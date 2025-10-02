Charlize Theron: Η τολμηρή εμφάνιση χωρίς μπλούζα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η Charlize Theron εμφανίστηκε στο Παρίσι και κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα στην Εβδομάδα Μόδας. Η Οσκαρική ηθοποιός παρακολούθησε το show του οίκου Dior για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, επιλέγοντας ένα σύνολο που σε οποιονδήποτε άλλο ίσως φαινόταν συγκεχυμένο, αλλά πάνω της φαινόταν απόλυτα ταιριαστό. Η παρουσία της απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται σύμβολο στιλ και τόλμης στον χώρο της μόδας.

Η ηθοποιός φορούσε μια φαρδιά πράσινη βερμούδα πάνω από διαφανές μαύρο καλσόν. Στο πάνω μέρος επέλεξε ένα μαύρο δερμάτινο τζάκετ και άφησε το σώμα της γυμνό, παραλείποντας εντελώς πουκάμισο ή μπλούζα. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μαύρα χαμηλά παπούτσια και σκούρα γυαλιά ηλίου. Η εμφάνιση της στη συγκεκριμένη Εβδομάδα Μόδας είναι η πρώτη της για φέτος, αν και η παρουσία της δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της μακροχρόνιας συνεργασίας της με τον οίκο Dior.

Διάβασε επίσης: Dior SS26: Oι αρχιτεκτονικοί φιόγκοι και οι chiffon σιλουέτες δημιουργούν μια νέα εποχή με τον Jonathan Anderson

Η Charlize Theron είναι πρέσβειρα του Dior από το 2004, όταν πρωταγωνίστησε στην καμπάνια για το άρωμα J’adore. Φέτος πόζαρε για τη συλλογή Haute Joaillerie του οίκου, φορώντας διαμάντια και σπάνιες πολύτιμες πέτρες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την ιδιαίτερη σχέση της με τον γαλλικό οίκο μόδας και τη θέση της ως μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της υψηλής μόδας.

Διάβασε επίσης: Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Τα 3 catwalks που έχουν όλα τα φώτα στραμμένα πάνω τους