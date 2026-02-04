Mad Bubble
Living 04.02.2026

Πώς θα κάνεις την αναζήτηση εργασίας να μοιάζει λιγότερο αγχωτική

Απλοί τρόποι να διαχειριστείς το άγχος της αναζήτησης δουλειάς και να κρατήσεις την ενέργεια και την ψυχική σου ισορροπία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αναζήτηση εργασίας μπορεί να είναι μια μοναχική και κουραστική διαδικασία. Οι μέρες γεμίζουν με ατέλειωτες αιτήσεις, αργές απαντήσεις (αν υπάρξουν) και σκληρό ανταγωνισμό. Υπάρχουν βράδια που ξυπνάς με άγχος, αναρωτώμενος πού πηγαίνει η ζωή σου και πότε θα αλλάξουν τα πράγματα.

Δεν είσαι μόνος. Η αλήθεια είναι ότι η αναζήτηση εργασίας είναι δύσκολη για πολλούς ανθρώπους, και υπάρχουν τρόποι να την κάνεις πιο διαχειρίσιμη, προστατεύοντας την ψυχική σου υγεία και κρατώντας τη διάθεση σου σε καλύτερο επίπεδο. Ακολουθούν 5 πρακτικές στρατηγικές που μπορούν να κάνουν τη διαδικασία λιγότερο αγχωτική.

Βρες μια κοινότητα που σε στηρίζει

Συνδέσου με ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με σένα. Μπορεί να είναι διαδικτυακές ομάδες, forum ή τοπικές επαγγελματικές ενώσεις. Ακόμα και μερικές απλές συνομιλίες ή video calls μπορούν να μετατραπούν σε αληθινές φιλίες και, σε κάποιες περιπτώσεις, ευκαιρίες καριέρας. Όταν νιώθεις ότι σε καταλαβαίνουν, η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη και λιγότερο μοναχική.

Φρόντισε τον εαυτό σου καθημερινά

Πάρε χρόνο για πράγματα που σε γεμίζουν χαρά, ακόμα και αν είναι λίγα λεπτά την ημέρα. Μπορεί να είναι μια βόλτα, ένα καφέ με φίλους ή λίγες στιγμές για journaling. Επιπλέον, πρόσεχε τι καταναλώνεις ψυχικά. Aπόφυγε περιεχόμενο που σε αγχώνει ή σε συγκρίνει με άλλους και προτίμησε άρθρα, βίντεο ή posts που σου δίνουν θετική ενέργεια.

Θυμήσου τις επιτυχίες σου

Όταν νιώθεις απογοήτευση, σκέψου τι έχεις πετύχει μέχρι τώρα, στη δουλειά ή στη ζωή σου γενικότερα. Κράτησε σημειώσεις, screenshots ή μηνύματα με θετικά σχόλια από συναδέλφους ή εργοδότες για να τα ανατρέχεις όποτε χρειάζεσαι μια ώθηση. Θυμήσου ότι η αξία σου δεν καθορίζεται μόνο από μια θέση ή μια επιτυχία,  είσαι φίλος, παιδί, αδελφός, σύντροφος και πολλά άλλα που έχουν σημασία.

Κάνε ένα μικρό βήμα όταν νιώθεις κολλημένος

Ακόμα και αν η αναζήτηση δουλειάς φαίνεται αργή ή αποθαρρυντική, κάνε ένα μικρό βήμα μπροστά: στείλε ένα email, ενημέρωσε ένα σημείο στο βιογραφικό σου ή σκέψου τι πήγε καλά σε μια συνέντευξη. Μικρές νίκες προσθέτουν αυτοπεποίθηση και δείχνουν ότι προχωράς, ακόμα κι όταν η εικόνα φαίνεται στατική.

Θυμήσου ότι ο δρόμος σου είναι δικός σου

Η σύγκριση με άλλους μπορεί να σε ρίξει ψυχολογικά. Όμως κάθε πορεία είναι μοναδική. Εστίασε στα δικά σου βήματα, γιόρτασε τις δικές σου επιτυχίες και μην αφήνεις τη διαδρομή σου να καθορίζεται από τους άλλους. Η πρόοδος σου μετράει, και κάθε μικρό βήμα αξίζει να το αναγνωρίζεις.

