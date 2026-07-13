Το «Νωρίς Νωρίς» δεν είπε την τελευταία του «καλημέρα» – Κυκλοφόρησε το trailer για τον Σεπτέμβριο

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το trailer της νέας σεζόν της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης θα συνεχίσουν την παρουσίαση της εκπομπής.

Η πρεμιέρα της νέας σεζόν έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Το trailer επιβεβαιώνει τη συνέχιση της εκπομπής με ενημέρωση, ψυχαγωγία και lifestyle. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα τηλεοπτική σεζόν αρχίζει σιγά-σιγά να αποκαλύπτει τα πρώτα της χαρτιά και οι αγαπημένες εκπομπές ετοιμάζονται να επιστρέψουν στους τηλεοπτικούς δέκτες. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1, το οποίο έδωσε ήδη μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται μέσα από το επίσημο trailer της νέας χρονιάς. Το πρώτο προωθητικό βίντεο έκανε την εμφάνισή του μόλις λίγες ώρες μετά το φινάλε της φετινής σεζόν, στέλνοντας το μήνυμα πως η αντίστροφη μέτρηση για τον Σεπτέμβριο έχει ήδη ξεκινήσει.

Το trailer επιβεβαιώνει πως η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης παραμένουν στο τιμόνι της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής της δημόσιας τηλεόρασης, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους και τη νέα τηλεοπτική περίοδο. Μετά την πρώτη επιτυχημένη τους χρονιά, οι δύο παρουσιαστές ετοιμάζονται να επιστρέψουν ανανεωμένοι, δίνοντας ξανά το καθημερινό τους ραντεβού με τους τηλεθεατές.

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Η δημοσιοποίηση του πρώτου trailer σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν της εκπομπής, η οποία θα κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ1. Αν και το βίντεο δεν αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες για τις αλλαγές ή τις εκπλήξεις που ετοιμάζονται, επιβεβαιώνει πως το «Νωρίς Νωρίς» θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του.





Με τη χημεία που ανέπτυξαν μπροστά στις κάμερες κατά την πρώτη τους κοινή σεζόν, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης αναμένεται να συνεχίσουν να συνδυάζουν ενημέρωση, ψυχαγωγία, lifestyle θέματα και ενδιαφέρουσες συζητήσεις, διατηρώντας τη φιλοσοφία που αγκάλιασε το τηλεοπτικό κοινό.

Η νέα τηλεοπτική χρονιά βρίσκεται πλέον προ των πυλών και το «Νωρίς Νωρίς» είναι από τις πρώτες εκπομπές που ανανέωσαν επίσημα το ραντεβού τους με τους τηλεθεατές. Το πρώτο trailer άνοιξε την όρεξη για όσα θα ακολουθήσουν, με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη να επιστρέφουν έτοιμοι για ακόμη μία σεζόν γεμάτη πρωινή παρέα.