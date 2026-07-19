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TV 19.07.2026

Η Αγγελική Ηλιάδη αποκαλύπτει: «Το μετάνιωσα που συγχώρησα την απιστία – Δεν σταματούν ποτέ»

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Η τραγουδίστρια ανοίγει τα χαρτιά της στον Θέμη Γεωργαντά, αποκαλύπτει γιατί η συγχώρεση στην απιστία είναι μια παγίδα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Αγγελική Ηλιάδη δήλωσε ότι μετάνιωσε που συγχώρησε την απιστία.
  • Θεωρεί ότι η συγχώρεση απιστίας οδηγεί σε φαύλο κύκλο και έλλειψη σεβασμού.
  • Τόνισε ότι ο σύντροφος θα θεωρεί δεδομένη τη συγχώρεση και θα συνεχίσει.
  • Συμβουλεύει ότι η πρώτη συγχώρεση απιστίας είναι μεγάλο λάθος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής, 19 Ιουλίου, στο πλατό του After Dark απέναντι από τον Θέμη Γεωργαντά. Σε μια κουβέντα που κινήθηκε από τα επαγγελματικά μέχρι τα άδυτα της προσωπικής της ζωής, η γνωστή τραγουδίστρια δεν δίστασε να ανοίξει τα χαρτιά της, αποκαλύπτοντας την τωρινή της κατάσταση, αλλά και το πόσο «δύσκολη» έχει γίνει η φύση της στις σχέσεις με το πέρασμα του χρόνου.

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Το «μεγάλο λάθος» της συγχώρεσης

Η κουβέντα πήρε μια πιο σοβαρή τροπή όταν ο Θέμης Γεωργαντάς έθεσε το κλασικό, πλην όμως κομβικό ερώτημα: «Συγχωρείς την απιστία;». Η απάντηση της Αγγελικής Ηλιάδη ήταν άμεση, κατηγορηματική και βασισμένη σε επώδυνα βιώματα: «Την έχω συγχωρήσει, αλλά το μετάνιωσα», εξομολογήθηκε, προκαλώντας την έκπληξη του παρουσιαστή. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, η πρώτη συγχώρεση αποτελεί συχνά την αρχή ενός φαύλου κύκλου, καθώς ο σύντροφος παύει να σέβεται τα όρια και θεωρεί δεδομένο ότι η πόρτα της επιστροφής θα είναι πάντα ανοιχτή.

«Αν συγχωρείς την απιστία μία φορά, ο άλλος θα θεωρήσει δεδομένο ότι, ό,τι κι αν κάνει, θα τον συγχωρήσεις ξανά. Δεν θα σταματήσει ποτέ, γιατί ξέρει ότι θα είσαι εκεί», πρόσθεσε η τραγουδίστρια, υπογραμμίζοντας με νόημα πως «αν το κάνεις, αν συγχωρείς μία φορά, έχεις κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής σου». Ο Θέμης Γεωργαντάς δεν έκρυψε την εντύπωσή του, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια τοποθέτηση που σπάνια ακούγεται στην εκπομπή του, με την Αγγελική να καταλήγει πως η στάση της αυτή πηγάζει από την ίδια τη σκληρή πραγματικότητα που βίωσε, θέλοντας να προειδοποιήσει για την παγίδα του να είσαι «δεδομένη» μέσα σε μια σχέση.

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After Dark ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ Θέμη Γεωργαντάς
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