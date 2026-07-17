«Έτερος Εγώ»: Κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00 στον ΑΝΤ1

Η αγαπημένη σειρά μυστηρίου επιστρέφει στην οθόνη του ΑΝΤ1 με τον δεύτερο κύκλο «Κάθαρσις» και ανατροπές που κόβουν την ανάσα

Με μια ματιά Η αστυνομική σειρά «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις» προβάλλεται στον ΑΝΤ1 Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00.

Νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες ταράζει το πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Ο καθηγητής Δημήτρης Λαΐνης ερευνά τις δολοφονίες, αντιμετωπίζοντας περίπλοκη πλεκτάνη.

Κοινό στοιχείο των θυμάτων είναι ένα τατουάζ με το κεφάλι της Μέδουσας, ενώ ανακαλύπτεται σημείωμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου «Έτερος Εγώ», η οποία έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό και έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, επιστρέφει δυναμικά στην οθόνη του ΑΝΤ1. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, στις 23:00, οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να βυθιστούν σε έναν κόσμο γεμάτο μυστήριο, γρίφους και αγωνία, που υπόσχεται να κρατήσει το ενδιαφέρον αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Μια σειρά δολοφονιών θορυβεί τις αστυνομικές αρχές, καθώς μυστηριώδεις συμβολισμοί εντοπίζονται σε κάθε τόπο εγκλήματος. Μέσα από συνεχείς ανατροπές και κλιμακούμενη ένταση, το «Έτερος Εγώ» αναδεικνύει το ψυχολογικό βάθος των χαρακτήρων του, θέτοντας παράλληλα το διαχρονικό και ανησυχητικό ερώτημα: Πού τελειώνει η λογική και πού αρχίζει η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου;

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Ο δεύτερος κύκλος της σειράς, με τίτλο «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις», κάνει πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 23:00 στον ΑΝΤ1. Μια νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες ταράζει τους πανεπιστημιακούς κύκλους και ο Δημήτρης Λαΐνης καλείται να αντιμετωπίσει μια περίπλοκη πλεκτάνη.

Δευτέρα 20 Ιουλίου – Επεισόδιο 1

Η μυστηριώδης δολοφονία μιας φοιτήτριας προκαλεί τεράστια αναταραχή στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Ο καθηγητής Δημήτρης Λαΐνης βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς ο βασικός ύποπτος είναι ένας στενός του συνεργάτης και φίλος. Αποφασισμένος να φτάσει στην αλήθεια, σπεύδει να εξιχνιάσει το μυστήριο πριν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου.

Τρίτη 21 Ιουλίου – Επεισόδιο 2

Οι επίσημες ανακρίσεις για τη δολοφονία βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αλλαγές στην ηγεσία της αστυνομίας είναι εμφανείς με τον νέο Υπαρχηγό να δηλώνει αποφασισμένος να φέρει τα πάνω κάτω. Η αγωνία εντείνεται όταν ένας μυστηριώδης φάκελος καταφθάνει στα χέρια της Διευθύντριας των αστυνομικών εργαστηρίων, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την έρευνα.

Τετάρτη 22 Ιουλίου – Επεισόδιο 3

Οι αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξιχνίαση του εγκλήματος, συλλέγοντας δείγματα DNA και αποτυπώματα από το προσωπικό και τους καθηγητές του πανεπιστημίου. Η πίεση φτάνει στο κατακόρυφο για όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς οι φόβοι επιβεβαιώνονται με την ανακάλυψη ενός ακόμα πτώματος, μετατρέποντας την υπόθεση σε έναν εφιαλτικό αγώνα δρόμου.

Πέμπτη 23 Ιουλίου – Επεισόδιο 4

Ένα σημαντικό στοιχείο έρχεται στο φως, καθώς αποκαλύπτεται πως τα δύο θύματα είχαν το ίδιο τατουάζ με το κεφάλι της Μέδουσας, γεγονός που συνδέει άμεσα τις δολοφονίες. Η έρευνα αποκτά νέα τροπή όταν ο υπαστυνόμος Σκλαβής, μετά την επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο, εντοπίζει ένα σημείωμα που περιέχει το όνομα μιας κοπέλας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στο μυστήριο.