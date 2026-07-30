Yama: Η συγκινητική ανθρώπινη ιστορία από την Αστυπάλαια που «ντύνει» τα νέα τραγούδια τους

Με μια ματιά Οι Yama παρουσιάζουν ταινία μικρού μήκους στην Αστυπάλαια για το νέο τους EP.

Η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία κατοίκων, εστιάζοντας στη μνήμη και την απώλεια.

Εξερευνά τη διαφορά μεταξύ τουρισμού και ουσιαστικής γνωριμίας με έναν τόπο.

Η ταινία επεκτείνει τη μουσική αφήγηση του EP, μιλώντας για φιλοξενία και συνάντηση με τον τόπο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Yama παρουσιάζουν μια συγκινητική ταινία μικρού μήκους, βασισμένη σε ανθρώπινη ιστορία και γυρισμένη στην Αστυπάλαια, για το νέο τους EP «Που χορεύεις κάθε καλοκαίρι;», που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Το short film με πρωταγωνιστές δύο κατοίκους του νησιού, την κυρία Ασημίνα και τον κύριο Βαγγέλη, ακολουθεί την κυρία Ασημίνα καθώς αφηγείται το παρελθόν αλλά και το παρόν της μετά την απώλεια του συζύγου της, ξετυλίγοντας μια ιστορία για τη μνήμη, την απώλεια και το τι σημαίνει να συναντάς αληθινά έναν τόπο. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Joey Arts (Γιάννης Βασιλόπουλος).

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Μέσα από μια λιτή και βαθιά ανθρώπινη αφήγηση, το έργο στοχάζεται πάνω στη σχέση μας με τους τόπους που επισκεπτόμαστε. Αντιπαραθέτει την επιφανειακή εμπειρία του τουρισμού με την ουσιαστική στάση του επισκέπτη που επιλέγει να ακούσει τις ιστορίες, να γνωρίσει τους ανθρώπους και να σεβαστεί τη μνήμη και την ταυτότητα κάθε τόπου. Η Αστυπάλαια εδώ δεν είναι σκηνικό, αλλά ένας τόπος με φωνή, με ζωή και με παρελθόν που συνεχίζει να κατοικεί στο παρόν.

Η ταινία δημιουργήθηκε ως μέρος του δημιουργικού σύμπαντος του νέου EP των Yama, «Που Χορεύεις Κάθε Καλοκαίρι;», του τρίτου μέρους της τετραλογίας EP που είναι αφιερωμένη στις τέσσερις εποχές. Επεκτείνοντας τη μουσική αφήγηση σε μια κινηματογραφική εμπειρία, το έργο μιλά για τη μνήμη, την απώλεια, τη φιλοξενία και την έννοια της αληθινής συνάντησης με έναν τόπο.

Έτσι, το καλοκαίρι των Yama δεν είναι μόνο η εποχή της ελευθερίας και του γλεντιού, αλλά και η εποχή που τα νησιά ανοίγουν τις πόρτες τους σε όσους έρχονται. Η ταινία γίνεται μια πρόσκληση να σταθούμε λίγο περισσότερο, να ρωτήσουμε και να ακούσουμε.

Βρείτε το «Που χορεύεις κάθε καλοκαίρι;» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/pou-xoreveis-kathe-kalokairi

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