Μουσικά Νέα 31.01.2026

Η Rosé γράφει ιστορία με την εμφάνισή της στα Grammy

Rose
Η Rosé γίνεται η πρώτη σόλο εκπρόσωπος της K-pop που ανεβαίνει στη σκηνή των στα Grammy της κορυφαίας μουσικής βραδιάς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Rosé ετοιμάζεται να καταγράψει ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της διεθνούς ποπ μουσικής καθώς θα εμφανιστεί ζωντανά στην τελετή των Grammy του 2026. Με αυτή την παρουσία η Rosé γίνεται η πρώτη σόλο καλλιτέχνιδα της K-pop που θα βρεθεί στη σκηνή της διοργάνωσης επιβεβαιώνοντας την παγκόσμια απήχηση του μουσικού ρεύματος που ξεκίνησε από τη Νότια Κορέα και κατέκτησε το διεθνές κοινό.

Η Rosé η οποία είναι μέλος των BLACKPINK ακολουθεί μια πορεία που τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή δυναμική σε προσωπικό επίπεδο. Η επικείμενη εμφάνισή της στη σκηνή των Grammy έρχεται να ενισχύσει τον ρόλο της ως καλλιτέχνιδας που γεφυρώνει πολιτισμούς και μουσικά είδη δημιουργώντας ένα νέο πεδίο αναφοράς για την ασιατική ποπ σκηνή.

Διάβασε επίσης: Η ROSÉ κοντά στο να πραγματοποιήσει ένα όνειρο ζωής, να αποκτήσει Grammy

Στο παρελθόν το συγκρότημα BTS είχε δώσει το δικό του στίγμα στη διοργάνωση μέσα από ξεχωριστές εμφανίσεις που άνοιξαν τον δρόμο για την ευρύτερη αναγνώριση της K pop. Το 2020 συμμετείχαν σε μια εντυπωσιακή εκδοχή του τραγουδιού «Old Town Road» μαζί με τον Lil Nas X και τον Billy Ray Cyrus ενώ τα επόμενα χρόνια παρουσίασαν τα τραγούδια «Dynamite» και «Butter» που προτάθηκαν για βραβείο στην κατηγορία ποπ ντουέτου ή συγκροτήματος.

https://www.instagram.com/brunomars/

Η Rosé διεκδικεί φέτος 3 βραβεία χάρη στη συνεργασία της με τον Bruno Mars στο τραγούδι «APT το οποίο έχει ξεχωρίσει διεθνώς. Η επιτυχία αυτή είναι υποψήφια στις κατηγορίες Ηχογράφηση της Χρονιάς Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα γεγονός που υπογραμμίζει την απήχηση της συνεργασίας τους. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία του Bruno Mars στη σκηνή πολλοί εκτιμούν ότι μια κοινή εμφάνιση θα αποτελούσε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Στο πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνεται επίσης η εμφάνιση του διεθνούς γυναικείου σχήματος KATSEYE το οποίο θα συμμετάσχει σε ειδικό αφιέρωμα για τους υποψήφιους στην κατηγορία του καλύτερου νέου καλλιτέχνη αναδεικνύοντας τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Παρουσιαστής της φετινής διοργάνωσης θα είναι για 6η συνεχόμενη χρονιά ο Trevor Noah ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι αυτή θα είναι η τελευταία του παρουσία στον συγκεκριμένο ρόλο. Με αυτή την εμφάνιση ο Trevor Noah γίνεται ο πρώτος παρουσιαστής μετά τον Andy Williams που φιλοξενεί την τελετή για 6 συνεχόμενες χρονιές, γεγονός που προσδίδει ιστορική διάσταση στη φετινή διοργάνωση.

https://www.instagram.com/roses_are_rosie/

Η συμμετοχή της Rosé στη σκηνή των Grammy αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς επιβεβαιώνοντας ότι η παγκόσμια μουσική σκηνή εξελίσσεται συνεχώς και ότι οι καλλιτέχνες της K pop δεν αποτελούν πλέον απλώς ένα περιφερειακό φαινόμενο αλλά κεντρικούς πρωταγωνιστές της διεθνούς πολιτιστικής παραγωγής. Η εμφάνιση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τη διεύρυνση των μουσικών ορίων και την αναγνώριση της πολυφωνίας που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Η 68η τελετή απονομής των Grammy πλησιάζει και οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά στην Cosmote TV. Η τελετή θα μεταδοθεί την Κυριακή 1/2 (ξημερώματα Δευτέρας 2/2) στις 03.00 από το Cosmote Cinema 2, σε σχολιασμό από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Γιώργο Μουχταρίδη και Claudia Matola, ενώ θα προβληθεί και με υπότιτλους τη Δευτέρα 2/2 στις 22.00 (Cosmote Cinema 2). Την ίδια ημέρα στις 21.00 (Cosmote Cinema 2), οι παραγωγοί των μουσικών βραβείων Grammy 2026 θα ξεναγήσουν τους συνδρομητές της Cosmote TV στα παρασκήνια της μεγάλης μουσικής γιορτής, μέσα από το ειδικό αφιέρωμα «Inside the 68th Annual Grammy Awards».

Διάβασε επίσης: Η Rosé είναι η πρώτη K-pop καλλιτέχνιδα που λαμβάνει βραβείο στα MTV VMAs

