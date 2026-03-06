Τεράστιο άγαλμα του Ozzy Osbourne θα αποκαλυφθεί στο Hellfest 2026 στη Γαλλία

Ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της παγκόσμιας heavy metal σκηνής ετοιμάζεται να αποτίσει έναν εντυπωσιακό φόρο τιμής σε έναν από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες του είδους. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Hellfest 2026 στη Γαλλία θα αποκαλυφθεί ένα τεράστιο άγαλμα του Ozzy Osbourne, τιμώντας τη διαχρονική συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης metal μουσικής. Το Hellfest, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην πόλη Clisson, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα φεστιβάλ heavy metal στον κόσμο. Η διοργάνωση του 2026 θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ιστορική σημασία, καθώς στην είσοδο του φεστιβαλικού χώρου θα τοποθετηθεί ένα μνημειακό άγαλμα αφιερωμένο στον Ozzy Osbourne, τον καλλιτέχνη που πολλοί θεωρούν «νονό» της heavy metal.

Την ανακοίνωση έκανε η Sharon Osbourne, σύζυγος και επί χρόνια μάνατζερ του Ozzy Osbourne, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο συνέδριο μουσικής βιομηχανίας MIDEM 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Palais des Festivals στις Κάννες της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και φωτογραφία του αγάλματος στο στάδιο της δημιουργίας του.

Το άγαλμα θα έχει ύψος περίπου 6 μέτρα και θα τοποθετηθεί κοντά στην είσοδο του χώρου του Hellfest, ώστε να αποτελεί το πρώτο εντυπωσιακό στοιχείο που θα αντικρίζουν οι επισκέπτες του φεστιβάλ. Τα αποκαλυπτήρια θα πραγματοποιηθούν στις 18 Ιουνίου, την ημέρα έναρξης της φετινής διοργάνωσης.

Κατά την παρουσίαση του έργου, η Sharon Osbourne μίλησε με ενθουσιασμό για το μνημείο που τιμά τον σύζυγό της. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ορίστε τον, κοιτάξτε τον, ένας θεός της ροκ». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Hellfest στις 18 Ιουνίου και όλη η οικογένεια θα βρίσκεται εκεί για να το δει. Είναι ένας τόσο σπουδαίος φόρος τιμής. Είναι πραγματικά καταπληκτικό». Η Sharon Osbourne ευχαρίστησε επίσης τον διευθυντή του φεστιβάλ Ben Barbaud, λέγοντας «μπορώ μόνο να ευχαριστήσω τον Ben Barbaud. Να είσαι ευλογημένος. Είναι ένα καταπληκτικό έργο τέχνης».

Το Hellfest 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου και αναμένεται να προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Το άγαλμα του Ozzy Osbourne αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του φεστιβάλ, αλλά και έναν μόνιμο φόρο τιμής σε μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ροκ και metal μουσικής.

Κατά την ίδια εμφάνιση στο MIDEM, η Sharon Osbourne αποκάλυψε επίσης ότι το ιστορικό φεστιβάλ Ozzfest, το οποίο ίδρυσε μαζί με τον Ozzy Osbourne τη δεκαετία του 1990, αναμένεται να επιστρέψει το 2027. Όπως δήλωσε, «ναι, απολύτως, θα το κάνουμε», απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα αναβίωσης του φεστιβάλ. Η Sharon Osbourne υπενθύμισε ότι η τελευταία διοργάνωση του Ozzfest πραγματοποιήθηκε το 2018 στο Forum του Λος Άντζελες, λίγο πριν ο Ozzy Osbourne αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως ανέφερε, «δεν υπήρχε καμία πρόθεση να σταματήσει το φεστιβάλ, όμως ο Ozzy Osbourne δεν μπορούσε να συνεχίσει».

Ο Ozzy Osbourne έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου 2025, λίγες εβδομάδες μετά την τελευταία του εμφάνιση στο φεστιβάλ «Back to the Beginning». Σε συνέντευξή της στο podcast «Dumb Blonde» της Bunnie Xo, η Sharon Osbourne μίλησε για τις τελευταίες ημέρες του καλλιτέχνη, αποκαλύπτοντας ότι οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει για την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του.

Όπως ανέφερε η Sharon Osbourne, «δύο εβδομάδες πριν από τη συναυλία οι γιατροί είπαν ότι ίσως να μην ζούσε για πολύ ακόμη και τελικά έτσι έγινε. Όμως εκείνος ήθελε τόσο πολύ να ανέβει στη σκηνή. Το είχε ανάγκη». Σύμφωνα με την ίδια, ο Ozzy Osbourne έλεγε ότι «είτε πεθάνω σε δύο εβδομάδες είτε σε έξι μήνες, πάλι πεθαίνω. Θέλω να φύγω με τον δικό μου τρόπο». Με την αποκάλυψη του αγάλματος στο Hellfest, η κληρονομιά του Ozzy Osbourne αναμένεται να αποκτήσει ένα ακόμη εμβληματικό σύμβολο. Το μνημείο αυτό θα υπενθυμίζει σε χιλιάδες θαυμαστές κάθε χρόνο τη βαθιά επιρροή του καλλιτέχνη που καθόρισε την ιστορία της heavy metal μουσικής.

