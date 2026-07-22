Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 22.07.2026

Πυρά κατά της Zendaya για τα αρχαία ιρανικά αντικείμενα στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Έντονες αντιδράσεις και κατακραυγή από αρχαιολόγους για τα σκουλαρίκια από λεηλατημένους θησαυρούς που φόρεσε η Zendaya
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya προκάλεσε αντιδράσεις φορώντας σκουλαρίκια από αρχαία ιρανικά αντικείμενα στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας».
  • Αρχαιολόγοι κατηγορούν την παραγωγή και τους στυλίστες για ευτελισμό πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Τα σκουλαρίκια προέρχονται από τη συλλογή Ziwiye, η οποία είχε λεηλατηθεί και διοχετευθεί στην παράνομη αγορά.
  • Η γκαλερί υποστηρίζει υπεύθυνη διαχείριση, αλλά η εμφάνιση συμπίπτει με γεωπολιτικές εντάσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» υπό τη σκηνοθετική υπογραφή του Christopher Nolan βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές διαμάχες, οι οποίες αυτή τη φορά δεν αφορούν κάποια καλλιτεχνική επιλογή του δημιουργού, αλλά μια προκλητική στιλιστική επιλογή στο κόκκινο χαλί. Η διάσημη ηθοποιός Zendaya, η οποία ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά στην ταινία, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων όταν εμφανίστηκε σε φωτογράφιση στο Λονδίνο φορώντας σκουλαρίκια κατασκευασμένα από αυθεντικά αρχαία ιρανικά αντικείμενα που χρονολογούνται πίσω στο 700 π.Χ.

zendaya_new_york_odyssey
https://www.instagram.com/matieresfecales/

Το γεγονός αυτό άνοιξε εκ νέου τον ασκό του Αιόλου για την ηθική διαχείριση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα αρχαιοκαπηλίας και αποικιοκρατικής αντίληψης. Αρχαιολόγοι και ιστορικοί τέχνης κατηγόρησαν ανοιχτά την παραγωγή και τους στυλίστες για τον ευτελισμό ανεκτίμητων ιστορικών θησαυρών που προέρχονται από λεηλατημένες συλλογές, μετατρέποντάς τους σε εφήμερα αξεσουάρ μόδας για τις ανάγκες μιας χολιγουντιανής προώθησης.

«Νύχτες στην Ελλάδα» για τη Sophia Vergara – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από τη Μύκονο

Η κατακραυγή από τον αρχαιολογικό κόσμο

Η αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας ήταν άμεση και οξεία. Αρχαιολόγοι και ιστορικοί τέχνης κατηγόρησαν την παραγωγή και τους στυλίστες για «κατάσχεση» και υποβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράν, καταδικάζοντας τη χρήση ανεκτίμητων ιστορικών θησαυρών ως απλά αξεσουάρ μόδας για την προώθηση μιας χολιγουντιανής ταινίας.

Τα εν λόγω σκουλαρίκια ανήκουν στην Barron London, μια γκαλερί του Mayfair. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της γκαλερί, τα αντικείμενα αγοράστηκαν το 2025 από άλλον Λονδρέζο κοσμηματοπώλη και «αποδίδονται στον θησαυρό του Ziwiye», μιας ανεκτίμητης συλλογής χρυσών, αργυρών και χάλκινων αντικειμένων που ανακαλύφθηκαν το 1947 στη βορειοδυτική Περσία και είχαν λεηλατηθεί από βοσκούς, προτού διοχετευθούν στην παράνομη αγορά αντικειμένων τις δεκαετίες που ακολούθησαν.

%3D%3D

Η καθηγήτρια Sussan Babaie, ιστορικός τέχνης ιρανικής καταγωγής στο Courtauld Institute, χαρακτήρισε το γεγονός σοκαριστικό, τονίζοντας την έλλειψη πολιτιστικής ευαισθησίας από την πλευρά όσων επιμελούνται την εμφάνιση των διασημοτήτων. Όπως επεσήμανε, αντικείμενα με τόσο βαθιές πνευματικές και ιστορικές ρίζες χάνουν πλήρως το νόημά τους όταν μετατρέπονται σε κοσμήματα επίδειξης, απογυμνώνοντας την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από την ουσία της.

Η απάντηση της γκαλερί και οι ευρύτερες αντιδράσεις

Απαντώντας στις επικρίσεις, η γκαλερί Barron υποστήριξε ότι τα αντικείμενα τυγχάνουν «υπεύθυνης διαχείρισης σύμφωνα με την τεκμηριωμένη προέλευσή τους και τις νομικές απαιτήσεις». Σκοπός του δανεισμού, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της, δεν ήταν εμπορικός, αλλά η ανάδειξη της ανεπανάληπτης τέχνης των αρχαίων Περσών χρυσοχόων σε μια εποχή που το Ιράν προβάλλεται σχεδόν αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης γεωπολιτικής.

zendaya_xtenisma
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Ωστόσο, η χρονική συγκυρία της εμφάνισης έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη οργή, καθώς συμπίπτει με μια περίοδο σφοδρών γεωπολιτικών εντάσεων και στρατιωτικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, θέτοντας εκ νέου στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ηθική διαχείριση λεηλατημένων αρχαιοτήτων από δυτικά ιδρύματα.

