Ο πατέρας της Amy Winehouse βρέθηκε αντιμέτωπος με αποζημίωση «μαμούθ»

Με μια ματιά Ο πατέρας της Amy Winehouse, Mitch, έχασε δικαστική διαμάχη για προσωπικά αντικείμενα της κόρης του.

Υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση περίπου £1 εκατομμυρίου σε δύο γυναίκες.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι κατηγορίες του ήταν αβάσιμες και προκάλεσαν ζημία στις ενάγουσες.

Η υπόθεση αφορούσε τη δημοπρασία περίπου 150 προσωπικών αντικειμένων της Amy Winehouse. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σημαντική δικαστική απόφαση στη Βρετανία φέρνει ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση των προσωπικών αντικειμένων της Amy Winehouse. Ο πατέρας της αείμνηστης τραγουδίστριας, Mitch Winehouse, ηττήθηκε στη δικαστική διαμάχη που είχε ξεκινήσει εναντίον δύο γυναικών από το στενό περιβάλλον της κόρης του. Το δικαστήριο όχι μόνο απέρριψε τους ισχυρισμούς του, αλλά τον υποχρέωσε να καταβάλει αποζημίωση που αγγίζει τις £1 εκατ.. Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η δικαστής έκανε λόγο για αβάσιμες κατηγορίες που προκάλεσαν σοβαρές συνέπειες στις ενάγουσες.

Η υπόθεση αφορούσε περίπου 150 προσωπικά αντικείμενα της Amy Winehouse, μεταξύ των οποίων ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, μπαλαρίνες και το φόρεμα που είχε φορέσει κατά την τελευταία της περιοδεία το 2011. Τα αντικείμενα δημοπρατήθηκαν μεταξύ 2021 και 2023, αποφέροντας συνολικά περίπου $1,4 εκατ.. Ο Mitch Winehouse υποστήριξε ότι η πρώην στυλίστρια της τραγουδίστριας, Naomi Parry, και η στενή της φίλη, Catriona Gourlay, προχώρησαν στην πώληση χωρίς τη συγκατάθεσή του και χωρίς να έχουν σχετικό δικαίωμα. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν υιοθέτησε αυτή την εκδοχή.

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Η δικαστής Sarah Clarke έκρινε ότι ο πατέρας της τραγουδίστριας γνώριζε για τη δημοπρασία και ότι οι κατηγορίες που διατύπωσε δεν στηρίζονταν σε πραγματικά στοιχεία. Στην απόφασή της επισήμανε ότι η πολυετής δικαστική διαμάχη προκάλεσε σημαντική επαγγελματική, οικονομική και προσωπική ζημιά στις δύο γυναίκες. Για τον λόγο αυτό, διέταξε τον Mitch Winehouse να καταβάλει περίπου £569.000 στη Naomi Parry και £394.000 στην Catriona Gourlay, με την πληρωμή να πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες.

Amy Winehouse’s Father Mitch Ordered to Pay Nearly $2.7M to Late Daughter’s Friends After Accusing Them of Auctioning Off Her Items https://t.co/AIz2Pb7sIu — People (@people) July 30, 2026

Η Amy Winehouse, που έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 2011 σε ηλικία μόλις 27 ετών, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Δεκαπέντε χρόνια μετά τον θάνατό της, κάθε εξέλιξη που σχετίζεται με την κληρονομιά και τα προσωπικά της αντικείμενα εξακολουθεί να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τους θαυμαστές της.

Η πρόσφατη δικαστική απόφαση βάζει, τουλάχιστον προς το παρόν, τέλος σε μια πολύκροτη υπόθεση που απασχόλησε τη βρετανική κοινή γνώμη, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και χρόνια μετά τον θάνατο της Amy Winehouse, η παρακαταθήκη της εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο.

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