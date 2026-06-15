Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 15.06.2026

Πώς να υιοθετήσεις το couple styling, σύμφωνα με την Kylie Jenner και τον Timothée Chalamet

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet αποδεικνύουν ότι το matching στυλ μπορεί να είναι cool, fashionable και απόλυτα σύγχρονο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet πέτυχαν το couple styling με κοινά στοιχεία, όχι πανομοιότυπα ρούχα.
  • Επέλεξαν τζιν με μοτίβα Chrome Hearts σε αποχρώσεις των Knicks, τιμώντας την ομάδα.
  • Η Jenner συνδύασε το τζιν με cropped top και μεταλλικά πέδιλα, ενώ ο Chalamet με T-shirt, ζώνη και μποτάκια.
  • Το couple styling επιτυγχάνεται με κοινή χρωματική παλέτα και συμπληρωματικά στοιχεία, όχι αντιγραφή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το να ντύνονται τα ζευγάρια ασορτί αποτελεί συχνά μια λεπτή στιλιστική ισορροπία. Αν το παρακάνεις, το αποτέλεσμα μοιάζει με στολή, ενώ αν το αποφύγεις τελείως, χάνεται η αίσθηση του «μαζί». Ωστόσο, η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet μόλις παρέδωσαν μαθήματα για το πώς να το πετύχεις με στυλ, χωρίς να θυσιάσεις την προσωπική σου ταυτότητα. Παρόλο που το ζευγάρι διατηρεί συνήθως μια πιο αυτόνομη προσέγγιση στη μόδα, η πρόσφατη εμφάνισή τους στο Madison Square Garden για τον 4ο τελικό των NBA Finals ανάμεσα στους Knicks ήταν μια στιλιστική αποκάλυψη, καθώς επέλεξαν custom δημιουργίες Chrome Hearts που απέδειξαν ότι το «team spirit» μπορεί να είναι εξαιρετικά fashionable.

kylie_jenner
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Το μυστικό της επιτυχίας τους έγκειται στο γεγονός ότι δεν επέλεξαν πανομοιότυπα ρούχα, αλλά μοιράστηκαν τα ίδια κοινά στοιχεία. Και οι 2 επέλεξαν τζιν με τα εμβληματικά σταυροειδή μοτίβα του οίκου Chrome Hearts σε μπλε και πορτοκαλί αποχρώσεις, τιμώντας με τον τρόπο αυτό τα χρώματα της ομάδας των Knicks. Η Kylie κράτησε το look της πιο elevated, συνδυάζοντας το τζιν της με ένα λευκό cropped tank top και μεταλλικά silver heels από το brand της, Khy, ενώ ο Timothée ακολούθησε μια πιο rugged προσέγγιση. Ο ηθοποιός προτίμησε ένα λευκό T-shirt, μια πορτοκαλί ζώνη και τα κλασικά Timberland μποτάκια, προσδίδοντας ένα streetwear edge που ταίριαζε απόλυτα στην αισθητική του και ολοκλήρωνε ιδανικά την εικόνα τους ως ζευγάρι.

Summer edit: Τα μαγιό που θα μονοπωλήσουν τις εμφανίσεις σου στην άμμο

Πώς να υιοθετήσεις το couple style στην καθημερινότητα

Αν θέλεις να αντλήσεις έμπνευση από το look των Jenner και Chalamet, δεν χρειάζεται να επενδύσεις σε ακριβά custom κομμάτια, καθώς η φιλοσοφία τους είναι εύκολα εφαρμόσιμη. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξεις μια κοινή χρωματική παλέτα που δένει όμορφα, χρησιμοποιώντας δύο συμπληρωματικά χρώματα ως συνδετικό κρίκο στις εμφανίσεις σας. Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται να αντιγράφεις τον σύντροφό σου, αλλά να τον συμπληρώνεις, επιλέγοντας ρούχα με αντίστοιχες υφές ή κοινές λεπτομέρειες, όπως μια ζώνη ή ένα αξεσουάρ σε κοινή απόχρωση. Όταν το ντύσιμο πηγάζει από την κοινή σας αισθητική, το αποτέλεσμα δεν φαίνεται ποτέ προσποιητό, αλλά φυσικό και έτοιμο για τα φώτα της δημοσιότητας.

kylie_jenner_timothe_chalamet_knicks
https://www.instagram.com/backgrid_usa/

Το MSG ως η πασαρέλα της χρονιάς

Η βραδιά στο γήπεδο δεν ήταν μόνο για τους δυο τους, καθώς η «παράνοια» για το στυλ χτύπησε κόκκινο σε όλη την κερκίδα. Η Taylor Swift εμφανίστηκε με ένα t-shirt «Stevie Knicks», ενώ προσωπικότητες όπως ο Ben Stiller, ο Jimmy Fallon και η Jordyn Woods πρόσθεσαν τη δική τους πινελιά στο team spirit της ημέρας.

Η Taylor Swift με μπλουζάκι Stevie Knicks πανηγυρίζει στον τελικό του ΝΒΑ, ανάμεσα σε πλήθος αστέρων.
https://www.instagram.com/nba/

Το γεγονός ότι η Jordyn Woods μετέτρεψε την «τυχερή» πορτοκαλί τσάντα της σε κεντρικό κομμάτι της νέας της καμπάνιας επιβεβαιώνει ότι το στυλ του 2026 δεν έχει να κάνει με την ομοιομορφία, αλλά με την έκφραση της κοινής αισθητικής και την αυτοπεποίθηση. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όταν νιώθεις άνετα με τα ρούχα σου, το matching moment μετατρέπεται σε μια cool δήλωση μόδας που εμπνέει όλους γύρω σου.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Kylie Jenner Timothée Chalamet
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αντώνης Ρέμος και Klavdia «μάγεψαν» στις πρόβες των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Αντώνης Ρέμος και Klavdia «μάγεψαν» στις πρόβες των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

15.06.2026
Επόμενο
Olivia Rodrigo: Το νέο της άλμπουμ καταγράφει εντυπωσιακά ρεκόρ ακροάσεων

Olivia Rodrigo: Το νέο της άλμπουμ καταγράφει εντυπωσιακά ρεκόρ ακροάσεων

15.06.2026

Δες επίσης

Sandal season: Οι 4 τάσεις στο πεντικιούρ που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος
Beauty

Sandal season: Οι 4 τάσεις στο πεντικιούρ που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος

15.06.2026
Τα 3 ζώδια που ερωτεύονται κάθε καλοκαίρι
Life

Τα 3 ζώδια που ερωτεύονται κάθε καλοκαίρι

15.06.2026
Νησιώτικη αύρα χωρίς εισιτήρια και λιμάνια – Οι 4 αποδράσεις που κερδίζουν κάθε καλοκαίρι
City Guide

Νησιώτικη αύρα χωρίς εισιτήρια και λιμάνια – Οι 4 αποδράσεις που κερδίζουν κάθε καλοκαίρι

15.06.2026
Kylie Jenner: Το απόλυτο summer look που θα λατρέψεις φέτος το καλοκαίρι
Beauty

Kylie Jenner: Το απόλυτο summer look που θα λατρέψεις φέτος το καλοκαίρι

15.06.2026
Capri Pants: Έτσι τα φορούν οι Ευρωπαίες fashionistas το 2026
Fashion

Capri Pants: Έτσι τα φορούν οι Ευρωπαίες fashionistas το 2026

15.06.2026
Οι 5 συνδυασμοί τροφών που κάνουν τον οργανισμό να δουλεύει διαφορετικά
Life

Οι 5 συνδυασμοί τροφών που κάνουν τον οργανισμό να δουλεύει διαφορετικά

14.06.2026
4 tips που μετατρέπουν το σπίτι σου σε spa αρωμάτων και δεν το περίμενες
Life

4 tips που μετατρέπουν το σπίτι σου σε spa αρωμάτων και δεν το περίμενες

14.06.2026
Φιλία ή έλξη: 3 σημάδια ότι έχεις εγκλωβιστεί στο friendzone
Life

Φιλία ή έλξη: 3 σημάδια ότι έχεις εγκλωβιστεί στο friendzone

14.06.2026
Το καλοκαιρινό trick για επιδερμίδα που μοσχομυρίζει καθαριότητα
Beauty

Το καλοκαιρινό trick για επιδερμίδα που μοσχομυρίζει καθαριότητα

14.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου