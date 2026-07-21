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To LINGO έρχεται για 2η χρονιά με τον Νίκο Μουτσινά και φέρνει ξανά τη μάχη των λέξεων στο Star

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Το LINGO είναι έτοιμο να προσφέρει νέες στιγμές αγωνίας, χιούμορ και έξυπνων αναμετρήσεων με πρωταγωνιστή τον Νίκο Μουτσινά
Πόπη Βασιλείου

Οι λέξεις μπορεί να φαίνονται απλές, όμως όταν μετατρέπονται σε παιχνίδι μπορούν να δημιουργήσουν αγωνία, γέλιο και μεγάλες τηλεοπτικές στιγμές. Αυτό ακριβώς υπόσχεται το LINGO, το δημοφιλές παιχνίδι λέξεων που έχει κατακτήσει το κοινό σε πολλές χώρες και τώρα ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του στην ελληνική τηλεόραση μέσα από το Star, με τον Νίκο Μουτσινά στον ρόλο του παρουσιαστή.

https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/

Το νέο trailer που κυκλοφόρησε δίνει μια πρώτη γεύση από το κλίμα του παιχνιδιού, με τον Νίκο Μουτσινά να βρίσκεται σε μια απρόσμενη κατάσταση. Ο παρουσιαστής μπαίνει σε μια καφετέρια και αντί να απολαύσει απλώς τον καφέ του, βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση από τους θαμώνες και τους εργαζόμενους που τον καλούν να παίξει LINGO εκείνη τη στιγμή.

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Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη χιούμορ και αυθορμητισμό, ενώ η σκηνή δείχνει πως το LINGO δεν είναι ένα παιχνίδι που περιορίζεται μόνο στο πλατό, αλλά μια διασκεδαστική δοκιμασία που μπορεί να ξεκινήσει οπουδήποτε. Ο Νίκος Μουτσινάς τελικά ενδίδει στην πρόκληση και το αποτέλεσμα αφήνει να φανεί η ενέργεια ενός τηλεπαιχνιδιού που συνδυάζει γρήγορη σκέψη, λέξεις και ανατροπές.

 

Στο trailer του LINGO, ο Νίκος Μουτσινάς δέχεται την πρόκληση από τους ανθρώπους της καφετέριας να παίξει έναν γρήγορο γύρο. Αφού ολοκληρώνεται η πρώτη δοκιμασία, ο παρουσιαστής ετοιμάζεται να φύγει, όμως ένας θαμώνας του ζητά να συνεχίσουν το παιχνίδι. Η ατάκα «Τι, δεν θα παίξουμε άλλο;» τον κάνει να επιστρέψει και να ζητήσει από την κοπέλα πίσω από τον πάγκο να βρει μια λέξη που ξεκινά από Ν και αποτελείται από έξι γράμματα.

https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/
https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/

Η προσπάθεια δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται. Παρότι γίνονται τρεις προσπάθειες, η σωστή λέξη δεν βρίσκεται και τότε ο Νίκος Μουτσινάς κοιτάζει την κάμερα και δίνει το δικό του μήνυμα: «LINGO, παίζεται και όταν λείπει». Στη συνέχεια συμπληρώνει με χιούμορ: «Δε σας έλειψε LI(N)GO;».

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Lingo ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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