Παράλληλα, η «Οδύσσεια» του Νόλαν δέχεται πυρά και για τα γυρίσματά της στην πόλη Ντακχλά στη Δυτική Σαχάρα, μια περιοχή υπό μαροκινό έλεγχο, με τοπικούς κινηματογραφιστές να καλούν σε μποϊκοτάζ της ταινίας, προσθέτοντας νέες σκιές γύρω από το πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό εγχείρημα.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Christopher Nolan Zendaya Οδύσσεια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Το Καφέ της Χαράς»: Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αποκάλυψε γιατί φοβήθηκε τον ρόλο του Φατσέα

«Το Καφέ της Χαράς»: Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αποκάλυψε γιατί φοβήθηκε τον ρόλο του Φατσέα

22.07.2026
Επόμενο
10 χρόνια μετά, το «La La Land» διορθώνει επιτέλους το «λάθος» που υπήρχε στην αφίσα

10 χρόνια μετά, το «La La Land» διορθώνει επιτέλους το «λάθος» που υπήρχε στην αφίσα

22.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Το Καφέ της Χαράς»: Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αποκάλυψε γιατί φοβήθηκε τον ρόλο του Φατσέα
Celeb News

«Το Καφέ της Χαράς»: Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αποκάλυψε γιατί φοβήθηκε τον ρόλο του Φατσέα

22.07.2026
Luis Fonsi: Ο τραγουδιστής του «Despacito» απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα
Celeb News

Luis Fonsi: Ο τραγουδιστής του «Despacito» απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα

22.07.2026
Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης – Άφησε πίσω του ένα σπουδαίο λογοτεχνικό αποτύπωμα
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης – Άφησε πίσω του ένα σπουδαίο λογοτεχνικό αποτύπωμα

22.07.2026
«Νύχτες στην Ελλάδα» για τη Sophia Vergara – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από τη Μύκονο
Celeb News

«Νύχτες στην Ελλάδα» για τη Sophia Vergara – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από τη Μύκονο

22.07.2026
Στεφανία Γουλιώτη: Η Τήνος την κέρδισε με έναν τρόπο που δεν περίμενε κανείς
Celeb News

Στεφανία Γουλιώτη: Η Τήνος την κέρδισε με έναν τρόπο που δεν περίμενε κανείς

21.07.2026
Ο Robbie Williams στο Μουντιάλ: Τι ήταν τελικά αυτό που είδαν όλοι στο viral βίντεο
Celeb News

Ο Robbie Williams στο Μουντιάλ: Τι ήταν τελικά αυτό που είδαν όλοι στο viral βίντεο

21.07.2026
Το Μουντιάλ είχε και… Macarena: Η Rihanna έκλεψε την παράσταση στις εξέδρες
Celeb News

Το Μουντιάλ είχε και… Macarena: Η Rihanna έκλεψε την παράσταση στις εξέδρες

21.07.2026
Η Penélope Cruz είναι η απόλυτη φίλαθλος της Ισπανίας και αυτό το βίντεο είναι η απόδειξη
Celeb News

Η Penélope Cruz είναι η απόλυτη φίλαθλος της Ισπανίας και αυτό το βίντεο είναι η απόδειξη

21.07.2026
Το custom look της Madonna στο Mundial 2026 είναι ό,τι πιο iconic είδαμε!
Celeb News

Το custom look της Madonna στο Mundial 2026 είναι ό,τι πιο iconic είδαμε!

21.07.2026
Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτό είναι το καλοκαιρινό trend στα μαγιό που δεν αποχωρίζεται

Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτό είναι το καλοκαιρινό trend στα μαγιό που δεν αποχωρίζεται

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πριν μπεις σε καυτό αυτοκίνητο το καλοκαίρι

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πριν μπεις σε καυτό αυτοκίνητο το καλοκαίρι

Γιατί ξυπνάμε πιο κουρασμένοι όταν κοιμόμαστε με air condition;

Γιατί ξυπνάμε πιο κουρασμένοι όταν κοιμόμαστε με air condition;

Πώς να κρατήσεις το καρπούζι φρέσκο για μέρες χωρίς να χάσει τη γεύση του

Πώς να κρατήσεις το καρπούζι φρέσκο για μέρες χωρίς να χάσει τη γεύση του

Beach ready: Οι 7 τροφές που θα σου «χαρίσουν» γρήγορο μαύρισμα

Beach ready: Οι 7 τροφές που θα σου «χαρίσουν» γρήγορο μαύρισμα

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος