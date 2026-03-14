Μουσικά Νέα 14.03.2026

Πέθανε ο θρυλικός κιθαρίστας των Motörhead Phil Campbell σε ηλικία 64 ετών

Ο θρυλικός μουσικός του heavy metal έφυγε από τη ζωή ύστερα από σοβαρή χειρουργική επέμβαση, με την οικογένειά του και τη μουσική κοινότητα να αποχαιρετούν έναν από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες της γενιάς του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο κόσμος της rock μουσικής θρηνεί την απώλεια ενός από τους σημαντικότερους κιθαρίστες της σύγχρονης heavy metal σκηνής. Ο Phil Campbell, επί δεκαετίες βασικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος Motörhead, πέθανε σε ηλικία 64 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η είδηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης στους θαυμαστές της μπάντας αλλά και σε καλλιτέχνες από ολόκληρο τον χώρο της rock και της metal μουσικής.

Ο Phil Campbell γεννήθηκε στο Pontypridd της Ουαλίας και έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο κιθαρίστας των Motörhead, θέση που κατείχε από το 1984 έως το 2015. Η πορεία του συγκροτήματος ολοκληρώθηκε όταν πέθανε ο ιστορικός τραγουδιστής και μπασίστας Lemmy Kilmister, γεγονός που οδήγησε στη διάλυση της μπάντας. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Phil Campbell παρέμεινε ενεργός στη μουσική σκηνή συνεχίζοντας τις εμφανίσεις και τις ηχογραφήσεις.

www.wikipedia.org

Διάβασε επίσης: Τεράστιο άγαλμα του Ozzy Osbourne θα αποκαλυφθεί στο Hellfest 2026 στη Γαλλία

Η οικογένεια του Phil Campbell ανακοίνωσε τον θάνατό του με ανάρτηση στο Facebook. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο μουσικός πέθανε έπειτα από «μακρά και γενναία μάχη στην εντατική θεραπεία μετά από μια πολύπλοκη μεγάλη χειρουργική επέμβαση». Η οικογένεια περιέγραψε τον Phil Campbell ως «αφοσιωμένο σύζυγο, υπέροχο πατέρα και περήφανο και τρυφερό παππού, γνωστό με το χαϊδευτικό “Bampi”».

Στην ίδια ανακοίνωση η οικογένεια τόνισε ότι «ήταν βαθιά αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώρισαν και θα μας λείψει αφάνταστα». Παράλληλα σημείωσε ότι «η κληρονομιά του, η μουσική του και οι αναμνήσεις που δημιούργησε με τόσους ανθρώπους θα ζουν για πάντα».

Το συγκρότημα Motörhead τίμησε τη μνήμη του Phil Campbell με μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Τα μέλη της μπάντας χαρακτήρισαν τον Phil Campbell «έναν υπέροχο κιθαρίστα, δημιουργό και μουσικό που είχε τους Motörhead στο αίμα του».

www.wikipedia.org

Στο μήνυμα αναφέρεται επίσης ότι «ο Phil Campbell καθοδηγούσε πάντα με το ταλέντο του στην κιθάρα και με το εξαιρετικό του χιούμορ, αλλά πάνω απ’ όλα με την καρδιά του. Δεν μπορούσες να βρεθείς δίπλα του χωρίς να γελάσεις πολλές φορές, γιατί ο Phil Campbell αγαπούσε τη ζωή και τη ζούσε με μεγάλη χαρά». Το συγκρότημα Motörhead πρόσθεσε ακόμη ότι «θα υπάρξει χρόνος για να μοιραστούμε ιστορίες και αναμνήσεις από τη λαμπρή πορεία του Phil Campbell. Προς το παρόν στείλτε αγάπη και θετική ενέργεια στη Gaynor και στα παιδιά τους, δίνοντάς τους χρόνο και ιδιωτικότητα».

Το συγκρότημα Motörhead υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της heavy metal ιστορίας, δημιουργώντας τραγούδια που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές ακροατών. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες τους βρίσκεται το εμβληματικό τραγούδι «Ace of Spades», που θεωρείται μέχρι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους ύμνους της σκληρής μουσικής. Μετά το τέλος των Motörhead, ο Phil Campbell συνέχισε τη μουσική του πορεία με το συγκρότημα Phil Campbell and the Bastard Sons, στο οποίο συμμετείχαν και οι τρεις γιοι του. Μαζί πραγματοποίησαν περιοδείες σε πολλές χώρες και συνέχισαν να μεταφέρουν στη σκηνή το πνεύμα της heavy metal μουσικής.

Πρόσφατα ο Phil Campbell είχε εμφανιστεί σε μια sold out συναυλία στο πολιτιστικό κέντρο Muni στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Pontypridd. Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, το κέντρο εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του για την απώλεια του μουσικού. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «είμαστε βαθιά λυπημένοι από την είδηση του θανάτου του Phil Campbell» και πρόσθεσε ότι «ο Phil Campbell υπήρξε τεράστια επιρροή για τη μουσική βιομηχανία και θα τον θυμόμαστε με αγάπη».

Η Γερμανίδα τραγουδίστρια της heavy metal σκηνής Doro Pesch εξέφρασε επίσης τη συγκίνησή της για τον θάνατο του Phil Campbell. Η Doro Pesch δήλωσε ότι «δεν βρίσκω λόγια» και πρόσθεσε ότι «ήταν τιμή μου που μπορούσα να αποκαλώ τον Phil Campbell φίλο μου».

Με τον θάνατο του Phil Campbell, η παγκόσμια μουσική σκηνή αποχαιρετά έναν καλλιτέχνη που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου heavy metal ήχου και άφησε πίσω του μια μουσική κληρονομιά που θα συνεχίσει να επηρεάζει τις επόμενες γενιές μουσικών και ακροατών.

Κεντρική φωτογραφία: www.wikipedia.org

Διάβασε επίσης: Η Sharon Osbourne ανακοίνωσε την επιστροφή του Ozzfest το 2027

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Heavy Metal Lemmy Kilmister Motorhead Phil Campbell ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΘΑΝΕ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Δες επίσης

Fifth Harmony: Η Zara Larsson βάζει τέλος στις φήμες ότι θα αντικαθιστούσε την Camila Cabello

Η Doja Cat παραδέχεται ότι άσκησε κριτική στον Timothée Chalamet για likes και προσοχή

Jerry Heil: Το Catharticus κατέκτησε την Ελλάδα χωρίς να πάει στη Eurovision

Ο Kanye West καταδικάστηκε να πληρώσει 140.000 δολάρια σε εργαζόμενο

O λόγος που το Netflix αλλάζει τον τίτλο του ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers

Cilia Katrali: Kυκλοφορεί το νέο της single «To Giasemi»

Ο Finneas O’Connell υπογράφει τη μουσική της 2ης σεζόν του Beef

Οι Tears For Fears αποθεώνουν τη διασκευή του Harry Styles στο κλασικό τους τραγούδι (Video)

Akylas: Το video με την λυπημένη εκδοχή του «Ferto» – Χαμός από likes και σχόλια στα social media

