Celeb World 29.07.2026

Η Charli XCX έγινε έκθεμα! Το πορτρέτο της μπήκε στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου

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Η Charli XCX αποκτά το δικό της πορτρέτο στη National Portrait Gallery του Λονδίνου, με τη φωτογραφία να συνδέεται με την εποχή του «Brat»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου απέκτησε πορτρέτο της Charli XCX.
  • Το πορτρέτο δημιουργήθηκε από τη φωτογράφο Harley Weir το 2024, συνδεδεμένο με το άλμπουμ «Brat».
  • Η πινακοθήκη θεωρεί την Charli XCX επιδραστική καλλιτέχνιδα της γενιάς της.
  • Το έργο αποτυπώνει την ενέργεια και τον αυθορμητισμό της «Brat» εποχής της τραγουδίστριας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Charli XCX γράφει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα της, καθώς το όνομά της περνά πλέον και στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης. Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου απέκτησε ένα νέο πορτρέτο της pop star, το οποίο δημιουργήθηκε από τη διάσημη φωτογράφο μόδας Harley Weir το 2024. Η εικόνα συνδέεται άμεσα με την εποχή του viral άλμπουμ «Brat», που σημάδεψε τη μουσική σκηνή και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα pop φαινόμενα των τελευταίων ετών. Η ίδια η πινακοθήκη χαρακτήρισε την τραγουδίστρια ως μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της.

https://www.instagram.com/charli_xcx/
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Το πορτρέτο παρουσιάζει την Charli XCX σε μια αυθόρμητη και ανεπιτήδευτη στιγμή, αποτυπώνοντας το attitude που έγινε σήμα κατατεθέν της «Brat» εποχής. Στη φωτογραφία η τραγουδίστρια εμφανίζεται να ακουμπά σε έναν τοίχο, φορώντας ένα λευκό crop top και μαύρο τζιν, με ένα στιλ που συνδυάζει την απλότητα με την προσωπικότητα. Η εικόνα αποτελεί μέρος μιας σειράς φωτογραφιών που δημιούργησε η Harley Weir για την αισθητική του άλμπουμ του 2024. Μέσα από το συγκεκριμένο έργο, η φωτογράφος κατάφερε να μεταφέρει την ενέργεια, την ελευθερία και τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζουν τη μουσική ταυτότητα της Charli.

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Η επιλογή της Charli XCX για τη συλλογή της National Portrait Gallery αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της επιρροής που έχει αποκτήσει η καλλιτέχνιδα στη σύγχρονη pop κουλτούρα. Η Harley Weir, γνωστή για τη δουλειά της με κορυφαίους οίκους μόδας όπως Gucci, Balenciaga και Marc Jacobs, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο φωτογραφικό ύφος που συνδυάζει τη μόδα με την τέχνη. Η συνεργασία της με την Charli δεν είναι καινούργια, αφού είχε προηγηθεί η συμμετοχή της τραγουδίστριας σε καμπάνια του Marc Jacobs Heaven το 2022.

https://www.instagram.com/nationalportraitgallery/
https://www.instagram.com/nationalportraitgallery/

Η «Brat» εποχή της Charli XCX περνά στην ιστορία

Το πορτρέτο έρχεται σε μια περίοδο όπου η Charli XCX συνεχίζει να διευρύνει τα όριά της πέρα από τη μουσική. Με το άλμπουμ «Brat» κατάφερε να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, επηρεάζοντας τη μόδα, τα social media και τις τάσεις της pop κουλτούρας. Παράλληλα, η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για νέα δημιουργικά projects, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και η συμμετοχή της στην ταινία «Sacrifice» του Romain Gavras.

https://www.instagram.com/charli_xcx/?hl=el
https://www.instagram.com/charli_xcx/
charli_xcx
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Η νέα αυτή προσθήκη στη συλλογή της πινακοθήκης επιβεβαιώνει πως η Charli XCX δεν είναι απλώς μία pop τραγουδίστρια, αλλά μία καλλιτέχνιδα που αφήνει το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη εποχή.

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Charli XCX Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου
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