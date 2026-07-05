Ποιες ελληνικές κωμωδίες συνεχίζουν τη νέα τηλεοπτική σεζόν;

Η νέα τηλεοπτική χρονιά δείχνει ότι το γέλιο παραμένει ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ελληνικής μυθοπλασίας

Με μια ματιά Το ελληνικό κοινό προτιμά τις κωμωδίες, με πολλές σειρές να ανανεώνονται για τη σεζόν 2026-2027.

Η σειρά «Το Σόι σου» συνεχίζει στον Alpha μετά την επιτυχία της επιστροφής της, με οικογενειακές παρεξηγήσεις.

Η οικογενειακή κωμωδία «Μπαμπά σ’ αγαπώ» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν, έχοντας κερδίσει φανατικό κοινό.

Η αστυνομική κωμωδία «IQ160» συνεχίζεται για τέταρτη σεζόν, ενώ τα «Φαντάσματα» επιστρέφουν με δεύτερο κύκλο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα από την τηλεοπτική χρονιά που ολοκληρώθηκε, αυτό είναι ότι το ελληνικό κοινό εξακολουθεί να αγαπά όσο ποτέ τις κωμωδίες. Μπορεί αρκετές σειρές να ολοκληρώνουν τον κύκλο τους, όμως κάποιες κατάφεραν όχι μόνο να ξεχωρίσουν, αλλά και να εξασφαλίσουν με άνεση την ανανέωσή τους για τη σεζόν 2026-2027. Η επιτυχία τους στην τηλεθέαση, η απήχηση στα social media και η σταθερή στήριξη των τηλεθεατών έκαναν τα κανάλια να δώσουν το «πράσινο φως» για νέα επεισόδια.

Το ενδιαφέρον είναι ότι όλες οι ελληνικές σειρές που συνεχίζουν και τη νέα χρονιά ανήκουν στην κατηγορία της κωμωδίας. Οικογενειακές ιστορίες, ευτράπελα, ανατρεπτικοί χαρακτήρες και απολαυστικοί διάλογοι αποδεικνύουν πως το γέλιο παραμένει η πιο ασφαλής συνταγή για την επιτυχία.

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«Το σόι σου» συνεχίζει να γράφει ιστορία

Η επιστροφή του «Το Σόι σου» έπειτα από έξι χρόνια ήταν ίσως το μεγαλύτερο τηλεοπτικό στοίχημα της χρονιάς και, όπως αποδείχθηκε, απόλυτα επιτυχημένο. Οι τηλεθεατές αγκάλιασαν ξανά τις οικογένειες Χαμπέα και Τριαντάφυλλου, με τη σειρά να κατακτά σταθερά την κορυφή της τηλεθέασης στη ζώνη προβολής της. Η επιτυχία αυτή έφερε και την αναμενόμενη ανανέωση, με τον Alpha να επενδύει σε ακόμη έναν κύκλο επεισοδίων γεμάτο οικογενειακές παρεξηγήσεις, χιούμορ και στιγμές που θυμίζουν την καθημερινότητα κάθε ελληνικής οικογένειας.

«Μπαμπά σ’ αγαπώ» επιστρέφει μετά την εντυπωσιακή πρώτη χρονιά

Η οικογενειακή κωμωδία κατάφερε από την πρώτη της κιόλας σεζόν να αποκτήσει φανατικό κοινό. Οι πρωταγωνιστές της έγιναν αγαπημένα τηλεοπτικά πρόσωπα, ενώ οι ιστορίες της ισορρόπησαν ιδανικά ανάμεσα στο χιούμορ και στη συγκίνηση. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε το δεύτερο κεφάλαιο της σειράς είχε ουσιαστικά «κλειδώσει» πριν ακόμη προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο του πρώτου κύκλου, με το επίσημο trailer να επιβεβαιώνει την επιστροφή.

Το «IQ160» ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη

Η αστυνομική κωμωδία του Star συνεχίζει δυναμικά με τέταρτη σεζόν, αποδεικνύοντας ότι έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές των τελευταίων ετών. Οι νέες ισορροπίες στη ζωή του Αργύρη Καλατζή, μετά τη συγκατοίκηση με την Πηνελόπη, τα παιδιά της και το νεογέννητο μωρό, υπόσχονται ακόμη περισσότερες αστείες καταστάσεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και νέες υποθέσεις που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον.

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Τα «Φαντάσματα» ετοιμάζουν ακόμη περισσότερες εκπλήξεις

Μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της περσινής σεζόν ήταν τα «Φαντάσματα». Η ιδιαίτερη ιδέα της σειράς, που συνδυάζει κωμωδία με μεταφυσικά στοιχεία, αγαπήθηκε από το κοινό και επιστρέφει με δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Η καθημερινότητα της Μαρίνας και του Χάρη γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς η συμβίωση με τους… αόρατους συγκάτοικους φέρνει συνεχώς νέες ανατροπές, απρόσμενα περιστατικά και άφθονο γέλιο.

Όλα δείχνουν ότι η σεζόν 2026-2027 θα συνεχίσει να έχει έντονο άρωμα ελληνικής κωμωδίας.Οι σταθμοί φαίνεται πως εμπιστεύονται περισσότερο από ποτέ τις σειρές που κατάφεραν να δημιουργήσουν πιστό κοινό, επενδύοντας σε ιστορίες που συνδυάζουν χιούμορ, οικογενειακές σχέσεις, συναίσθημα και χαρακτήρες που έχουν πλέον γίνει κομμάτι της καθημερινότητας των τηλεθεατών.

Αν κάτι απέδειξε η φετινή χρονιά, είναι ότι όταν μια σειρά καταφέρνει να κάνει το κοινό να γελά, να συγκινείται και να ταυτίζεται με τους ήρωές της, έχει κάθε λόγο να συνεχίσει. Και όλα δείχνουν πως οι αγαπημένες ελληνικές κωμωδίες έχουν ακόμη πολλές ιστορίες να αφηγηθούν στις οθόνες μας.

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