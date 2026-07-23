Jennifer Garner: Ποιο παρατσούκλι της έδωσαν τα παιδιά της και γιατί το λατρεύει;

Η διάσημη ηθοποιός μίλησε για τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι γιοι και κόρες της την πειράζουν

Με μια ματιά Τα παιδιά της Jennifer Garner της έχουν δώσει το παρατσούκλι «γριά».

Η ηθοποιός αποκαλείται έτσι από τους εφήβους γιους και κόρες της με χιουμοριστική διάθεση.

Το παρατσούκλι αυτό έχει γίνει μέρος της καθημερινής οικογενειακής επικοινωνίας τους.

Για την Garner, το «γριά» είναι σημάδι οικειότητας και αγάπης, όχι αρνητικής χροιάς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές που τα πιο απλά οικογενειακά πειράγματα λένε περισσότερα από μεγάλες δηλώσεις αγάπης. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει και στην περίπτωση της Jennifer Garner, η οποία αποκάλυψε ένα απρόσμενο αλλά ιδιαίτερα χαριτωμένο παρατσούκλι που της έχουν δώσει τα παιδιά της.

Η αγαπημένη ηθοποιός, γνωστή για το ταλέντο της αλλά και για τη ζεστή σχέση που διατηρεί με την οικογένειά της, μίλησε για μια καθημερινή συνήθεια των παιδιών της που αρχικά μπορεί να ακούγεται περίεργη, όμως για την ίδια έχει γίνει μια από τις πιο αγαπημένες τους οικογενειακές στιγμές.

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Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξής της με τη συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «Five-Star Weekend», Chloe Sevigny, η Jennifer Garner αποκάλυψε πως τα παιδιά της την αποκαλούν «γριά». Μια λέξη που προκάλεσε έκπληξη στη συμπρωταγωνίστριά της, αλλά έκανε την ίδια την ηθοποιό να χαμογελάσει.

Η Jennifer Garner εξήγησε πως οι έφηβοι γιοι και κόρες της χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο παρατσούκλι με χιουμοριστική διάθεση και όχι με αρνητική έννοια. Όπως ανέφερε, συχνά ακούει τα παιδιά της να αναφέρονται σε εκείνη μεταξύ τους λέγοντας φράσεις όπως «πού είναι η γριά;» ή «η γριά κάθεται», κάτι που πλέον έχει γίνει μέρος της καθημερινής τους επικοινωνίας.

Αν και η λέξη «γριά» παραδοσιακά μπορεί να έχει μια αρνητική χροιά, για την Jennifer Garner έχει αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική σημασία. Είναι ένα μικρό σημάδι οικειότητας και το αποτέλεσμα του πειράγματος που υπάρχει σε μια οικογένεια με παιδιά στην εφηβεία. Για την Jennifer Garner, το πιο περίεργο παρατσούκλι έγινε τελικά μια γλυκιά υπενθύμιση πως τα παιδιά της μεγαλώνουν, αλλά η αγάπη και το χιούμορ παραμένουν πάντα ο συνδετικός κρίκος της οικογένειάς τους.

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