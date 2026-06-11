Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 11.06.2026

Δέρμα το καλοκαίρι; Η Kaia Gerber μας δείχνει τον πιο chic τρόπο για το τολμήσεις

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Πώς η Kaia Gerber υιοθετεί τον minimal chic στυλ και γιατί το νέο της look αποτελεί την απόλυτη έμπνευση του καλοκαιριού
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kaia Gerber υιοθέτησε ένα dark chic στυλ με φούστα Alaïa και δερμάτινο τοπ.
  • Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ελαφρώς ατημέλητα μαλλιά, φυσικό μακιγιάζ και δερμάτινα mules.
  • Το σύνολο αποτελεί μια νέα προσθήκη στο στυλ της Gerber, που αγκαλιάζει σκούρες αποχρώσεις.
  • Παρόλα αυτά, στις casual εμφανίσεις της, παραμένει πιστή στο κλασικό στυλ της Καλιφόρνια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kaia Gerber έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι το κομψό, minimal στυλ μπορεί να προσαρμοστεί με άνεση σε κάθε περίσταση, από μια καθημερινή βόλτα μέχρι ένα επίσημο event. Το πρόσφατο σύνολό της, μια δημιουργία του οίκου Alaïa, πρόσθεσε μια ιδιαίτερη αιχμηρότητα στο dark και chic στυλ που υιοθετεί τελευταία, δίνοντας μια νέα διάσταση στην εμφάνισή της.

https://www.instagram.com/kaiagerber/
https://www.instagram.com/kaiagerber/

Στο Παρίσι, με αφορμή το event για την καλλιτεχνική παρέμβαση του JR στη γέφυρα Pont Neuf, το μοντέλο μαγνήτισε τα βλέμματα. Το σύνολο αποτελούνταν από μια πλισέ καφέ φούστα από jersey ύφασμα και ένα strapless δερμάτινο top σε μαύρο χρώμα. Το μπούστο του top, με τις κομψές κάθετες λεπτομέρειες στο κέντρο, πρόσθεσε μια δόση αισθησιασμού, διατηρώντας παράλληλα την αυστηρή και minimal αισθητική που χαρακτηρίζει τον οίκο.

Τι φοράμε στο γραφείο όταν έξω έχει 40 βαθμούς

Οι λεπτομέρειες που απογειώνουν το look

Για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της, η Kaia Gerber επέλεξε ένα «αβίαστο» hair look με ελαφρώς ανακατεμένα μαλλιά και ένα διακριτικό γαλλικό πεντικιούρ. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φυσικούς τόνους, με ένα απαλό ρόζ-nude κραγιόν, μια διαχρονική απόχρωση που παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων μεγάλων brands καλλυντικών.

kaia_gerber
Luc Castel/Getty Images Entertainment/Getty Images/ W Magazine

Στα πόδια, το μοντέλο επέλεξε μαύρα δερμάτινα mules με ανοιχτή μύτη. Τα λεπτά λουράκια και το στιλέτο τακούνι προσέφεραν μια minimal βάση που ταίριαζε απόλυτα με τους σκούρους χρωματικούς τόνους του υπόλοιπου outfit. Πρόκειται για ένα σχέδιο που η ίδια επιλέγει συχνά στις red carpet εμφανίσεις της, αποδεικνύοντας ότι τα κλασικά κομμάτια είναι πάντα η ασφαλέστερη λύση για ένα άψογο στυλ.

Η εξέλιξη του στυλ της Kaia Gerber

Το συγκεκριμένο look της Alaïa αποτελεί μια νέα προσθήκη στο fashion ρεπερτόριο της Gerber, η οποία φέτος έχει αγκαλιάσει μια πιο dark ουδέτερη παλέτα, επιλέγοντας συχνά δαντελένια φορέματα και crop top sets από οίκους όπως Givenchy και Jacquemus. Παρόλα αυτά, στις off-duty στιγμές της, παραμένει πιστή στις ρίζες της από την Καλιφόρνια, επιλέγοντας κλασικά λευκά t-shirts και denim, ένα στυλ που θυμίζει έντονα τη μητέρα της, Cindy Crawford.

kaia_gerber
https://www.instagram.com/kaiagerber/

Καθώς πλησιάζουμε στις μεγάλες πρεμιέρες του φθινοπώρου, η Kaia Gerber είναι βέβαιο πως έχει ετοιμάσει αρκετά ακόμα darkly chic σύνολα που θα συζητηθούν. Το μόνο που μένει να δούμε είναι πώς θα εξελίξει αυτό το ιδιαίτερο στυλ που την καθιστά πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα fashion icons της γενιάς της.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Kaia Gerber
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
MAD VMA 2023: Αργυρός & Βανδή απογειώνουν το «Πόσο Σε Θέλω» – Η εμφάνιση που ξεσήκωσε το στάδιο

MAD VMA 2023: Αργυρός & Βανδή απογειώνουν το «Πόσο Σε Θέλω» – Η εμφάνιση που ξεσήκωσε το στάδιο

11.06.2026
Επόμενο
Dua Lipa: Η ζωή της πέρα από τα charts – Η απρόσμενη πλευρά που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος

Dua Lipa: Η ζωή της πέρα από τα charts – Η απρόσμενη πλευρά που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος

11.06.2026

Δες επίσης

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου
Life

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

10.06.2026
Έχει άλατα το πλυντήριό σου; Με αυτό το hack θα ξεγνοιάσεις
Life

Έχει άλατα το πλυντήριό σου; Με αυτό το hack θα ξεγνοιάσεις

10.06.2026
Το μεγαλύτερο λάθος στην καλοκαιρινή διακόσμηση και πώς να το αποφύγεις
Life

Το μεγαλύτερο λάθος στην καλοκαιρινή διακόσμηση και πώς να το αποφύγεις

10.06.2026
Μπριάμ: Το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό – Πώς να το κάνεις σαν τη μαμά σου
Food

Μπριάμ: Το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό – Πώς να το κάνεις σαν τη μαμά σου

10.06.2026
5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου
Life

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

10.06.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Μια απρόσμενη επίσκεψη φέρνει τα πάνω-κάτω
Beauty

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Μια απρόσμενη επίσκεψη φέρνει τα πάνω-κάτω

10.06.2026
Η Rihanna μεταμορφώνεται σε «La Reine» για το ee72 – Backstage από το shoot
Fashion

Η Rihanna μεταμορφώνεται σε «La Reine» για το ee72 – Backstage από το shoot

10.06.2026
Τι φοράμε στο γραφείο όταν έξω έχει 40 βαθμούς
City Guide

Τι φοράμε στο γραφείο όταν έξω έχει 40 βαθμούς

10.06.2026
Γιατί όλοι μιλούν για το νέο άρωμα «Cloudar» του Drake;
Beauty

Γιατί όλοι μιλούν για το νέο άρωμα «Cloudar» του Drake;

10.06.2026
MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;