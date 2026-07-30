Celeb World 30.07.2026

Δες τον Matthew McConaughey να χορεύει στη Μύκονο σαν να μην τον βλέπει κανείς

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Ο Matthew McConaughey απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο και εντοπίστηκε να χορεύει στο Scorpios
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Matthew McConaughey βρίσκεται σε διακοπές στην Ελλάδα, επισκεπτόμενος την Αντίπαρο και τη Μύκονο.
  • Στη Μύκονο, ο ηθοποιός διασκέδασε χορεύοντας στο club restaurant Scorpios.
  • Παρά την προσπάθεια να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, ο McConaughey αναγνωρίστηκε από θαμώνες.
  • Η Ελλάδα φαίνεται να είναι αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός για τον βραβευμένο με Όσκαρ σταρ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την Ελλάδα επέλεξε για ακόμη μία φορά ο Matthew McConaughey για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απολαμβάνει τις ομορφιές των Κυκλάδων και, μετά την Αντίπαρο, έκανε στάση στη Μύκονο, όπου η βραδινή του εμφάνιση δεν άργησε να γίνει θέμα συζήτησης.

https://www.instagram.com/officiallymcconaughey/
https://www.instagram.com/officiallymcconaughey/

Το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου, ο διάσημος σταρ βρέθηκε στο δημοφιλές Scorpios, ένα από τα πιο γνωστά club restaurants του νησιού. Σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση, απόλαυσε τη μουσική και δεν δίστασε να σηκωθεί για να χορέψει με τον χαρακτηριστικό αυθόρμητο τρόπο που τον έχει κάνει αγαπητό στο κοινό.

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Για να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, ο ηθοποιός επέλεξε να φορέσει μια τραγιάσκα, ωστόσο η προσπάθειά του δεν στάθηκε αρκετή για να περάσει απαρατήρητος. Αρκετοί θαμώνες τον αναγνώρισαν και τον είδαν να διασκεδάζει χωρίς επισημότητες, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του Scorpios.


Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Matthew McConaughey είχε βρεθεί στην Αντίπαρο, όπου η παρουσία του αποκαλύφθηκε μέσα από μια selfie που δημοσίευσε ο ηθοποιός Stavros Svingkos. Η φωτογραφία έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, επιβεβαιώνοντας ότι ο χολιγουντιανός σταρ εξερευνά φέτος αρκετούς ελληνικούς προορισμούς.

Matthew McConaughey
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όλα δείχνουν πως η Ελλάδα παραμένει ένας από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς του Matthew McConaughey, ο οποίος συνεχίζει να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό, αλλά πάντα… στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

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Matthew McConaughey ΜΥΚΟΝΟΣ
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