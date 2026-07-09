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TV 09.07.2026

Σίσσυ Χρηστίδου: Το μεγάλο comeback στην καθημερινή ζώνη του MEGA

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Η Σίσσυ Χρηστίδου επιστρέφει στην καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA, ανατρέποντας τα δεδομένα της τηλεθέασης με την ομάδα της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου αναλαμβάνει την πρωινή καθημερινή ζώνη του MEGA με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».
  • Η νέα εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά στις 10:00, συνδυάζοντας επικαιρότητα και lifestyle.
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου επιστρέφει στην καθημερινή πρωινή ζώνη μετά από 15 χρόνια.
  • Η μετακίνηση της εκπομπής αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη.
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Μια νέα, καθοριστική σελίδα στην τηλεοπτική της διαδρομή ετοιμάζεται να γυρίσει η Σίσσυ Χρηστίδου. Η δημοφιλής παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια ταυτίστηκε με την επιτυχία του Σαββατοκύριακου, περνά πλέον στην «καρδιά» της καθημερινής ενημέρωσης, αναλαμβάνοντας τα ηνία της πρωινής ζώνης του MEGA.

https://www.instagram.com/sissychristidou/
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Μετά από τις οριστικές συμφωνίες που «κλείδωσαν» την περασμένη Τετάρτη, το επιτυχημένο φορμάτ «Χαμογέλα και πάλι» ετοιμάζεται να αλλάξει ρότα. Μετακομίζοντας από την παραδοσιακή του ζώνη στη συχνότητα του μεγάλου καναλιού, η εκπομπή έρχεται να αντικαταστήσει το «Buongiorno», σηματοδοτώντας μια επιστροφή-σταθμό για την ίδια τη Σίσσυ Χρηστίδου. Πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η παρουσιάστρια επιστρέφει στην καθημερινή πρωινή ζώνη 15 χρόνια μετά την τελευταία της ανάλογη απόπειρα στον ΑΝΤ1.

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Η ταυτότητα του νέου εγχειρήματος

Η νέα εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα καθημερινά στις 10:00, διαδεχόμενη την ενημερωτική «Κοινωνία Ώρα MEGA». Υπό την παραγωγή της Barking Well Media, το εγχείρημα έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στην τρέχουσα επικαιρότητα και το lifestyle, διατηρώντας το χαρακτηριστικό, αναγνωρίσιμο ύφος που έχει καθιερώσει τη Σίσσυ Χρηστίδου στις προτιμήσεις του κοινού.

Η Σίσσυ Χρηστίδου σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τη συμμετοχή της στη σειρά του Mega.
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Οι ανακατατάξεις στην ομάδα και το «στοίχημα» του ανταγωνισμού

Στο πλευρό της παρουσιάστριας παραμένει ο «σταθερός πυρήνας» των συνεργατών της: ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου συνεχίζουν τη διαδρομή τους μαζί της, ενώ στην ομάδα δεν θα βρίσκεται η Νόρα Καούρη, η οποία ολοκληρώνει τη συνεργασία της.

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https://www.instagram.com/sissychristidou/

Η στρατηγική αυτή επιλογή του MEGA δεν αλλάζει μόνο το πρόγραμμα του σταθμού, καταργώντας την infotainment ζώνη του Σαββατοκύριακου, αλλά ανακατεύει «την τράπουλα» του τηλεοπτικού ανταγωνισμού. Η παραγωγή του Νίκου Κοκλώνη μεταφέρεται πλέον σε μια ζώνη υψηλών απαιτήσεων, «κοντράροντας» άμεσα προγράμματα όπως αυτό της Κατερίνας Καινούργιου, γεγονός που αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη «μάχη» της τηλεθέασης για την επόμενη σεζόν.

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MEGA Σίσσυ Χρηστίδου ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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