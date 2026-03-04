Living 04.03.2026

«Τεστ του καφέ»: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει αν είσαι ιδανικός για τη δουλειά

Η μυστική δοκιμασία που χρησιμοποιούν ορισμένοι εργοδότες για να καταλάβουν αν είσαι ο ιδανικός υποψήφιος
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχει μια μυστική τακτική που μερικοί εργοδότες χρησιμοποιούν κατά τις συνεντεύξεις, γνωστή ως «τεστ του καφέ». Δεν έχει καμία σχέση με τις επαγγελματικές δεξιότητες ή την εμπειρία σου, αλλά αφορά κάτι πολύ πιο διακριτό και ουσιώδες: την αίσθηση του καθήκοντος και το πώς αντιμετωπίζεις τις καθημερινές λεπτομέρειες. Με απλά λόγια, πρόκειται για μια δοκιμασία που μετράει τη νοοτροπία σου και το κατά πόσο προσέχεις τα μικρά πράγματα, τα οποία συχνά καθορίζουν το αν θα ταιριάξεις σε μια εταιρική κουλτούρα ή όχι.

Τι ακριβώς είναι το «τεστ του καφέ»;

Ο Trent Innes, πρώην CEO της πλατφόρμας Xero και σήμερα Chief Growth Officer στη SiteMinder, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη στο podcast The Ventures πώς εφαρμόζει αυτή τη δοκιμασία: «Συνήθως σε κατευθύνω στην κουζίνα και σου προσφέρω κάτι να πιεις». Σε εκείνο το σημείο, ο υποψήφιος κρατάει την κούπα του καφέ και ξεκινάει η πραγματική παρατήρηση. Στο τέλος της ημέρας, ο Innes παρατηρεί αν ο υποψήφιος επιστρέφει την κούπα στη θέση της ή αν την αφήνει στον πάγκο ή στο γραφείο του. Αυτό που φαίνεται σαν μια απλή ενέργεια, στην πραγματικότητα δίνει πολύτιμη εικόνα για τη στάση και τη νοοτροπία του ατόμου.

ergasia
unsplash

Όπως εξηγεί ο ίδιος: «Μπορείς να μάθεις δεξιότητες, να αποκτήσεις γνώση και εμπειρία, αλλά η στάση σου είναι αυτή που μετράει περισσότερο. Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στο ‘πλύνε την κούπα σου’. Αυτή η μικρή πράξη δείχνει αν κάποιος είναι πρόθυμος να αναλάβει ευθύνες, να σέβεται τους κοινούς χώρους και να ενσωματώνεται στην κουλτούρα μας».

Ο δείκτης της εταιρικής κουλτούρας

Για τον Innes, το «τεστ του καφέ» αποτελεί ένα είδος απόλυτου δείκτη της κουλτούρας μιας εταιρείας. Μέσα από αυτή την απλή κίνηση, μπορεί να ξεχωρίσει τους υποψηφίους που δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τη θέση από εκείνους που αγνοούν τις λεπτομέρειες. Στην Xero, για παράδειγμα, οι κουζίνες παραμένουν πάντα καθαρές χάρη σε αυτήν ακριβώς τη νοοτροπία: «Αν έρθεις στην Xero, θα παρατηρήσεις ότι οι κουζίνες είναι πάντα τακτοποιημένες. Αυτό δεν είναι τυχαίο, στηρίζεται στο απλό ‘πλύνε την κούπα σου’. Όποιος το εφαρμόζει, ταιριάζει με την κουλτούρα μας και είναι πιθανό να αναλάβει αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις της θέσης».

ergasia
pexels

Γιατί έχει σημασία για όσους αναζητούν δουλειά

Το «τεστ του καφέ» υπενθυμίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις, η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας ενός υποψηφίου έχουν μεγαλύτερη αξία από το βιογραφικό ή τα πτυχία. Στις μικρές κινήσεις, κρύβεται η ουσία: η επιστροφή της κούπας στην κουζίνα μπορεί να είναι το σημάδι ότι είσαι ο άνθρωπος που θα ταιριάξει στην ομάδα και θα φροντίσει τόσο τον χώρο όσο και τους γύρω του. Συνεπώς, όταν βρίσκεσαι σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, μην υποτιμάς τις λεπτομέρειες. Η στάση σου απέναντι στις καθημερινές μικρές ευθύνες μπορεί να είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου και αυτό που τελικά θα σε ξεχωρίσει από τους άλλους υποψηφίους.

ergasia
pexels

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

καφές συνέντευξη
