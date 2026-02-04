Χρήστος Μάστορας: Απών από τη φιλανθρωπική συναυλία – Το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί

Ο τραγουδιστής δεν κατάφερε να εμφανιστεί στη φιλανθρωπική συναυλία «Care is Love», καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και υψηλό πυρετό

Απών από τη φιλανθρωπική συναυλία «Care is Love», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, ήταν ο Χρήστος Μάστορας. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στη σημαντική αυτή μουσική βραδιά, η οποία είχε έντονο κοινωνικό χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Μάστορας επρόκειτο να εμφανιστεί στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου NOX, συμμετέχοντας σε μια ξεχωριστή συναυλία μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και τη Δέσποινα Βανδή. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της Στέγης Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος», καθώς και άλλων φιλανθρωπικών οργανισμών, ενώ την πρωτοβουλία της διοργάνωσης είχε η μαθήτρια της Α’ Λυκείου, Εύα Κοτταρίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου, ο λόγος της απουσίας του τραγουδιστή ήταν πρόβλημα υγείας. Ο Χρήστος Μάστορας ταλαιπωρείται από ίωση και υψηλό πυρετό και παραμένει στο σπίτι του, γεγονός που τον υποχρέωσε να ακυρώσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.





Μάλιστα, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, το πρωί της ίδιας ημέρας ο καλλιτέχνης είχε ήδη αναβάλει ακόμη μία προγραμματισμένη εμφάνισή του, καθώς δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε διαδικτυακό γύρισμα, το οποίο μετατέθηκε για μεταγενέστερο χρόνο.





