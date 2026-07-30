Μουσική 30.07.2026

Fifth Harmony reunion; Το teaser που έκανε τους Harmonizers να πανηγυρίζουν

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Οι Fifth Harmony προκαλούν φήμες για comeback μετά από μυστηριώδη ανάρτηση στα social media που «ξεσήκωσε» τους fans
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το συγκρότημα Fifth Harmony δημοσίευσε ένα teaser στα social media, πυροδοτώντας φήμες για reunion.
  • Η ανάρτηση, που αναφέρει "happy birthday to us. next week", έγινε από κοινού με τα μέλη Ally Brooke, Dinah Jane και Lauren Jauregui.
  • Οι fans του συγκροτήματος εκφράζουν ενθουσιασμό και ελπίδες για κάτι περισσότερο από μια απλή επετειακή κυκλοφορία.
  • Το συγκρότημα, που δημιουργήθηκε στο X Factor, είχε μεγάλες επιτυχίες και διέκοψε τις δραστηριότητές του το 2018.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Fifth Harmony βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της pop επικαιρότητας, με τους fans του συγκροτήματος να αναρωτιούνται αν μια μεγάλη επιστροφή βρίσκεται προ των πυλών. Μια μυστηριώδης ανάρτηση στα social media ήταν αρκετή για να δημιουργήσει νέο κύμα ενθουσιασμού στους Harmonizers, οι οποίοι ελπίζουν πως το αγαπημένο girl group μπορεί να ετοιμάζει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του.

https://www.instagram.com/fifthharmony/
https://www.instagram.com/fifthharmony/

Το συγκρότημα που κυριάρχησε στα charts τη δεκαετία του 2010 φαίνεται πως ετοιμάζει μια έκπληξη με αφορμή την επέτειό του. Σε κοινή δημοσίευση του Fifth Harmony Shop και των πρώην μελών Ally Brooke, Dinah Jane και Lauren Jauregui, εμφανίστηκε ένα λιτό μαύρο poster με το όνομα «Fifth Harmony», συνοδευόμενο από το μήνυμα: «happy birthday to us. next week».

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Παρότι η ανάρτηση δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες, ήταν αρκετή για να ξεκινήσουν οι θεωρίες περί reunion. Οι fans του συγκροτήματος γέμισαν τα social media με σχόλια ενθουσιασμού, πιστεύοντας πως η ανακοίνωση μπορεί να αφορά κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή επετειακή κυκλοφορία.

Πορτρέτο της Camila Cabello από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
https://www.instagram.com/camila_cabello/?locale=uken1&hl=en

Από το X Factor στην κορυφή της παγκόσμιας pop σκηνής

Οι Fifth Harmony δημιουργήθηκαν το 2012 μέσα από το αμερικανικό X Factor, όταν πέντε νεαρές τραγουδίστριες ενώθηκαν σε ένα συγκρότημα που έμελλε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη pop μουσική. Η αρχική σύνθεση αποτελούνταν από τις Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui, Normani και Camila Cabello, με το group να αποκτά γρήγορα εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο.

https://www.instagram.com/fifthharmony
https://www.instagram.com/fifthharmony

Με επιτυχίες όπως το «Work from home», το «Worth it» και το «That’s my girl», οι Fifth Harmony έγιναν ένα από τα πιο δημοφιλή girl groups της γενιάς τους. Οι εμφανίσεις τους, η δυναμική τους σκηνική παρουσία και τα pop hits τους τις έκαναν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.

Μετά την αποχώρηση της Camila Cabello το 2016, το συγκρότημα συνέχισε ως τετράδα μέχρι το 2018, όταν ανακοίνωσε την παύση των δραστηριοτήτων του ώστε τα μέλη να ακολουθήσουν ξεχωριστές μουσικές διαδρομές.

Η Camila Cabello απολαμβάνει τις διακοπές της κάνοντας island hopping στις Κυκλάδες με στυλ.
https://www.instagram.com/camila_cabello/

Η πιθανότητα μιας επανένωσης των Fifth Harmony δεν είναι κάτι που οι fans αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά. Το 2025, οι Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui και Normani έδωσαν ξανά ραντεβού στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας των Jonas Brothers στο Dallas, σε μια εμφάνιση που προκάλεσε συγκίνηση και νοσταλγία.

https://www.instagram.com/fifthharmony/
https://www.instagram.com/fifthharmony/

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα ανέφεραν πως η νέα κίνηση του συγκροτήματος μπορεί να σχετίζεται με μια επετειακή κυκλοφορία merchandise και όχι απαραίτητα με νέα μουσική. Ωστόσο, η παρουσία των μελών ξανά μαζί στο προσκήνιο έχει κάνει πολλούς να πιστεύουν πως ίσως υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στα σχέδια.

Ένα πιθανό comeback των Fifth Harmony θα αποτελούσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα pop reunions των τελευταίων χρόνων, καθώς το κοινό συνεχίζει να αγαπά τη μουσική τους και να περιμένει μια νέα στιγμή όπου οι φωνές τους θα ενωθούν ξανά.

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