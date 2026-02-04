Mad Bubble
Mad Bubble
Food 04.02.2026

Τα 5 tips για pancakes που ζηλεύουν ακόμα και οι σεφ

pancake
Μερικά εύκολα κόλπα για να έχεις τηγανίτες αφράτες, γευστικές και τέλειες κάθε φορά, χωρίς περίπλοκα υλικά ή τεχνικές
Μαρία Χατζηγιάννη

Έχεις προσέξει ότι τα pancakes που σερβίρουν στα εστιατόρια μοιάζουν πάντα πιο αφράτα και νόστιμα από αυτές που φτιάχνεις σπίτι; Η διαφορά δεν είναι μόνο στο βούτυρο ή στο επαγγελματικό τηγάνισμα, υπάρχουν μικρά μυστικά που κάνουν τα pancakes πραγματικά ξεχωριστές. Τα καλά νέα; Τα περισσότερα από αυτά μπορείς να τα εφαρμόσεις και στην κουζίνα σου, χωρίς περίπλοκα υλικά ή κόλπα.

Αν ακολουθήσεις μερικές απλές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι ειδικοί, θα δεις ότι τα δικά σου μπορούν να γίνουν αφράτα, νόστιμα και τέλεια σε κάθε στρώση, έτοιμα να εντυπωσιάσουν και στο πρωινό σου τραπέζι.

pancackes
unsplash.com

Διάβασε επίσης: 7 σημάδια ότι το ψωμί που τρως δεν είναι τόσο υγιεινό όσο νομίζεις

1. Μην ανακατεύεις υπερβολικά τη ζύμη

Όταν φτιάχνεις pancakes, μην προσπαθείς να κάνεις τη ζύμη τελείως λείο χυλό. Αν ανακατέψεις υπερβολικά, θα γίνουν σκληρά. Σταμάτα μόλις τα στεγνά κομμάτια μειωθούν σε μέγεθος φασολιού ή λίγο μικρότερα, θα διαλυθούν μόνα τους καθώς ψήνονται, και θα έχεις πιο μαλακά, αφράτα pancakes.

2. Άφησε τη ζύμη να ξεκουραστεί

Μην βάζεις τη ζύμη αμέσως στο τηγάνι. Άφησέ τη λίγη ώρα να ξεκουραστεί στο ψυγείο. Αν τη φτιάξεις από πριν, ακόμα καλύτερα, ακόμη και μερικές ώρες αρκούν για να γίνουν τα pancakes πιο αφράτα και νόστιμα.

pancakes
/unsplash.com

3. Χτύπησε τα ασπράδια ξεχωριστά

Χώρισε τα ασπράδια από τους κρόκους και χτύπησέ τα μέχρι να γίνουν μαρέγκα. Στη συνέχεια ανακάτεψέ τα προσεκτικά στη ζύμη. Ο αέρας που μπαίνει με αυτόν τον τρόπο θα τα κάνει πιο ελαφριά και φουσκωτά.

4. Χρησιμοποίησε ξινόγαλο ή λίγο ξίδι στο γάλα

Το ξινόγαλο κάνει τα pancakes πιο αφράτα και προσθέτει μια ελαφριά οξύτητα στη γεύση τους. Αν δεν έχεις ξινόγαλο, μπορείς να προσθέσεις λίγες σταγόνες ξύδι ή λεμόνι στο κανονικό γάλα, το αποτέλεσμα θα είναι σχεδόν το ίδιο και πολύ πιο νόστιμο.

pancakes
unsplash

5. Προθέρμανε καλά το τηγάνι ή την πλάκα

Η σωστή θερμοκρασία κάνει μεγάλη διαφορά. Άφησέ το τηγάνι ή την ηλεκτρική πλάκα να ζεσταθεί καλά πριν βάλεις τη ζύμη και πρόσθεσε λίγο βούτυρο ή λάδι για να μην κολλήσουν. Έτσι θα ψηθούν ομοιόμορφα και θα έχουν όμορφο χρυσαφένιο χρώμα.

Διάβασε επίσης: Τσικνοπέμπτη χωρίς bbq; 8 DIY λύσεις για να τσικνίσεις ακόμη κι αν δεν έχεις ψησταριά

Δες κι αυτό…

 

