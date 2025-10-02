Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η αποκάλυψη που έκανε για την επιλόχειο κατάθλιψη (video)

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, απαντώντας στα σχόλια που προέκυψαν μετά τη συνέντευξή της στην εκπομπή Happy Day.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη, η δημοσιογράφος μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τη γέννηση του παιδιού της, χρησιμοποιώντας τον όρο «μικρή επιλόχειος κατάθλιψη».

«Διάβασα σε κάποια sites κάτι τίτλους και θέλω να το διευκρινίσω… Εγώ προσωπικά σήμερα δεν ανέφερα ποτέ ότι έχω περάσει επιλόχειο κατάθλιψη. Εγώ μίλησα για τα γνωστά baby blues τις πρώτες ημέρες που έχει γεννήσει μια γυναίκα και έχει μία πολύ έντονη συναισθηματική φόρτιση. Μίλησα αποκλειστικά γι’ αυτά και συνήθως ξεπερνιούνται πάρα πολύ εύκολα όπως έγινε και στη δική μου κατάσταση.

Δεν θέλω να συγχέουμε την επιλόχεια κατάθλιψη με τα baby blues. Δεν έχουν την ίδια σοβαρότητα. Η επιλόχεια κατάθλιψη χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση και στήριξη. Σέβομαι βαθιά τις γυναίκες που περνούν ή έχουν περάσει κάτι τέτοιο και πόση βοήθεια χρειάζεται αυτό για μία γυναίκα.

Δεν έχω μάθει να κρύβομαι, λέω πάντα την αλήθεια μου. Αυτή η νέα συνθήκη της ζωής μου είναι πολύ δύσκολη, η πιο δύσκολη δουλειά είναι αυτή της μαμάς», εξομολογήθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

