Πώς οι «βαρετές δουλειές» έγιναν το κλειδί για να βρει η Gen Z την ψυχική της ηρεμία

Στον κόσμο της Gen Z, οι παραδοσιακές φιλοδοξίες για υψηλά ιστάμενες καριέρες και διαρκή κοινωνική αναγνώριση φαίνεται να χάνουν έδαφος. Οι νέοι επαγγελματίες αναζητούν απλότητα, προβλεψιμότητα και χρόνο για τον εαυτό του, στοιχεία που προσφέρουν οι λεγόμενες «βαρετές δουλειές». Αυτές οι θέσεις, μολονότι επαναλαμβανόμενες και χωρίς υπερβολική αίγλη, υπόσχονται κάτι πολύτιμο: σταθερότητα, ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή και ηρεμία.

Στην πραγματικότητα, πίσω από τη μονοτονία αυτών των εργασιών κρύβεται μια νέα αντίληψη για την εργασία. Η Gen Z αντιλαμβάνεται την απασχόληση όχι ως κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της κοινωνικής καταξίωσης, αλλά ως μέσο για οικονομική ασφάλεια και προσωπική ανάπτυξη. Η αναζήτηση της ευτυχίας και της ψυχικής υγείας προηγείται πλέον της συνεχούς πίεσης για επαγγελματική αριστεία.

Διάβασε επίσης: «Τεστ του καφέ»: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει αν είσαι ιδανικός για τη δουλειά

Τι είναι μια «βαρετή δουλειά»

Ο όρος «βαρετή δουλειά» χρησιμοποιείται συχνά στα social media και αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενες, τακτικές και συχνά γραφειοκρατικές θέσεις, όπως λογιστής, γραμματέας, υπεύθυνος μισθοδοσίας ή αναλυτής δεδομένων. Πρόκειται για θέσεις με τακτικό ωράριο, επαναλαμβανόμενα καθήκοντα και σχεδόν μηδενική προβολή στα media. Παρά το γεγονός ότι για παλαιότερες γενιές φαινόταν απωθητικό, η Gen Z δείχνει να αγκαλιάζει την απλότητα και τη σταθερότητα που προσφέρουν αυτές οι δουλειές.

Γιατί η Gen Z επιλέγει «βαρετές δουλειές»

Αντί για την πίεση των υψηλών προσδοκιών και της συνεχούς δημιουργικότητας, πολλοί νέοι βρίσκουν ελκυστική την προβλεψιμότητα και την ηρεμία. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες στις ΗΠΑ, το 58% των νέων 20-30 ετών έχουν δεχθεί θέσεις χωρίς άγχος και χωρίς μεγάλες προοπτικές. Η εργασία δεν αποτελεί πλέον αυτοσκοπό, αλλά ένα εργαλείο για την επίτευξη προσωπικών στόχων και την αναζωογόνηση της δημιουργικότητας εκτός επαγγελματικού πλαισίου.

Οφέλη και προκλήσεις

Οι «βαρετές δουλειές» προσφέρουν σταθερότητα, προβλεψιμότητα και τη δυνατότητα να επικεντρωθεί κανείς στην προσωπική ζωή, την υγεία και τα χόμπι του. Από την άλλη, η μονοτονία μπορεί να κουράζει και να περιορίζει την πνευματική ανάπτυξη, ειδικά αν η θέση δεν προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη. Το ζητούμενο είναι η ισορροπία. Η δουλειά να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ζωής και να μην καταναλώνει όλη την ενέργεια του εργαζομένου.

Η δουλειά ως μέσο και όχι ως σκοπός

Σε ένα κόσμο όπου οι επαγγελματικές ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ο ανταγωνισμός μεγάλος, οι «βαρετές δουλειές» συχνά αποτελούν μια στρατηγική επιλογή ή αναγκαιότητα. Επιτρέπουν την οικονομική ανεξαρτησία, την κάλυψη βασικών αναγκών και δίνουν χρόνο για να αναζητήσει κανείς την ιδανική καριέρα. Η ουσία δεν είναι αν η δουλειά είναι συναρπαστική ή μονοτονική, αλλά αν ταιριάζει στον τρόπο ζωής, τις προτεραιότητες και τις αξίες του κάθε ατόμου.

Κεντρική Εικόνα: Unsplash

Διάβασε επίσης: Αύξηση φυστικοβούτυρο: Το trend που γεννά τη μεγαλύτερη αδικία στον εργασιακό χώρο

Δες κι αυτό…