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Celeb World 22.07.2026

Η Σμαράγδα Καρύδη δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα σεζόν του «IQ 160»

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Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του «IQ 160» δείχνουν πως η αγαπημένη σειρά ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέες ιστορίες, χιούμορ και ανατροπές
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τη νέα σεζόν της σειράς «IQ 160».
  • Η Σμαράγδα Καρύδη μοιράστηκε φωτογραφίες από τα γυρίσματα, δίνοντας μια πρώτη γεύση.
  • Η ηθοποιός, που υποδύεται την Πηνελόπη, επέστρεψε στο τηλεοπτικό πλατό.
  • Η νέα σεζόν αναμένεται να συνεχίσει στο ίδιο ύφος με χιούμορ και ανατροπές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Σμαράγδα Καρύδη επέστρεψε εκεί όπου οι τηλεθεατές την αγάπησαν ιδιαίτερα, καθώς ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τη νέα σεζόν της επιτυχημένης σειράς «IQ 160». Η αγαπημένη ηθοποιός, που έχει συνδεθεί άμεσα με τον ρόλο της Πηνελόπης, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από την επιστροφή της στο τηλεοπτικό πλατό.

smaragda_karidi
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/

Με φωτογραφίες από τα γυρίσματα, η Σμαράγδα Καρύδη έδωσε το πρώτο «παρών» από τη νέα σεζόν του «IQ 160», δημιουργώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της σειράς που περιμένουν να δουν ξανά τους αγαπημένους τους χαρακτήρες στις οθόνες. Η ανάρτησή της δεν αποκάλυψε πολλές λεπτομέρειες για την εξέλιξη της ιστορίας, όμως ήταν αρκετή για να θυμίσει στο κοινό πως η επιστροφή της σειράς πλησιάζει.

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Η Σμαράγδα Καρύδη αποτελεί ένα από τα βασικά πρόσωπα του «IQ 160», μιας σειράς που κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στο ιδιαίτερο χιούμορ, τις ανατροπές και τη δυναμική των χαρακτήρων της. Ο ρόλος της Πηνελόπης αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, καθώς η ηθοποιός κατάφερε να συνδυάσει το κωμικό στοιχείο με τη μοναδική προσωπικότητα της ηρωίδας της. Η επιστροφή της στα γυρίσματα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας τηλεοπτικής περιόδου για τη σειρά, με τους συντελεστές να εργάζονται ήδη για τα νέα επεισόδια.

https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/

Οι εικόνες που δημοσίευσε η Σμαράγδα Καρύδη από τα γυρίσματα έδωσαν στους θαυμαστές μια μικρή ματιά πίσω από τις κάμερες.Η αγαπημένη ηθοποιός, με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο, μοιράστηκε τη χαρά της επιστροφής στη δουλειά και έδειξε πως η νέα σεζόν του «IQ 160» βρίσκεται ήδη σε δημιουργική πορεία.

Σμαράγδα Καρύδη σε στάση γιόγκα με τα χέρια ενωμένα, απολαμβάνοντας τις εξωτικές της διακοπές στον Ινδικό Ωκεανό.
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/

Το «IQ 160» κατάφερε από την πρώτη του παρουσία να κερδίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, χάρη στην πρωτότυπη ιστορία και τους χαρακτήρες που απέκτησαν γρήγορα φανατικό κοινό. Η νέα σεζόν αναμένεται να συνεχίσει στο ίδιο ύφος, με περισσότερες περιπέτειες, χιούμορ και καταστάσεις που θα δοκιμάσουν για ακόμη μία φορά τους ήρωες της σειράς.

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IQ 160 ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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