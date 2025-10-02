Celeb News 02.10.2025

Charlize Theron: Η τολμηρή εμφάνιση χωρίς μπλούζα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

charlize_theron
Η Charlize Theron έκλεψε τις εντυπώσεις στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με το τολμηρό της look στο show του Dior SS26
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Charlize Theron εμφανίστηκε στο Παρίσι και κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα στην Εβδομάδα Μόδας. Η Οσκαρική ηθοποιός παρακολούθησε το show του οίκου Dior για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, επιλέγοντας ένα σύνολο που σε οποιονδήποτε άλλο ίσως φαινόταν συγκεχυμένο, αλλά πάνω της φαινόταν απόλυτα ταιριαστό. Η παρουσία της απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται σύμβολο στιλ και τόλμης στον χώρο της μόδας.

Η ηθοποιός φορούσε μια φαρδιά πράσινη βερμούδα πάνω από διαφανές μαύρο καλσόν. Στο πάνω μέρος επέλεξε ένα μαύρο δερμάτινο τζάκετ και άφησε το σώμα της γυμνό, παραλείποντας εντελώς πουκάμισο ή μπλούζα. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μαύρα χαμηλά παπούτσια και σκούρα γυαλιά ηλίου. Η εμφάνιση της στη συγκεκριμένη Εβδομάδα Μόδας είναι η πρώτη της για φέτος, αν και η παρουσία της δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της μακροχρόνιας συνεργασίας της με τον οίκο Dior.

charlize_theron
https://www.instagram.com/charlizeafrica/?hl=el

Διάβασε επίσης: Dior SS26: Oι αρχιτεκτονικοί φιόγκοι και οι chiffon σιλουέτες δημιουργούν μια νέα εποχή με τον Jonathan Anderson

Η Charlize Theron είναι πρέσβειρα του Dior από το 2004, όταν πρωταγωνίστησε στην καμπάνια για το άρωμα J’adore. Φέτος πόζαρε για τη συλλογή Haute Joaillerie του οίκου, φορώντας διαμάντια και σπάνιες πολύτιμες πέτρες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την ιδιαίτερη σχέση της με τον γαλλικό οίκο μόδας και τη θέση της ως μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της υψηλής μόδας.

Διάβασε επίσης: Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Τα 3 catwalks που έχουν όλα τα φώτα στραμμένα πάνω τους

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Charlize Theron Fashion Εβδομάδα Μόδας Παρισιού μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Dior SS26: Η μίνι φούστα γίνεται η πρωταγωνίστρια στην πρώτη γυναικεία συλλογή του Jonathan Anderson

02.10.2025
Επόμενο

Selena Gomez – Benny Blanco: Πανάκριβα διαμάντια και μήνυμα στο νυφικό στο γάμο της χρονιάς

02.10.2025

Δες επίσης

Βίκυ Καγιά: Συγκινεί μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της
Celeb News

Βίκυ Καγιά: Συγκινεί μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της

02.10.2025
Ο Johnny Depp επιστρέφει μετά από 30 χρόνια στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για χάρη του οίκου Dior
Celeb News

Ο Johnny Depp επιστρέφει μετά από 30 χρόνια στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για χάρη του οίκου Dior

02.10.2025
Τζένη Θεωνά: Γεννάει από μέρα σε μέρα – Οι φωτογραφίες με τον Αναστασιάδη και τον γιο τους
Celeb News

Τζένη Θεωνά: Γεννάει από μέρα σε μέρα – Οι φωτογραφίες με τον Αναστασιάδη και τον γιο τους

02.10.2025
Nicole Kidman: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Keith Urban
Celeb News

Nicole Kidman: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Keith Urban

02.10.2025