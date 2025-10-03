Μουσικά Νέα 03.10.2025

Η ROSÉ κοντά στο να πραγματοποιήσει ένα όνειρο ζωής, να αποκτήσει Grammy

Rose
Η ROSÉ  των BLACKPINK αποκαλύπτει πως η προοπτική να αποκτήσει Grammy  τη γεμίζει ρίγη συγκίνησης - Το «APT.» με τον Bruno Mars σαρώνει παγκοσμίως και τροφοδοτεί τις ελπίδες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία, οι κορυφές κατακτώνται δύσκολα και το βραβείο Grammy παραμένει το ύψιστο όνειρο για κάθε καλλιτέχνη. Η ROSÉ, μέλος των BLACKPINK, δηλώνει πως το ενδεχόμενο μιας τέτοιας διάκρισης εξακολουθεί να μοιάζει με «όνειρο», ένα όνειρο που τώρα φαίνεται πιο πραγματοποιήσιμο χάρη στο παγκόσμιο hit της, «APT.», σε συνεργασία με τον Bruno Mars. Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, η ROSÉ παραδέχτηκε πως η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο Grammy την έχει συγκλονίσει: «Νιώθω ρίγη αυτή τη στιγμή», είπε. «Είναι ένα όνειρο για μένα. Παραμένει στη σφαίρα της φαντασία».

Το «APT.», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024 ως πρώτο single από το σόλο άλμπουμ της «Rosie», έμεινε στην κορυφή του Billboard Global 200 για 12 συνεχόμενες εβδομάδες. Με αυτή την επιτυχία, το τραγούδι θεωρείται πλέον φαβορί για υποψηφιότητα στα Grammy του 2026, στις μεγάλες κατηγορίες τραγουδιού ή δίσκου της χρονιάς. Εάν συμβεί αυτό, η ROSÉ θα γίνει η πρώτη K-pop καλλιτέχνιδα που θα προταθεί ποτέ σε μία από τις περίφημες «Big Four» κατηγορίες.

Ο Bruno Mars και η στήριξη

Ο Bruno Mars, δεν έχει αμφιβολία για την αξία της: «Η Big Bad Rosie ήταν προορισμένη να κάνει σπουδαία πράγματα, ό,τι κι αν συνέβαινε», δήλωσε. «Είμαι τόσο περήφανος για εκείνη και ευγνώμων που βρέθηκα στο “APT.” και στη γέννηση ενός νέου K-pop φαινομένου που λέγεται Bruno Mars». Το άλμπουμ «Rosie» κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2024 και έφτασε στο Νο. 3 του Billboard 200, αποδεικνύοντας ότι η σόλο πορεία της μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα στην τεράστια επιτυχία των BLACKPINK.

Η σόλο καριέρα της ROSÉ ξεκίνησε την περίοδο που οι BLACKPINK έκαναν παύση για να επικεντρωθούν σε προσωπικά projects. Μιλώντας για το προσωπικό της μουσικό όραμα, η καλλιτέχνιδα ήταν ειλικρινής: «Δεν ξέρω αν ήξερα ακριβώς τι ήθελα, αλλά ήξερα ότι ήθελα έναν κόσμο που θα ήταν απόλυτα δικός μου». «Εκείνη την περίοδο ήμουν ένα κορίτσι 27 ετών και ήθελα όλα να είναι δικά μου» κατέληξε.

Επιστροφή με τις BLACKPINK

Παράλληλα με τη σόλο επιτυχία της, η ROSÉ έχει ξανασμίξει με τις υπόλοιπες JISOO, LISA και JENNIE. Οι BLACKPINK βρίσκονται σε παγκόσμια περιοδεία. Η ROSÉ δεν βλέπει το Grammy απλώς ως βραβείο, αλλά ως επιβεβαίωση μιας πορείας που χτίζεται με αφοσίωση, αυθεντικότητα και δημιουργικό ρίσκο. Με το «APT.» και τη στήριξη του Bruno Mars, το όνειρο που κάποτε έμοιαζε μακρινό ίσως βρεθεί σύντομα στα χέρια της με τη μορφή ενός χρυσού γραμμοφώνου.

Γιατί στη μουσική, όπως και στη ζωή, μερικές φορές τα όνειρα δεν είναι απλώς φαντασία, αλλά προαναγγελία της επόμενης μεγάλης στιγμής.

