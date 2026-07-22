Ο ξέφρενος χορός του Javier Bardem μετά τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ

Από το κόκκινο χαλί στην πίστα - Ο Javier Bardem άφησε τον ρόλο του σταρ και πανηγύρισε σαν παιδί τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας

Με μια ματιά Ο Javier Bardem χόρεψε αυθόρμητα σε συναυλία της Shakira μετά τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ.

Βίντεο του ηθοποιού να χορεύει με την κόρη του έγινε viral στα social media.

Οι χρήστες ενθουσιάστηκαν βλέποντας τον Bardem να διασκεδάζει σαν απλός φίλαθλος.

Ο Bardem εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την Ισπανία με ανάρτηση στα social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μερικές φορές οι πιο αυθόρμητες στιγμές είναι εκείνες που μένουν περισσότερο. Αυτό φαίνεται πως συνέβη και με τον Javier Bardem, ο οποίος άφησε στην άκρη την εικόνα του σοβαρού και βραβευμένου ηθοποιού και έδειξε μια πιο χαλαρή, χαρούμενη πλευρά του. Λίγες ώρες μετά τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026, ο διάσημος σταρ βρέθηκε σε συναυλία της Shakira στο Brooklyn της Νέας Υόρκης και πανηγύρισε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Ο Javier Bardem δεν χρειάστηκε πολλά για να τραβήξει τα βλέμματα. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media τον δείχνει να χορεύει με ενθουσιασμό στους ρυθμούς του τραγουδιού «Dai Dai», έχοντας δίπλα του την κόρη του και απολαμβάνοντας τη βραδιά χωρίς δεύτερες σκέψεις.

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Το στιγμιότυπο γρήγορα έγινε viral, καθώς οι χρήστες των social media ενθουσιάστηκαν βλέποντας έναν από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς του Hollywood να διασκεδάζει σαν ένας απλός φίλαθλος που μόλις είδε την αγαπημένη του ομάδα να κατακτά την κορυφή.

Η σχέση του Javier Bardem με την Ισπανία είναι ιδιαίτερα δυνατή και ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την επιτυχία της εθνικής ομάδας. Μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στα social media, μοιράζοντας φωτογραφίες από τη μεγάλη στιγμή και εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για την ομάδα.

Το πιο όμορφο στοιχείο του βίντεο ήταν ότι ο Javier Bardem δεν πανηγύρισε μόνος του. Στη συναυλία της Shakira βρισκόταν μαζί με την κόρη του, απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή. Ο ηθοποιός, γνωστός για το χαμηλό προφίλ που κρατά στην προσωπική του ζωή, έδειξε μια πιο ανέμελη πλευρά, μακριά από τα φώτα των κινηματογραφικών παραγωγών και των επίσημων εμφανίσεων. Ο χορός του, το χαμόγελο και η διάθεσή του να διασκεδάσει έγιναν το στοιχείο που έκανε το βίντεο να ξεχωρίσει.

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