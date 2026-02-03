Eurovision 2026: Νέα σκάνδαλα και εντάσεις – Βουλγαρία και Λουξεμβούργο στο επίκεντρο

Η φετινή Eurovision είχε από νωρίς υποσχεθεί έντονες στιγμές και… φαίνεται ότι οι αναταράξεις για την EBU δεν έχουν τελειωμό. Μετά την αποχώρηση 5 χωρών – Ισπανίας, Ολλανδίας, Σλοβενίας, Ισλανδίας και Ιρλανδίας – νέα προβλήματα και σκάνδαλα έρχονται να ταράξουν τα νερά.

Τις τελευταίες 24 ώρες, η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας φέρεται να σκέφτηκε σοβαρά την αποχώρησή της. Όλα ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο, όταν η κοινό και η κριτική επιτροπή επέλεξαν τη νεαρή Dara για να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Βιέννη. Μέσα σε λίγες ώρες, ξέσπασε έντονη συζήτηση στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για νοθεία στα αποτελέσματα. Σε μια στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης, η Dara δήλωσε ότι σκέφτεται να τα παρατήσει. Ωστόσο, η λογική επικράτησε και η Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση (BNT) ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία διεξήχθη «δίκαια και με ασφάλεια».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του BNT: «Για να διασφαλιστεί η δίκαιη ψήφος, η ισότητα μεταξύ των συμμετεχόντων και η προστασία της πραγματικής επιλογής των τηλεθεατών, στη δεύτερη ζωντανή μετάδοση τα αποτελέσματα της τηλεψηφοφορίας δεν προβλήθηκαν σε πραγματικό χρόνο. Η απόφαση αυτή ακολουθεί τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στους μουσικούς διαγωνισμούς και τα τηλεοπτικά φορμάτ, με στόχο τη μέγιστη αντικειμενικότητα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις ομάδες των φιναλίστ, ενημερώνοντάς τους για τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής και για τα βήματα που λαμβάνει η BNT για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας».

Στο Λουξεμβούργο, η Eva Marija αναδείχθηκε νικήτρια στον εθνικό τελικό της 24ης Ιανουαρίου με το τραγούδι Mother Nature. Ωστόσο, αμέσως μετά τη νίκη της ξέσπασε διαμάχη, καθώς κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι το κομμάτι μοιάζει με το Keeping Your Head Up της Βρετανίδας Birdy.

Η ραδιοτηλεόραση του Λουξεμβούργου απάντησε άμεσα, υπογραμμίζοντας ότι λαμβάνει υπόψη τις καταγγελίες, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη ενέργεια από την πλευρά της δισκογραφικής εταιρείας της Birdy. «Το Mother Nature γράφτηκε στο πλαίσιο ενός songwriting camp και ποτέ δεν υπήρξε πρόθεση αντιγραφής», τόνισε ο φορέας. Το ζήτημα παρακολουθείται στενά από την EBU, σε συνεννόηση με τον RTL, με ενδεχόμενο απόσυρσης της συμμετοχής αν προκύψει θέμα λογοκλοπής.

