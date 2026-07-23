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Celeb World 23.07.2026

Το birthday post της Selena Gomez είναι ό,τι πιο wholesome θα δεις σήμερα

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Η Selena Gomez γιόρτασε τα 34α γενέθλιά της με μια συγκινητική ανάρτηση και ευχαρίστησε τους fans της για την αγάπη και τη στήριξή τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Selena Gomez ευχαρίστησε τους fans της για τη στήριξη στα 34α γενέθλιά της.
  • Χαρακτήρισε τους υποστηρικτές της ως το μεγαλύτερο δώρο της ζωής της.
  • Αναφέρθηκε στο Rare Impact Fund για την ψυχική υγεία των νέων.
  • Χρησιμοποιεί τη δημοτικότητά της για να εμπνέει και να ευαισθητοποιεί.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez γιόρτασε τα 34α γενέθλιά της με μια ανάρτηση που ξεχώρισε για τον αυθεντικό και συναισθηματικό της χαρακτήρα. Η pop star επέλεξε να αφήσει στην άκρη τη λάμψη και να απευθυνθεί απευθείας στους εκατομμύρια fans της, ευχαριστώντας τους για τη στήριξη που της προσφέρουν όλα αυτά τα χρόνια. Όπως ανέφερε, η αγάπη τους είναι αυτή που της δίνει δύναμη να συνεχίζει να δημιουργεί και να εξελίσσεται.

https://www.instagram.com/selenagomez
https://www.instagram.com/selenagomez

Μαζί με μια φωτογραφία από τη στιγμή που έσβηνε το κεράκι των γενεθλίων της, η Selena μοιράστηκε λίγες αλλά γεμάτες νόημα σκέψεις. Τόνισε πως αισθάνεται απίστευτα ευγνώμων για κάθε μήνυμα και ευχή που έλαβε, ενώ χαρακτήρισε τους ανθρώπους που τη στηρίζουν ως το μεγαλύτερο δώρο της ζωής της. Δεν έκρυψε, μάλιστα, πως η μικρότερη εκδοχή του εαυτού της δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι θα ζούσε μια τέτοια στιγμή.

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Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στο Rare Impact Fund, τον οργανισμό που δημιούργησε με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των νέων, καθώς φέτος συμπληρώνει έξι χρόνια δράσης. Για τη Selena, το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία είναι το πιο πολύτιμο δώρο γενεθλίων και μια υπενθύμιση πως η αγάπη μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική προσφορά.

https://www.instagram.com/rarebeauty/
https://www.instagram.com/rarebeauty/
https://www.instagram.com/rarebeauty/
https://www.instagram.com/rarebeauty/

Με το νέο της μήνυμα, η Selena Gomez απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι χρησιμοποιεί τη φωνή και τη δημοτικότητά της όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για να εμπνέει, να ευαισθητοποιεί και να ευχαριστεί όσους βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό της.

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Selena Gomez ΓΕΝΕΘΛΙΑ
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