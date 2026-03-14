Μουσικά Νέα 14.03.2026

Fifth Harmony: Η Zara Larsson βάζει τέλος στις φήμες ότι θα αντικαθιστούσε την Camila Cabello

Η Zara Larsson ξεκαθαρίζει ότι ποτέ δεν σκέφτηκε να αντικαταστήσει την Camila Cabello και δηλώνει πως προτιμά να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο ως σόλο καλλιτέχνιδα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Zara Larsson έβαλε τέλος σε ένα από τα πιο επίμονα μουσικά σενάρια της ποπ σκηνής, απαντώντας στις φήμες που την ήθελαν να έχει προσεγγιστεί για να αντικαταστήσει την Camila Cabello στις Fifth Harmony. Η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο αυτό ξεκίνησε το 2014, όταν η Camila Cabello αποχώρησε από το δημοφιλές γυναικείο συγκρότημα που είχε δημιουργηθεί μέσα από το τηλεοπτικό σόου «The X Factor».

Περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, η Zara Larsson αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για πρώτη φορά σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Tomás Mier στο YouTube. Όταν ρωτήθηκε αν είχε ποτέ εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο συγκρότημα, η Zara Larsson ήταν απόλυτη. Η Zara Larsson δήλωσε «όχι, δεν συμμετέχω σε συγκροτήματα. Δεν θα ήμουν ποτέ σε ένα συγκρότημα. Όχι, συγγνώμη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά τη σαφή άρνησή της, η Zara Larsson έσπευσε να διευκρινίσει ότι διατηρεί ιδιαίτερη εκτίμηση τόσο για τους Fifth Harmony όσο και γενικότερα για τα γυναικεία συγκροτήματα. Όπως ανέφερε «Είμαι μεγάλη θαυμάστρια των girl groups».

Η Zara Larsson εξήγησε επίσης ότι η βασική αιτία για την οποία δεν θα επέλεγε ποτέ μια τέτοια πορεία είναι η καλλιτεχνική της ταυτότητα ως σόλο τραγουδίστριας. «Δεν θα μπορούσα να αντέξω να μην τραγουδώ πάντα τα βασικά φωνητικά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η Zara Larsson τόνισε ότι θεωρεί πως τα γυναικεία συγκροτήματα επιστρέφουν δυναμικά στη σύγχρονη ποπ σκηνή. Όπως δήλωσε «νιώθω ότι τα girl groups επιστρέφουν πολύ δυναμικά. Αν ήμουν σε κάποιο από αυτά, θα ήμουν στο κέντρο της σκηνής».

Οι Fifth Harmony το 2016 στα American Music Awards. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά την αποχώρηση της Camila Cabello από τις Fifth Harmony το 2014, το συγκρότημα συνέχισε ως τετραμελές σχήμα με τις Lauren Jauregui, Dinah Jane Hansen, Ally Brooke Hernandez και Normani Kordei. Οι τέσσερις καλλιτέχνιδες παρέμειναν ενεργές μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος το 2018.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

