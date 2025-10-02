Ιβάν Σβιτάιλο: Η εξομολόγηση του «Τόλη» από το «Να με λες μαμά» για την αυτοκαταστροφή

Πρωταγωνιστής στη δραματική σειρά του Alpha «Να με λες μαμά» είναι ο Ιβάν Σβιτάιλο, ο οποίος ενσαρκώνει τον Τόλη Καραδήμο, τον σύντροφο της Χρύσας (Δήμητρα Βλαγκοπούλου).

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο χωριό Θεολόγος, ο Τόλης μπλέχτηκε από μικρός με τη νύχτα και γρήγορα άνοιξε το δικό του μπαρ. Η σχέση του με τη Χρύσα μοιάζει στημένη σε σαθρές βάσεις. Αναλαμβάνει τα οικονομικά της, όμως πίσω από αυτή την «στήριξη» κρύβεται η κακοποιητική του συμπεριφορά απέναντι στη μικρή Ιωάννα.

Όταν η μικρή εξαφανίζεται, ο Τόλης όχι μόνο δεν ανησυχεί, αλλά φαίνεται να ανακουφίζεται. Ο φόβος του είναι μήπως αποκαλυφθεί η αλήθεια για τη συμπεριφορά του. Όταν η Χρύσα αρχίζει να ψάχνει την κόρη της, εκείνος θα δείξει το πιο σκληρό του πρόσωπο, θέλοντας να της αποδείξει ποιος έχει το πάνω χέρι.

Λίγα λόγια για τον Ιβάν Σβιτάιλο

Ο Ιβάν Σβιτάιλο γεννήθηκε το 1985 στη Γιάλτα της Κριμαίας και μεγάλωσε στην Ελλάδα από τα 10 του χρόνια. Με ελληνίδα μητέρα και ρώσο πατέρα, ξεκίνησε από νωρίς τον χορό και φοίτησε στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, ενώ υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση. Έχει κάνει σπουδές χορού και υποκριτικής σε Ελλάδα και ΗΠΑ, ενώ δούλεψε ως χορευτής στο εξωτερικό πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 2014 από το «Just the 2 of Us» και στη συνέχεια ξεχώρισε με τηλεοπτικούς ρόλους όπως στο «Κάτω Παρτάλι», «Γυναίκα χωρίς όνομα», «Άγρια Γη» και «Στα Σύρματα». Έχει υπάρξει επίσης κριτής στο «So You Think You Can Dance» και συμμετείχε στο «The Masked Singer». Στην προσωπική του ζωή είναι παντρεμένος με τη χορεύτρια και ηθοποιό Σταυριάνα Γαρνάβου και έχουν αποκτήσει δύο κόρες.

Ο ηθοποιός και χορευτής σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει για τη μητέρα του, την απώλεια του πατέρα του και την περίοδο της αυτοκαταστροφής που τον βοήθησε να βρει τον πραγματικό εαυτό του.

«Η μητέρα μου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου. Δεν ήταν μόνο μαμά, ήταν ένας φάρος. Τη θαύμαζα για την αγωνιστικότητά της, το θάρρος της να έρθει σε μια ξένη χώρα, να κάνει μεταπτυχιακό στα 40 της και διδακτορικό στα 45 της. Πάντα με πάθος για την ιστορία και την Ελλάδα. Ήταν μια βουτιά σε μια αυτοκαταστροφή που ήταν και χρήσιμη. Πρέπει να πάρεις το δηλητήριο για την αρρώστια που σε τρώει. Έπρεπε να βγω εκτός εαυτού, να σπάσω τα όριά μου, για να επανέλθω. Από τότε τίποτα δεν μπορεί να με κουνήσει.

Όταν πέθανε ο πατέρας μου, ήρθα αντιμέτωπος με το παιδί που έχω μέσα μου, όχι με τον 30χρονο Ιβάν. Από τότε άλλαξα. Έκανα παιδιά, άνοιξα ένα στούντιο, και βρήκα ξανά τον στόχο μου», είχε δηλώσει ο Ιβάν Σβιτάιλο.

