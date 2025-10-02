Με μακριά μαλλιά και χωρίς μούσια: Σπάνια φωτογραφία του Βασίλη Μπισμπίκη από το 2005

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τον φωτογράφο Κλεισθένη Δασκαλάκο (Studio Κλεισθένης), μας ταξιδεύει πίσω στο 2005 και αποκαλύπτει μια νεανική εκδοχή του Βασίλη Μπισμπίκη, τότε 28 ετών, με μακριά μαλλιά, χωρίς μούσια, να ποζάρει χαμογελαστός.

Η εικόνα προέρχεται από την παιδική παράσταση «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» που ανέβηκε στο Θέατρο Γκλόρια εκείνη τη χρονιά.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γεννήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1977 στο Λουτράκι της Κορινθίας. Από μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για την υποκριτική, συμμετείχε σε σχολικές παραστάσεις και τοπικές ομάδες θεάτρου. Σε ηλικία περίπου 25 ετών μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσει στη Δραματική Σχολή Μαίρης Βογιατζή‑Τράγκα.

Η παράσταση «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», της οποίας μέρος ήταν εκείνη την εποχή, ανήκει στο είδος του παιδικού θεάτρου. Ο Μπισμπίκης εμφανίζεται ως ένα από τα μέλη του καστ, σε έναν ρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ήταν πρωταγωνιστικός ή υποστηρικτικός, αλλά η φωτογραφία του δείχνει ότι συμμετείχε ενεργά και με αφοσίωση.

Ο φωτογράφος Κλεισθένης Δασκαλάκος φημίζεται για φωτογραφίσεις που αποτυπώνουν στιγμές ανθρώπινες, αληθινές, όχι πάνω στην τελειότητα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν αδημοσίευτη μέχρι πρόσφατα, γι’ αυτό και ελκύει το ενδιαφέρον ως μαρτυρία μιας ξεχασμένης στιγμής.

Φυσικά, παραστάσεις για παιδιά όπως Η Πεντάμορφη και το Τέρας έχουν ιδιαίτερο ρόλο για ηθοποιούς στις αρχές της πορείας τους. Προσφέρουν πειραματισμό, έκθεση και επαφή με την αθωότητα του κοινού. Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους παραστάσεις δείχνει ότι ο Μπισμπίκης ήδη τότε είχε ενδιαφέρον να είναι ενεργός σε διαφορετικά είδη θεάτρου, όχι μόνο στο ρεπερτόριο «ενήλικου» θεάτρου.

