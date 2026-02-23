Living 23.02.2026

Τα 3 πράγματα που πρέπει να αφαιρέσεις άμεσα από το βιογραφικό σου

Η αφαίρεση αυτών των στοιχείων κάνει το βιογραφικό σου πιο καθαρό, επαγγελματικό και ευανάγνωστο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το βιογραφικό σου είναι η πρώτη εντύπωση που δίνει ένας εργοδότης για εσένα, και πολλές φορές η διαφορά μεταξύ μιας πρόσκλησης για συνέντευξη και της απόρριψης κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ωστόσο, πολλοί υποψήφιοι δεν συνειδητοποιούν ότι κάποια στοιχεία που περιλαμβάνουν μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Η υπερβολική πληροφορία, οι παλιοί τίτλοι ή ακόμα και οι προσωπικές λεπτομέρειες που δεν έχουν σχέση με τη θέση μπορεί να μειώσουν την επαγγελματική εικόνα που θέλεις να παρουσιάσεις.

Το βιογραφικό πρέπει να είναι καθαρό, σαφές και να επικεντρώνεται στα προσόντα και την εμπειρία που έχουν πραγματική αξία για τη θέση εργασίας. Η αφαίρεση των περιττών στοιχείων βοηθά τον εργοδότη να δει αμέσως τα δυνατά σου σημεία και να αποφασίσει γρήγορα αν είσαι ο κατάλληλος υποψήφιος. Επιπλέον, ένα περιεκτικό και καλά δομημένο CV δείχνει επαγγελματισμό, προσοχή στη λεπτομέρεια και σεβασμό στον χρόνο του αναγνώστη. Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε τα 5 πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να αφαιρέσεις άμεσα από το βιογραφικό σου για να το κάνεις πιο ισχυρό, σύγχρονο και αποτελεσματικό. Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, θα έχεις ένα βιογραφικό που όχι μόνο ξεχωρίζει, αλλά ανοίγει τις πόρτες για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Άμεση πρόσληψη: 7 tips για να φτιάξεις το πιο εντυπωσιακό βιογραφικό
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Πώς θα κάνεις την αναζήτηση εργασίας να μοιάζει λιγότερο αγχωτική

1. Παλιά ή άσχετα επαγγελματικά στοιχεία

Απομάκρυνε δουλειές ή εμπειρίες που δεν έχουν καμία σχέση με τη θέση που διεκδικείς. Αν η εμπειρία σου είναι πολύ παλιά ή δεν προσθέτει αξία στο προφίλ σου, απλά φορτώνει το βιογραφικό και αποσπά την προσοχή από τα πιο σημαντικά σημεία.

Άμεση πρόσληψη: 7 tips για να φτιάξεις το πιο εντυπωσιακό βιογραφικό
Pinterest.com

2. Περιττές προσωπικές πληροφορίες

Στοιχεία όπως ηλικία, θρησκεία, κατάσταση οικογενειακής ζωής ή φωτογραφία συνήθως δεν χρειάζονται και μπορούν να δημιουργήσουν προκαταλήψεις. Κράτα μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας και το επαγγελματικό προφίλ σου.

Άμεση πρόσληψη: 7 tips για να φτιάξεις το πιο εντυπωσιακό βιογραφικό
Pinterest.com

3. Ακατάλληλα χόμπι ή ενδιαφέροντα

Σαφώς τα χόμπι μπορεί να δείχνουν προσωπικότητα, αλλά απομάκρυνε όσα δεν συνδέονται με την επαγγελματική σου εικόνα ή μπορεί να προκαλέσουν αρνητική εντύπωση. Αν θέλεις να προσθέσεις ενδιαφέροντα, επίλεξε αυτά που αναδεικνύουν δεξιότητες ή χαρακτηριστικά χρήσιμα για τη δουλειά.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Πώς η θεωρία της κορδέλας μαλλιών του TikTok επηρεάζει τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

βιογραφικό εργασια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Marty Supreme γράφει ιστορία στα BAFTA με 11 υποψηφιότητες και καμία νίκη

Το Marty Supreme γράφει ιστορία στα BAFTA με 11 υποψηφιότητες και καμία νίκη

23.02.2026
Επόμενο
Από την Kate Middleton στην Emma Stone: Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν στα BAFTA 2026

Από την Kate Middleton στην Emma Stone: Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν στα BAFTA 2026

23.02.2026

Δες επίσης

Από την Kate Middleton στην Emma Stone: Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν στα BAFTA 2026
Fashion

Από την Kate Middleton στην Emma Stone: Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν στα BAFTA 2026

23.02.2026
Απολέπιση χωρίς λάθη: Πώς να κρατήσεις το δέρμα σου λείο και υγιές
Beauty

Απολέπιση χωρίς λάθη: Πώς να κρατήσεις το δέρμα σου λείο και υγιές

23.02.2026
Αυτά τα 4 στιλιστικά hacks θα αναβαθμίσουν κάθε σου χειμερινό outfit
Fashion

Αυτά τα 4 στιλιστικά hacks θα αναβαθμίσουν κάθε σου χειμερινό outfit

23.02.2026
Αυτά τα 2 ζώδια έχουν καρδιά από πέτρα – Θα σε πληγώσουν όσο κανένα άλλο
Life

Αυτά τα 2 ζώδια έχουν καρδιά από πέτρα – Θα σε πληγώσουν όσο κανένα άλλο

23.02.2026
Η συνταγή για τηγανιτά καλαμαράκια που εξαφανίζονται στο λεπτό
Food

Η συνταγή για τηγανιτά καλαμαράκια που εξαφανίζονται στο λεπτό

23.02.2026
5 κόλπα για να γλιτώσεις τον συνωστισμό στα πιο διάσημα αξιοθέατα του εξωτερικού
Life

5 κόλπα για να γλιτώσεις τον συνωστισμό στα πιο διάσημα αξιοθέατα του εξωτερικού

22.02.2026
7 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια στις διακοπές και πώς να τα αποφύγεις
Life

7 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια στις διακοπές και πώς να τα αποφύγεις

22.02.2026
Τι να τρως πριν και μετά την προπόνηση για μέγιστα αποτελέσματα
Fitness

Τι να τρως πριν και μετά την προπόνηση για μέγιστα αποτελέσματα

22.02.2026
Αντιμετώπισε το άγχος χωρίς φάρμακα – 4 τεχνικές που πραγματικά δουλεύουν
Life

Αντιμετώπισε το άγχος χωρίς φάρμακα – 4 τεχνικές που πραγματικά δουλεύουν

22.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη