Fashion 02.10.2025

Dior SS26: Η μίνι φούστα γίνεται η πρωταγωνίστρια στην πρώτη γυναικεία συλλογή του Jonathan Anderson

dior_mini_foustes
Ο Jonathan Anderson έθεσε τις μίνι φούστες στο επίκεντρο της πρώτης του γυναικείας συλλογής για τον Dior, αναδεικνύοντας ultra-feminine σιλουέτες
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι κήποι των Tuileries είχαν μετατραπεί σε έναν χώρο όπου η μόδα συναντούσε την ιστορία. Εκεί, ο Jonathan Anderson αποκάλυψε την πρώτη του γυναικεία συλλογή για τον Dior, προσφέροντας μια ματιά στις σιλουέτες που επαναπροσδιόριζαν την παράδοση του οίκου με φρέσκια, subversive ματιά. Κάθε εμφάνιση ανέδειξε τη γυναίκα ως ταυτόχρονα δυναμική και ήσυχη, μέσα από ρούχα που φέρναν τους κλασικούς κώδικες του οίκου σε διάλογο με το σήμερα.

Από την πρώτη στιγμή, ήταν εμφανές ότι η μίνι φούστα θα κυριαρχούσε στη συλλογή. Παρά τα λίγα teasers που είχαν δημοσιευθεί στα Instagram pages του Dior και του Jonathan Anderson, οι θεατές δεν ήξεραν τι να περιμένουν. Οι slingbacks με τακούνια και φιόγκους παρέπεμπαν στη δεκαετία του ’50, την εποχή που ο Christian Dior καθιέρωσε τον τίτλο του ως βασιλιάς της haute couture.

dior_mini_foustes
Διάβασε επίσης: Dior SS26: Oι αρχιτεκτονικοί φιόγκοι και οι chiffon σιλουέτες δημιουργούν μια νέα εποχή με τον Jonathan Anderson

Ωστόσο, η πρώτη σιλουέτα ήταν σαν λευκή σελίδα. Ένα απλό corseted dress με όγκους reminiscent της crinoline και λαιμόκοψη διακοσμημένη με έναν διακριτικό φιόγκο. Η Bar σιλουέτα είχε ανανεωθεί σε ultra-feminine εκδοχή, με τονισμένη μέση, κοντό σακάκι και πλισέ φούστα που αναδείκνυε τη χάρη των μοντέλων στην πασαρέλα.

dior_mini_foustes
dior_mini_foustes
Η μίνι φούστα εμφανίστηκε σε κλασικό μπλε, powder pink και khaki denim, με raw, frayed ή leather τελειώματα. Συνδυάστηκε με μονοχρωματικό πουκάμισο ή sober blazer, αναδεικνύοντας τη γραμμή της σιλουέτας και δημιουργώντας αντίθεση ανάμεσα σε minimal και statement στοιχεία. Τα delicate μοντέλα με επιβλητικούς φιόγκους ολοκλήρωσαν την αφήγηση της συλλογής, όπου η μίνι φούστα παρέμεινε η απόλυτη πρωταγωνίστρια.

dior_mini_foustes
Η συλλογή απέδειξε ότι ο Jonathan Anderson κατάφερε να συνδέσει την κληρονομιά του Dior με σύγχρονες τάσεις, φέρνοντας ένα ultra-feminine και ταυτόχρονα μοντέρνο αποτέλεσμα. Η μίνι φούστα επιβεβαίωσε τη θέση της ως σύμβολο στιλ, ελευθερίας και κομψότητας, έτοιμη να φορεθεί με αυτοπεποίθηση και να αφήσει εποχή στην ιστορία του οίκου.

Διάβασε επίσης: Louis Vuitton SS26: Ο Nicolas Ghesquière μεταμορφώνει το Λούβρο σε runway για τη Louis Vuitton

Dior Fashion Εβδομάδα Μόδας Παρισιού μόδα
