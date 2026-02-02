Mad Bubble
Μουσικά Νέα 02.02.2026

Eurovision 2026: Ο D3lta τραγουδά on air S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή

«Το θεωρώ πραγματικά iconic τραγούδι» είπε ο τραγουδιστής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στην εκπομπή «EurovisionGR» βρέθηκε ο D3lta, που είναι υποψήφιος στον Εθνικό Τελικό για την Eurovision 2026, με το τραγούδι «Mad about it».

Ο τραγουδιστής μίλησε για την έως τώρα εμπειρία του ενώ κάποια στιγμή αποκάλυψε ότι μια από τις αγαπημένες του ελληνικές συμμετοχές στον μουσικό διαγωνισμό ήταν αυτή του Μιχάλη Ρακιντζή με το S.A.G.A.P.O.

Μάλιστα, οι παρουσιαστές ζήτησαν να τραγουδήσει ένα μικρό απόσπασμα από το ρεφρέν, με τον D3lta να το κάνει με χαρά. «Το θεωρώ πραγματικά iconic τραγούδι», είπε στη συνέχεια.

Να υπενθυμίσουμε πως το Mad About It και ο D3lta, φαίνεται πως έχουν ήδη κερδίσει πολλούς θαυμαστές, αφού έχει μία σταθερή ανοδική πορεία τόσο στα διάφορα διαδικτυακά polls, αλλά και στα στοιχήματα, όπου είναι μέσα στην πρώτη 5αδα. Ο D3lta συμμετέχει στον Β ημιτελικό του Sing for Greece 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

D3LTA Eurovision Eurovision 2026
