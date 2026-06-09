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Celeb News 09.06.2026

Katy Perry – Justin Trudeau: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί

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Η Katy Perry και ο Justin Trudeau ποζάρουν για πρώτη φορά μαζί στο κόκκινο χαλί του Tribeca Film Festival, δίχνοντας πιο ερωτευμένοι από ποτέ
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια από τις πιο αναπάντεχες και πολυσυζητημένες ειδήσεις της διεθνούς showbiz επιβεβαιώθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο. Η Katy Perry και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά,Justin Trudeau, πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση σε κοσμικό γεγονός, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Tribeca 2026 στη Νέα Υόρκη.

Η Katy Perry σε μια αστεία στιγμή από τα παρασκήνια της περιοδείας της στην Ασία, δαγκώνοντας μια χάρτινη τούρτα.
www.instagram.com/katyperry

Η χημεία του ζευγαριού ήταν το κεντρικό θέμα της βραδιάς, καθώς οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα ευτυχισμένοι και αχώριστοι μπροστά στους φωτογραφικούς φακούς. Η παρουσία τους στο φεστιβάλ ήρθε να επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, λαμπερής εποχής για την ποπ σταρ και τον Καναδό πολιτικό.

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Μια βραδιά γεμάτη λάμψη

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο θέατρο BMCC με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας-συναυλίας της τραγουδίστριας, με τίτλο «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris». Η Katy Perry επέλεξε μια vintage δημιουργία του οίκου Lanvin από τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 1987, ένα λευκό μάξι φόρεμα που απέσπασε θετικά σχόλια, ενώ ο Justin Trudeau κινήθηκε σε κλασικές γραμμές, φορώντας ένα κομψό σμόκιν. Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, ο Justin Trudeau δεν σταμάτησε να στηρίζει διακριτικά την αγαπημένη του, ενώ η οικειότητα μεταξύ τους έδειχναν ότι το ζευγάρι διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του.

Η εξομολόγηση για τον «έρωτα της ζωής της»

Μετά την προβολή της ταινίας, η Katy Perry μοιράστηκε με το κοινό μερικές προσωπικές σκέψεις για την τρέχουσα φάση της ζωής της. Περιγράφοντας την εμπειρία της περιοδείας των 91 συναυλιών, η 41χρονη ερμηνεύτρια εξήγησε πώς η παρουσία του Justin Trudeau λειτούργησε ως «άγκυρα» για εκείνη.

Η Katy Perry σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για την επέτειο του άλμπουμ 143.
www.instagram.com/katyperry

«Είμαι κάπως σαν ένας πολύχρωμος χαρταετός. Πετάω ψηλά και εξερευνώ τα μυστήρια του σύμπαντος, αλλά συχνά χρειάζομαι κάτι που να με κρατά προσγειωμένη. Βρήκα αυτή την άγκυρα στο πρόσωπο του Justin και αυτό με κάνει να νιώθω ολοκληρωμένη. Είναι ο έρωτας της ζωής μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πορεία μιας σχέσης που ξεκίνησε αθόρυβα

Η σχέση της Katy Perry με τον Justin Trudeau ήρθε στο φως της δημοσιότητας το καλοκαίρι του 2025, όταν εντοπίστηκαν για πρώτη φορά μαζί στο Μόντρεαλ. Παρά τις αρχικές φήμες περί αποστασιοποίησης, η σχέση τους δυνάμωσε με το πέρασμα του χρόνου. Ακολούθησαν κοινές εμφανίσεις στο Παρίσι, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο το ζευγάρι «επισφράγισε» τη σχέση του και στα social media, μοιράζοντας φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Τόκιο. Η πρεμιέρα στο Tribeca αποτελεί πλέον την επίσημη επικύρωση μιας σχέσης που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, με το ζευγάρι να δείχνει πως είναι έτοιμο να προχωρήσει μαζί.

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