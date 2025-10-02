Selena Gomez – Benny Blanco: Πανάκριβα διαμάντια και μήνυμα στο νυφικό στο γάμο της χρονιάς

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, η Selena Gomez και ο μουσικός παραγωγός Benny Blanco ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Καλιφόρνια. Το ζευγάρι, που εδώ και μήνες μονοπωλούσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, πραγματοποίησε μια τελετή που έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι. Και οι δύο επέλεξαν δημιουργίες του οίκου Ralph Lauren. Ο Benny Blanco δεν περιορίστηκε μόνο στο κλασικό μαύρο σμόκιν και το παπιγιόν. Φρόντισε να δώσει στην εμφάνισή του τη λάμψη που άρμοζε στη μέρα, φορώντας εντυπωσιακά κοσμήματα που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά γι’ αυτόν.

Το ρολόι που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Κομμάτι-σύμβολο της εμφάνισής του ήταν το Jacob & Co. One of One Diamond Boutique Watch, ένα χειροποίητο ρολόι που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον γάμο. Το ρολόι, φτιαγμένο από λευκό χρυσό 18 καρατίων, κοσμούν 58 διαμάντια κοπής Ashoka συνολικού βάρους 21,39 καρατίων και άλλα τέσσερα διαμάντια Ashoka trillion cut βάρους 1,05 καρατίων.

Συνδύασε το ρολόι με ένα διαμαντένιο βραχιόλι tennis bracelet σε πλατίνα, που διαθέτει 29,03 καράτια τετράγωνων διαμαντιών κοπής emerald. Στο χέρι του φορούσε επίσης μια χρυσή βέρα 18 καρατίων, χαραγμένη με την ημερομηνία του γάμου.

Η στυλίστριά του, Chloé Badawy, εξήγησε: «Ήθελε να αποπνέει μια vintage αίσθηση. Κάθε φορά που το ρολόι λαμποκοπούσε, έλεγα από μέσα μου: “Θεέ μου, αυτά τα διαμάντια!”». Όπως αποκάλυψε, ο Benny Blanco δεν ήθελε ένα συνηθισμένο κοστούμι, αλλά μια εμφάνιση που να συνδυάζει το κλασικό με το απόλυτα προσωπικό στοιχείο.

Η εμφάνιση της Selena Gomez την ημέρα του γάμου της ήταν το ίδιο εντυπωσιακή όσο και τρυφερή. Η 33χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός φόρεσε τρία διαφορετικά νυφικά Ralph Lauren, με το κύριο φόρεμα να κλέβει την παράσταση καθώς έκρυβε μια προσωπική αφιέρωση προς τον Benny Blanco.

Το χειροποίητο δαντελένιο νυφικό κοσμήθηκε με περισσότερα από 300 λουλούδια από φίνα δαντέλα. Στην ιδιαίτερη αυτή δημιουργία, οι σχεδιαστές είχαν ενσωματώσει ένα διακριτικό αλλά βαθιά συγκινητικό στοιχείο: την ημερομηνία του γάμου κεντημένη στη δαντέλα, ως φόρο τιμής στον γαμπρό. Η Selena Gomez έλαμπε χαμογελαστή. Ο Benny Blanco ανέδειξε την κοινή τους στιγμή με μια ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Παντρεύτηκα μια αληθινή πριγκίπισσα της Disney».

Η τελετή συγκίνησε τους καλεσμένους μέχρι δακρύων. Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν το ζευγάρι διάβασε τους όρκους τους, που ήταν γεμάτοι χιούμορ αλλά και συναίσθημα. Στη δεξίωση που ακολούθησε, όλοι διασκέδασαν μέχρι αργά το βράδυ, χορεύοντας και γιορτάζοντας τη νέα αρχή του ζευγαριού.