Έτσι θα φορέσεις το short bob το 2026 σύμφωνα με τον οίκο Dior

Αν υπάρχει μια τάση στα μαλλιά που μοιάζει να μην επηρεάζεται από εποχές και τάσεις, αυτή είναι το short bob. Από τα πρώτα του βήματα στις αρχές των 2000s ως σήμερα, έχει αποδείξει ότι η δύναμή του βρίσκεται στην ευελιξία και στην πολλαπλή ερμηνεία του. Μακρύ και έντονα σφηνοειδές τότε, κοντό και ίσιο λίγο αργότερα, με αφέλειες το 2020 ή ακόμα και με αγορίστικη διάθεση στις αρχές του τρέχοντος έτους, το short bob ξαναγράφει την ιστορία του σε κάθε νέα σεζόν. Κάθε εκδοχή του φέρνει κάτι διαφορετικό στην επιφάνεια: χαρακτήρα, προσωπικότητα και μια αίσθηση κομψότητας που δύσκολα ξεχνάς.

Η αίσθηση που αφήνει είναι διαχρονική αλλά και φρέσκια ταυτόχρονα. Είναι ένα κούρεμα που συνδέει τη δυναμική του παρελθόντος με τις σύγχρονες ανάγκες για ευελιξία και άνεση, χωρίς να χάνει την αισθητική του glamour. Το short bob γίνεται ένα statement που αγκαλιάζει διαφορετικά στιλ, από αυστηρά και minimal μέχρι πιο παιχνιδιάρικα και ελεύθερα, και κάθε φορά καταφέρνει να μεταμορφώνει τον τρόπο που βλέπουμε τα μαλλιά σε fashion icon.

Η τάση του short bob των 70s για το 2026

Η απάντηση ήρθε μέσα από το πρώτο show του Jonathan Anderson για τον οίκο Christian Dior. Πολλά μοντέλα τράβηξαν την προσοχή με το hair look τους, φέρνοντας μια νέα εκδοχή του για το καλοκαίρι 2026. Πρόκειται για ένα πολύ κοντό, με layers και λεπτομερώς κομμένο καρέ που ξεχωρίζει για την απρόσμενη μοντέρνα προσέγγιση του κλασικού αυτού κόψιμου.

Όσον αφορά το μήκος, το καρέ των μοντέλων τελειώνει λίγες ίντσες πάνω από τους ώμους, με πιο κοντά μαλλιά μπροστά και ελαφρώς μακρύτερα στο πίσω μέρος, που πέφτουν προς τον αυχένα. Το στρωματοποιημένο αυτό αποτέλεσμα δεν το είχαμε ξαναδεί σε αυτή την iconic κοπή. Σε επίπεδο υφής, ελαφρές κυματιστές μπούκλες δημιουργούν ένα φρέσκο και contemporary look. Είναι σαν να ξύπνησαν οι μοντέλα με τα μαλλιά ακόμα νωπά από το προηγούμενο βράδυ, προσδίδοντας μια φυσικότητα που παραπέμπει στην αισθητική των seventies.

Η όλη εικόνα φέρνει έντονα τη διάθεση των seventies στο σήμερα με μια μοντέρνα ερμηνεία που συνδυάζει ρευστότητα, φρεσκάδα και αβίαστη κομψότητα. Το short bob του καλοκαιριού 2026 γίνεται έτσι το απόλυτο hair statement, έτοιμο να φορεθεί με τόλμη, προσωπικότητα και στιλ.

