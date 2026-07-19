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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV 19.07.2026

Η Μαίρη Συνατσάκη στο After Dark: «Η απώλεια της θείας μου στα 40 της με έκανε να καταλάβω ότι το τώρα είναι το παν»

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Μια βραδιά στο After Dark όπου η Μαίρη Συνατσάκη αφήνει στην άκρη τις τηλεοπτικές νόρμες και απαντά με απόλυτη ειλικρίνεια σε όσα την καθόρισαν
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η απώλεια της θείας της στα 40 της την έκανε να συνειδητοποιήσει τη σημασία του «τώρα».
  • Η Μαίρη Συνατσάκη μίλησε για τις κρίσεις πανικού που την ταλαιπώρησαν και πώς τις διαχειρίζεται πλέον.
  • Εξέφρασε τρυφερότητα για τον σύντροφό της Ίαν Στρατή και τη μητρότητα, που είναι πλέον προτεραιότητά της.
  • Στο παιχνίδι «Δάγκωσε τη γλώσσα σου», σχολίασε πρόσωπα της επικαιρότητας, εκφράζοντας προβληματισμό για τον Γιώργο Λιάγκα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο αποκαλυπτικές και χαλαρές βραδιές του καλοκαιριού επιφύλασσε το «After Dark» το βράδυ του Σαββάτου, 16 Ιουλίου, με τον Θέμη Γεωργαντά να υποδέχεται στο στούντιο μια από τις πιο αγαπημένες και πολυσυζητημένες προσωπικότητες της ελληνικής showbiz. Η Μαίρη Συνατσάκη, με την οικειότητα που τη διακρίνει, κάθισε στην πολυθρόνα της εκπομπής και μοιράστηκε με τον παρουσιαστή, και επί χρόνια φίλο της, στιγμές που ξεκινούν από τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση και φτάνουν μέχρι τη σημερινή της ζωή ως μητέρα.

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Η συνάντηση αυτή στον «τόπο του εγκλήματος», όπως χαρακτήρισαν και οι δύο το πλατό του MAD TV όπου ξεκίνησαν την κοινή τους πορεία, μετατράπηκε σε μια εξομολογητική κουβέντα. Ανάμεσα σε γέλια, αναμνήσεις από τα παλιά και αναφορές σε πρόσωπα που έχουν σημαδέψει τη διαδρομή της, η Μαίρη δεν δίστασε να απαντήσει σε καίριες ερωτήσεις, να σχολιάσει πρόσωπα της επικαιρότητας στο καθιερωμένο παιχνίδι της εκπομπής και να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς της, σε μια συνέντευξη που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι το τέλος.

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αγγελική Ηλιάδη στο «After Dark» – Οι εξομολογήσεις που θα συζητηθούν

Τα παιδικά χρόνια και η «μικρομέγαλη» Μαίρη

Η συζήτηση ξεκίνησε από τα παλιά, με τη Μαίρη να ανακαλύπτει πρόσφατα τα παιδικά της ημερολόγια. «Ήμουν πάντα ένα δυνατό κορίτσι που έκτη δημοτικού έκανα μπραντεφέρ με τα αγόρια και τα νικούσα. Ήμουν αυτό το μικρομέγαλο. Ήθελα από πολύ μικρή να έρθει ο μεγάλος να μου πει το πρόβλημά του για να το συζητήσουμε», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας ένα παιδί που αναζητούσε την ουσία και την επικοινωνία, ακόμα και πριν την ώρα του.

Η «έκρηξη» του Mad TV και η απώλεια που άλλαξε τα πάντα

Η πορεία της στο Mad TV δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας βαθιάς αγάπης για τη μουσική. «Ήμουν πολύ φανατική θεατής. Έβαζα την καμερούλα μου και έλεγα “επόμενα Mad News σε μία ώρα”». Ωστόσο, η απόφαση να κυνηγήσει το όνειρό της πυροδοτήθηκε από ένα τραγικό γεγονός: «Έχασα τη θεία μου μόλις 40 ετών, απότομα, μέσα σε μια βδομάδα. Αυτή η απώλεια με έκανε να καταλάβω ότι το τώρα είναι το παν. Έστειλα το βιογραφικό μου στο MAD και είπα θα το στείλω και ό,τι γίνει. Δεν είχα πει τίποτα σε κανέναν μην τυχόν και αποτύχω».

https://www.instagram.com/mairiboo/
https://www.instagram.com/mairiboo/

Η μάχη με τις κρίσεις πανικού

Μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της συνέντευξης ήταν η αναφορά στις κρίσεις πανικού που την ταλαιπώρησαν για χρόνια, ξεκινώντας από την εποχή των πανελλαδικών και του χωρισμού των γονιών της. «Ήταν ένα πολύ ανεξέλεγκτο πράγμα. Ευτυχώς είχα φουλ την υποστήριξη της οικογένειας. Και ο μπαμπάς μου, που είχε και εκείνος την ίδια εμπειρία, στεκόταν βράχος δίπλα μου. Στο σήμερα, το σύστημά μου είναι πια εκπαιδευμένο. Αναπνέω με έναν συγκεκριμένο τρόπο και το διαχειρίζομαι».

Ο Ίαν, η Ολίβια και η «φωλιά»

Η Μαίρη μίλησε με απόλυτη τρυφερότητα για τον σύντροφό της, Ίαν Στρατή. «Είχα κάποια θέματα ορμονολογικής φύσεως και το είχα βγάλει από την εξίσωση το να γίνω μαμά. Ήρθε αυτή η σκέψη με τον άνθρωπο. Μου δημιούργησε από την πολύ αρχή μια αίσθηση φωλιάς. Είναι πάρα πολύ τρυφερός και διαθέσιμος συναισθηματικά». Αν και η ίδια δηλώνει ότι ακόμα παλεύει να «σπάσει» το στενό μαμαδίσιο πρότυπο, παραδέχεται ότι η μητρότητα είναι η απόλυτη προτεραιότητά της.

ian_startis_mary_synhatsaki
https://www.instagram.com/mairiboo/

Η Αθηνά Τσαγκαράκη και ο «έρωτας» με την πρώτη ματιά

Στο πλατό εισέβαλε και η κολλητή φίλη της Μαίρης, Αθηνά Τσαγκαράκη, με την οποία η χημεία τους είναι προφανής. «Με την Αθηνά τον έπαθα τον έρωτα με την πρώτη ματιά. Ήταν το ένα άτομο στο ίντερνετ από τα λίγα που έχω πάθει αυτό το “θα ήταν doom scrolling αλλά ήταν στο YouTube”», είπε η Μαίρη. Η Αθηνά, από την πλευρά της, αποκάλυψε πως η σχέση τους ξεκίνησε από μια επαγγελματική συνεργασία που εξελίχθηκε σε μια αχώριστη φιλία.

Όταν η Μαίρη Συνατσάκη τα είπε έξω από τα δόντια

Η βραδιά στο πλατό του After Dark χτύπησε «κόκκινο» με το αγαπημένο παιχνίδι «Δάγκωσε τη γλώσσα σου», όπου η Μαίρη Συνατσάκη κλήθηκε να γίνει απόλυτα ειλικρινής μπροστά στον φωτογραφικό φακό. Μιλώντας για την Αθηνά Οικονομάκου, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «τόσο δυναμική, δυνατή και ασταμάτητη γυναίκα», ενώ για τη Ντορέττα Παπαδημητρίου η συγκίνηση ήταν φανερή, περιγράφοντάς την ως την «πραγματική της αγάπη» και τη «δεύτερη αδερφή της». Αναφερόμενη στον Νίκο Μουτσινά, η Μαίρη εξομολογήθηκε πως το πρόσωπό του συμβολίζει για εκείνη την τελευταία ανέμελη και ανεξάρτητη φάση της ζωής της, προκαλώντας μια γλυκιά νοσταλγία. Ωστόσο, η πιο «αιχμηρή» στιγμή ήρθε με τον Γιώργο Λιάγκα, όπου η Μαίρη επέλεξε να μην δαγκώσει τη γλώσσα της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Με ταλαιπωρεί όταν τον βλέπω. Αναρωτιέμαι αν οι δύο κόσμοι του, ο τηλεοπτικός και ο εκτός κάμερας, θα μπορούσαν ποτέ να ταυτιστούν».

mary_synatsaki_after_dark
https://www.instagram.com/mairiboo/

Στιγμές αποκάλυψης στο  «Εξομολογητήριο»

Στο πιο «απαγορευμένο» σημείο της βραδιάς, το καθιερωμένο Εξομολογητήριο του Θέμη, η Μαίρη Συνατσάκη κλήθηκε να απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια σε ερωτήσεις που δεν χωρούν περιστροφές. Εκεί, η Μαίρη δεν μάσησε τα λόγια της. Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει παρακολουθήσει ποτέ σύντροφό της στο κινητό, η απάντηση ήταν αποστομωτική: «Θα την πω την κατινιά, δεν έχω πρόβλημα να την παραδεχτώ. Αλλά θα πω ότι δεν την έκανα από ζήλια, αλλά από ένστικτο. Γιατί φυσικά, ό,τι κοίταξα είχε πάρα πολλά στοιχεία. Βρήκα; Βρήκα. Κι αν βρήκα!».

Στις πιο δύσκολες ερωτήσεις για πρόσωπα του χώρου, η Μαίρη διατήρησε την ψυχραιμία της, αλλά δεν απέφυγε την ουσία. Σε ερώτηση για το ποιον θα διέγραφε από το κινητό της αν μπορούσε να επιλέξει μόνο έναν, απέφυγε τις εύκολες λύσεις, προτιμώντας να εξηγήσει πως «η διαγραφή ενός ανθρώπου είναι μια διαδικασία που συμβαίνει ούτως ή άλλως στη ζωή, όταν οι δρόμοι σταματούν να διασταυρώνονται».

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https://www.instagram.com/mairiboo/

Στο ερώτημα για το πιο «τρελό» πράγμα που έχει κάνει για έρωτα, η απάντηση ήταν μια βουτιά στο παρελθόν: «Έχω πάρει το αεροπλάνο χωρίς να έχω κανονίσει επιστροφή, μόνο και μόνο για να δω αν υπήρχε πιθανότητα να σωθεί κάτι. Δεν σώθηκε, αλλά τουλάχιστον δεν έμεινα με την απορία». Κλείνοντας το Εξομολογητήριο, ο Θέμης τη ρώτησε αν έχει μετανιώσει για κάποια δημόσια τοποθέτησή της, με τη Μαίρη να καταλήγει: «Μετανιώνω μόνο για τον τρόπο που κάποιες φορές επέτρεψα στον θυμό να επισκιάσει το δίκιο μου. Αλλά ακόμα και αυτά τα λάθη, είναι κομμάτι της εκπαίδευσης που έχω κάνει για να είμαι η γυναίκα που είμαι σήμερα».

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After Dark Θέμη Γεωργαντάς Μαίρη Συνατσάκη
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