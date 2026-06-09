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Fashion 09.06.2026

Mad VMA 2026: Ο απόλυτος fashion οδηγός για να κλέψεις την παράσταση

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Ετοιμάζεσαι για τα Mad VMA 2026; Ανακάλυψε τις πιο hot στυλιστικές προτάσεις, από pop princess μέχρι edgy rock, που θα σε κάνουν να λάμπεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι προ των πυλών και η 17η Ιουνίου αναμένεται να είναι η πιο λαμπερή βραδιά του καλοκαιριού. Καθώς οι προετοιμασίες στο κλειστό του Tae Kwon Do κορυφώνονται, η αγωνία για τα acts και τα βραβεία συναντά το απόλυτο fashion δίλημμα: «Τι θα φορέσω για να είμαι εντός κλίματος αλλά και άνετη;». Με τις πόρτες να ανοίγουν στις 19:30, το dress code επιβάλλει φαντασία, τόλμη και εκείνο το extra στοιχείο που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις ανάμεσα στους χιλιάδες θεατές.

outfit
https://www.instagram.com/emilisindlev/

Αντί να αναλώνεσαι σε ατελείωτες αναζητήσεις για το ιδανικό σύνολο, η φετινή τάση προτείνει να «ντυθείς βάσει του genre» που σε εκφράζει. Είτε είσαι fan της pop, της rock, της dance ή του R&B, η ουσία είναι να αναβαθμίσεις τα basic κομμάτια της γκαρνταρόμπας σου με μερικά statement items που θα μαγνητίσουν τα βλέμματα κάτω από τα φώτα της σκηνής. Παρακάτω θα βρεις τις πιο hot προτάσεις για να εμφανιστείς στα Mad VMA 2026 πιο στυλάτη από ποτέ.

Οι 5 τάσεις που θα αντικαταστήσουν το αγαπημένο σου jean παντελόνι

The pop princess

Η pop αισθητική είναι η «καρδιά» των Mad VMA και εδώ το ζητούμενο είναι να εκπέμπεις αυτοπεποίθηση και ένταση. Επίλεξε ένα σατέν κορσέ σε έντονο χρώμα, όπως το φούξια ή το ηλεκτρίκ, συνδυάζοντάς το με μια άνετη mini φούστα ή ένα wide-leg παντελόνι που επιτρέπει την κίνηση. Ολοκλήρωσε το look με μια τσάντα-δήλωση και παιχνιδιάρικα, κρεμαστά σκουλαρίκια που θα αντανακλούν τα φώτα της σκηνής.

https://gr.pinterest.com/pin/575334921171672495/

Rock On

Αν το rock είναι το στοιχείο σου, το μαύρο χρώμα και το δέρμα είναι τα «εργαλεία» σου. Φόρεσε ένα δερμάτινο παντελόνι ή μια mini δερμάτινη φούστα και συνδύασέ τα με ένα minimal t-shirt και ένα κλασικό biker jacket. Για να απογειώσεις το rock-star ύφος, πρόσθεσε chunky ασημένια κοσμήματα και μη φοβηθείς το smudgy kohl eyeliner, που θα χαρίσει στο βλέμμα σου την απαραίτητη ένταση για μια βραδιά γεμάτη live ενέργεια.

rock_outfit
https://www.instagram.com/bellastovey/

Dance all night

Για σένα που το dancefloor είναι ο προορισμός σου, το outfit πρέπει να «ζει» στο ρυθμό της μουσικής. Επένδυσε σε ένα shimmering κορμάκι με παγιέτες ή μεταλλικές υφές που θα κλέψουν την παράσταση. Συνδύασε το look με ένα ζευγάρι statement γυαλιά ηλίου και άνετα μεταλλικά μποτάκια, τα οποία θα σου προσφέρουν σταθερότητα και στυλ, επιτρέποντάς σου να χορεύεις ασταμάτητα μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

zara_larsson
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Freestyle fashion

Αν το στυλ σου κλίνει προς το R&B και το hip-hop, η άνεση συναντά το coolness. Πόνταρε σε μια ’90s-inspired εμφάνιση με baggy cargo παντελόνια και ένα oversized bomber jacket που δίνει αμέσως χαρακτήρα. Ολοκλήρωσε το σύνολο με τα αγαπημένα σου «dad» sneakers και μεγάλους, χρυσούς κρίκους, δημιουργώντας ένα look που είναι ταυτόχρονα αβίαστα cool και έτοιμο για να «χαθείς» μέσα στον ήχο.

hip_hop_outfit
https://www.instagram.com/elliee.rob/

Indie kid

Για μια πιο εναλλακτική εμφάνιση που ξεχωρίζει από το πλήθος, υιοθέτησε μια νοσταλγική και εκλεκτική προσέγγιση. Συνδύασε patterns, υφές και διαφορετικές σιλουέτες, μην φοβηθείς να φορέσεις εκείνο το κομμάτι που πάντα σε κάνει να νιώθεις ο «main character». Ένα διάφανο καλσόν, μια ιδιαίτερη φούστα και κομψές μπαλαρίνες (ballet flats) θα σου προσδώσουν αυτόν τον cool, «ψαγμένο» αέρα.

denim_outfit
https://www.instagram.com/emilisindlev/

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Fashion fashion trends Mad VMA MAD VMA 2026
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