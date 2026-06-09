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Celeb World 09.06.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη τρυφερή εικόνα με τη νεογέννητη κόρη τους

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Μια τρυφερή εικόνα της νεογέννητης κόρης του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα έγινε viral στα social media
Mad.gr

Χαρμόσυνα νέα για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς το ζευγάρι υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί του, μια κόρη. Η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να βρίσκεται στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού. Η γέννηση πραγματοποιήθηκε λίγα λεπτά μετά τις 4 το μεσημέρι, με φυσιολογικό τοκετό. Το νεογέννητο κοριτσάκι ζυγίζει 2 κιλά και 800 γραμμάρια, φέρνοντας μεγάλη χαρά στην οικογένεια.

Αλεξάνδρα Νίκα
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Κατά τη διάρκεια του τοκετού, ο γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς βρισκόταν δίπλα στην Αλεξάνδρα Νίκα, προσφέροντας την απαραίτητη υποστήριξη. Ο ίδιος, μάλιστα, μοιράστηκε τη χαρά της οικογένειας με μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα υποδέχτηκαν το νέο μέλος της οικογένειά τους

Στην ανάρτηση, η Αλεξάνδρα Νίκα κρατά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της, αποκαλύπτοντας και το όνομα που θα πάρει η μικρή. Στη σχετική ανάρτηση του κ. Χανδακά στο Instagram, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά: «Καλώς ήρθες μικρή Μιράντα…».

Το όνομα της νεογέννητης και η οικογενειακή παράδοση

Η νεογέννητη κόρη του ζευγαριού θα πάρει το όνομα Μιράντα, προς τιμήν της μητέρας της Αλεξάνδρας Νίκα, Μιράντας Πατέρα. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς αντικατοπτρίζει τον σεβασμό και τη σημασία που δίνουν οι δύο γονείς στις οικογενειακές αξίες και τις παραδόσεις που έχουν διαμορφώσει τις ζωές τους.

Η Αλεξάνδρα Νίκα σε φωτογραφία από τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Άλλωστε, το ζευγάρι έχει ήδη δείξει τη συνέπειά του σε αυτή την παράδοση. Ο πρωτότοκος γιος τους, ο μικρός Βασίλης, που ήρθε στον κόσμο στις 22 Νοεμβρίου 2024, πήρε το όνομά του από τον πατέρα του γνωστού τραγουδιστή, συνεχίζοντας έτσι το οικογενειακό έθιμο.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Νίκα δεν διστάζει κατά καιρούς να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητα και την οικογενειακή της ζωή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Οι αναρτήσεις της αποτυπώνουν όμορφες και τρυφερές στιγμές, δίνοντας μια μικρή γεύση από τη νέα πραγματικότητα που βιώνει ως μητέρα και από την ευτυχία που έχει φέρει στην οικογένεια ο ερχομός των παιδιών της. 

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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