.

Καθώς πλησιάζουμε στις μεγάλες πρεμιέρες του φθινοπώρου, η Kaia Gerber είναι βέβαιο πως έχει ετοιμάσει αρκετά ακόμα darkly chic σύνολα που θα συζητηθούν. Το μόνο που μένει να δούμε είναι πώς θα εξελίξει αυτό το ιδιαίτερο στυλ που την καθιστά πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα fashion icons της γενιάς της.